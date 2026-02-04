シーベース、HR EXPO名古屋展に出展決定！「チームで成果を出す管理職の条件」をテーマにしたセミナーにも登壇

株式会社シーベース

「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする」をミッションに掲げるHRサーベイクラウドサービスの株式会社シーベース（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：深井幹雄）は、2026年2月25日（水）～27日（金）までポートメッセなごやにて行われる「総務・人事・経理Week HR EXPO名古屋展」に出展することをお知らせいたします。出展期間中は、ブースにて書籍「マンガでわかる360度評価」のプレゼントや、「チームで成果を出す管理職の条件」をテーマにしたセミナー登壇も予定しています。

出展内容

HR EXPOとは、「人事DX」「採用支援」「教育・研修」「従業員エンゲージメント向上」「人的資本経営推進」など、HR向けサービスが集結する中部最大規模の展示会です。効率的な情報収集や、出展社と来場者の間で直接商談が可能となっており、最新トレンドや事例を学べるセミナー・交流イベントも同時開催しています。

当社が提供するクラウド型360度評価システム「CBASE 360」は、効果の出せる360度フィードバックを「システム＋専門チームのサポート」により実現し、企業の人材育成を支援しております。大企業中心に1,000社以上の導入実績、サービス提供20年以上の運用ノウハウで、評価実施からアフターフォローまで専門スタッフが最適な運用をご提案いたします。ぜひブースにお越しいただき、直接ご相談くださいませ。

また、当日は以下に該当する方へ「マンガでわかる360度評価」書籍をプレゼントいたします。

・展示会場内セミナーにご参加いただいた方

・ブースにてオンライン相談会（30分～60分）を予約いただいた方

※書籍は会場でのお渡しとなります

［会期］2026年2月25日（水）～27日（金）10:00～17:00

［会場］ポートメッセなごや 第3展示館（当社ブース：2-1）

［主催］RX Japan株式会社

[公式HP] https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html

[ご入場にあたり（事前登録のお願い）]

展示会場へのご入場には、あらかじめ 来場事前登録（無料） が必要です。

お手数ですが、下記フォームからご登録をお願いいたします。

※入場用バッジ登録フォーム

https://www.office-expo.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1552788888059881-EHK

登壇セミナー情報

日時：2026/02/27（金）13:30～14:10

場所：HREXPO セミナー会場

タイトル：「チームで成果を出す管理職の条件 ―360度の視点で捉える3つの成長ポイント―」

登壇者：深井幹雄（代表取締役社長）

管理職の指示が伝わらない、メンバーが動かない。

そんな課題の背景には、本人も気づきにくい行動の傾向があります。

1,000社以上の導入実績の中で、多くの企業が管理職層に360度評価を活用しており、共通する成長ポイントが見えてきました。

本セミナーでは、その気づきと現場で役立つ実践ヒントをわかりやすくご紹介します。

組織・人材でお悩みの方は、ぜひCBASEブースへお越しくださいませ。

株式会社シーベース

株式会社シーベースは「フィードバックと対話で、すべての人と組織、社会をアップデートする。」をミッションに掲げ、大手企業を中心に1,000社以上が導入する360度評価システムの「CBASE 360°」、多面的に組織コンディションの把握と改善策の支援を実現する「組織診断」などの各種HRサーベイクラウドサービスを運営しています。これからも、人と組織が成長するためのDX（ODDX）を推進し、未来をリードする企業として価値を発揮していくことを目指します。

https://www.cbase.co.jp/



企業名：株式会社シーベース

代表取締役社長 CEO：深井幹雄

本社所在地：〒160－0022 東京都新宿区新宿2－8－8 ヒューリック新宿御苑ビル7F

事業内容：360度評価システム「CBASE 360°」の提供、HRタレントマネジメントクラウドサービスの提供、HRサーベイクラウドサービスの提供、各種サーベイクラウドサービスの提供、人材および組織開発サービスの提供