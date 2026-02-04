【サッカー・Ｊ１・アビスパ福岡】新日本製薬 株式会社とのプレミアムユニフォーム・パートナー（胸）契約更新のお知らせ

アビスパ福岡株式会社

この度、アビスパ福岡株式会社（本社:福岡市、代表取締役社長：西野努）は、新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）と、２０２６シーズンのプレミアムユニフォーム・パートナー契約を更新いたしましたので、ご報告いたします。公式ユニフォームスポンサー（胸）として同社ロゴを掲出いたします。また、毎年継続的に開催している冠試合を通したピンクリボンの啓発、スクール対抗戦など子どもたちへのスポーツ機会の創出、ホームゲームでの大規模なクリーン活動など、２０２６シーズンもこれまで共創してきた地域社会への貢献に繋がる活動を引き続き推進してまいります。

※２０２６新年感謝の集いにて撮影した写真です。

■新日本製薬 株式会社 代表取締役社長CEO 後藤 孝洋 様コメント

「Ｊ１の舞台で戦うアビスパ福岡と、その未来を担うスクール＆アカデミー生のひたむきな姿は、私たちに大きな夢と感動を与えてくれています。今シーズンも引き続き、アビスパ福岡のユニフォームパートナーとして、共に歴史を刻めることを光栄に思います。当社は、子ども・命・美と健康の３つを軸として社会貢献活動に取り組んでおり、子どもたちを応援することは、私たちの大切な使命の一つです。アビスパ福岡の皆さまが新しい体制で更なる高みをめざすなか、「１番大切なことを、１番大事にする」という強い想いを胸に、崇高な基本理念の実現へと真っ直ぐに突き進む姿を期待しています。どのような状況であっても挑戦を諦めないその姿勢を、私たちはファン・サポーターの皆さまとともに全力で応援してまいります。２０２６シーズンも、地元福岡の活性化と子どもたちの夢と未来のため、アビスパ福岡の挑戦と勝利を心より願っています。」

■アビスパ福岡株式会社 代表取締役社長 西野 努コメント

「この度、新日本製薬 株式会社様とプレミアムユニフォーム・パートナー契約を更新し、２０２６シーズンも胸スポンサーとしてご支援をいただけることを大変嬉しく、心強く感じております。新日本製薬様にはトップチームはもちろん、アカデミーやスクールの子どもたち、そして福岡の地域に向けた様々な取り組みに対しても深いご理解と温かいご支援を賜っており、クラブとして日々大きな力をいただいております。私たちは、ピッチでの戦いで結果を追求することはもちろん、福岡の街をともに盛り上げ、地域の子どもたちや市民の皆様に夢と感動を届けることを理念にこれからも活動いたします。この想いを共感し続けてくださる新日本製薬様と共に、一層力強いシーズンを戦えることを嬉しく思うと同時に感謝の気持ちでいっぱいです。ご期待にしっかりと応えられるよう、クラブ一丸となって挑戦を続けてまいります。２０２６シーズンも変わらぬご支援、ご声援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。」

■２０２５シーズンのお取り組み(一部)

１.プレミアムユニフォーム・パートナー

アビスパ福岡公式ユニフォーム胸部分に、コーポレートロゴを掲出いただきました。

２.選手スタッフへのパーフェクトワン商品１年分のご提供＆心温まる応援メッセージボード

トップチームの選手およびスタッフに商品贈呈を実施いただきました。また、選手たちの肌ケアやお悩みについて丁寧にヒアリングし、それぞれに最適なアドバイスをいただきました。

３.第３回「わたしたちのホームを美しく！Fukuokaクリーン大作戦」の実施

２０２３年に初開催したクリーン活動を２０２５シーズンも開催いたしました。「国際森林デー」にちなんで、ホームゲームの前に社会連携プロジェクト『ＦＵＫＵＯＫＡ ＴＡＫＥ ＡＣＴＩＯＮ！』のシャレン活動の一環として、ベスト電器スタジアム周辺の清掃活動を実施いたしました。当日は、一昨年を上回る

総勢２４４名もの方にご参加いただく大規模イベントとなりました。

４.七夕イベントの開催

七夕に合わせて、アビスパ福岡トップチームの選手からアカデミー選手への直筆メッセージが入った七夕カードを作成いただきました。その七夕カードにはアカデミー選手による夢や願いが記され、目標に向かって努力する決意を新たにする機会となりました。さらに、「パーフェクトワン トリートメントシャンプー」「朝イチスッキリ！青汁サラダプラス」など人気商品をプレゼントいただきました。

５.「新日本製薬presents アビスパ福岡サッカースクール対抗戦2025」の開催

「子どもたちにサッカーの試合を通じて運動することの楽しさ、人と関わることの喜びを伝え、より多くの子どもたちにスポーツに携わる機会を提供したい。」「そしてスポーツが地域の人々を豊かにする一つのコンテンツになるべく、地域スポーツ文化の醸成に寄与する。」という熱い想いを賜り、新日本製薬ｐｒｅｓｅｎｔｓでのスクール対抗戦を開催いたしました。

６.冠試合「新日本製薬DAY MATCH」の開催及びピンクリボン啓発イベントの実施

ピンクリボン啓発を大きなテーマとして、２０２５年１０月２６日湘南ベルマーレ戦にて冠試合『新日本製薬ＤＡＹ ＭＡＴＣＨ』を開催いたしました。「商品の展示/抽選会ブース」出展、「ピンクリボン啓発/NPO法人ハッピーマンマ様とのコラボブース」出展、監督/選手のピンクリボン腕章着用での選手入場など、様々な取り組みを実施しました。

■掲出ロゴ：

【掲出箇所】

・アビスパ福岡 公式ユニフォーム（胸）

・アビスパ福岡ホームゲーム ゴール裏LED看板

・アビスパオフィシャルチアリーダーズ 公式ユニフォーム（スカート部分）

・他、アビスパ福岡各種制作物

＜会社概要＞

会社名：新日本製薬 株式会社

代表者：代表取締役社長CEO 後藤孝洋

本社所在地：福岡市中央区大手門1丁目4-7

設立年月日：１９９２年３月１１日

公式サイト：https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp