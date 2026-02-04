X-girl × Mark Bode コラボアイテム発売！

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するストリートブランド、X-girl(エックスガール)は、グラフィティ、コミック、ストリートアート界を代表するアーティスト、Mark Bode（マーク・ボーデ）とのコラボレーションアイテムを発売いたします。

本コレクションは、2026年2月11日（水祝）より、日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）およびオンラインストアにて発売。発売に先駆け２月４日（水）より先行予約を開始いたします。

詳細を見る :https://calif.cc/blogs/feature/260206_x-girl_markbode

X-girlのFACEグラフィックの中に“Bode Broad”のアートワークをはめ込んだ

エクスクルーシブなS/S TEEと、 “チーチ” と “リザード” をはじめとするMark Bode氏のメインキャラクターをグラフィカルにプリントしたZIP HOODIEを展開。

ファンタジーの世界観で描かれた力強い女の子がX-girlのターゲット層にとって非常に魅力的であるはず、というMark Bode氏の思いが込められたアートワークをピックアップし、X-girlのブランドロゴを取り入れたスペシャルなデザイン。

＜アイテム詳細＞

X-girl × Mark Bode S/S TEE （105261011029）

7,150円（税込み）

X-girl × Mark Bode ZIP UP SWEAT HOODIE （105261012021）

15,400円（税込み）

＜発売日＞

2026年2月11日（水祝）※２月４日（水）より先行予約開始

＜販売店舗＞

日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）、XLARGE那覇、公式オンラインストアcalif、ZOZOTOWN

店舗一覧：https://x-girl.jp/stores/

公式オンラインストアcalif：https://calif.cc/pages/xgirl

ZOZOTOWN： https://zozo.jp/shop/x-girl/

また、今回のコラボレーションを記念して、アーティストMark Bode氏によるライブペインティングイベント、「LIVE PAINTING by Mark Bode」を、2026年2月11日（水・祝）14:00～18:00に、X-girl STORE（東京都渋谷区神宮前）にて開催いたします！

入場は無料。FREE BEER & DRINKをご用意するほか、ご来場の皆さま全員に「X-girl x Mark Bode」オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

LIVE PAINTING by Mark Bode

■ イベント概要

開催日時：2026年2月11日（水・祝）14:00～18:00

開催場所：X-girl STORE (東京都渋谷区神宮前4丁目25-28 1F)

https://maps.app.goo.gl/grbLi62UZmPG5vXS9

イベント内容：Mark Bode氏によるライブペインティング

入場料：無料

来場者特典：

・FREE BEER & DRINK

・X-girl x Mark Bode オリジナルステッカーをプレゼント

【ABOUT MARK BODE】

マーク・ボーデはグラフィティ、コミック、ストリートアート界を代表する存在です。

アンダーグラウンド・コミックのパイオニア、ヴォーン・ボーデの息子であるマークは、ボーデバースを拡大し、その反骨精神を生かしながら、複数の媒体でその影響力を進化させてきました。

ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』、『コバルト60』、そして彼自身のプロジェクトでは、カウンターカルチャーのユーモアと、何世代ものアーティストを形成してきた特徴的な美学を融合させています。

壁や電車からファインアートギャラリーまで、伝説的なチーチ・ウィザードを筆頭とするマークのキャラクターは、世界のグラフィティ・カルチャーの定番であり続けています。 著名なタトゥーアーティスト、イラストレーター、ミューラリストであるマークは、アンダーグラウンドコミックを現代ストリート・アートの視覚言語と結びつけ、ボードバースの境界を押し広げ続けているのです。

Instagram: https://www.instagram.com/markbodeofficial

【ABOUT X-girl】

1994 年、ソニック・ユースのキム・ゴードンと友人のデイジー・ヴォン・ファースによって設立された「X-girl(エックスガール)」。ファッション業界はもちろん、音楽やアートシーンを巻き込みながら、“GIRLʼS MOVEMENT”の先駆者として注目を集めたレディースストリートブランド。

現在も音楽、アート、スポーツ、カルチャーなど、ストリートシーンから多様な要素を取り入れ、

“REAL GIRLʼS CLOTHING”をテーマに、ベーシックで飽きのこないアイテムを時代に合わせたリアルな女の子のストリートスタイルとして提案し続けている。

Instagram：https://www.instagram.com/xgirljp/

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2025年9月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業