文化服装学院卒業生が多数参加！東京都若手デザイナー「パリ・ファッションショー」挑戦プロジェクト

学校法人文化学園 文化服装学院掲載画像は全て、NFDT/SFDA事務局プレスリリースより(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000162835.html)東京都が主催する若手デザイナー支援プロジェクトにおいて、文化服装学院卒業生5組が、ファッションの聖地フランス・パリでのファッションショーという大きな舞台に挑みました。

東京都は、都内在住・在学の学生等を対象としたファッションコンクール「Next Fashion Designer of Tokyo（NFDT）」および「Sustainable Fashion Design Award（SFDA）」の受賞者を対象に、フランス・パリでのファッションショー挑戦を支援するプロジェクトを実施しています。

この度、2023年度の受賞者によるファッションショーが2026年1月25日（日）、パリ16区の美術館「Palais de Tokyo（パレ・ド・トーキョー）」にて開催されました。

本プロジェクトには、文化服装学院在学中などに受賞を果たした卒業生5組の若手デザイナーが参加。約半年間にわたる準備期間を経て、ランウェイショー形式で新作を含む渾身のルックを披露し、東京発の若手デザイナーが持つ創造力と可能性を世界に向けて力強く発信しました。

演出やルック制作の指導にあたっては、パリ・ファッションウィーク公式スケジュールに11年・24シーズン連続で参加し、国内外で高い評価を受ける「ANREALAGE」代表取締役社長・デザイナーの森永邦彦氏が参画。「ANREALAGE」の制作チームをはじめ、ショーディレクション、プレス・バイヤー誘致、ヘアメイクなど、各分野のプロフェッショナルを集結させた盤石の体制でショーは構成されました。

当日は、プレスやバイヤーをはじめ約350名もの業界関係者が来場。素材使いの妙やコンセプトの独自性に対し、現地でも非常に高い評価が寄せられました。

■参加ブランド（文化服装学院卒業生)

【NFDT】

立澤 拓都(タチザワ タクト)

文化服装学院ファッション高度専門士科

2024年3月卒業

フリー部門 東京都知事賞・大賞

ブランド名：TACKT（タクト）

https://www.instagram.com/tackt_official/

TACKT 2026FW “Sixteen’s Liberation”

ほころびから、自由は芽吹く。

解かれた糸は、再び交わり、

規律と自由は

ひとつの布として織り直される。

本コレクションは、日本の学校制服を起点に、規律と個人、秩序と自由の関係性を再考する試みである。制服は本来、集団に調和をもたらす衣服である一方で、身体や感情を規定する装置として機能してきた。本作では、その構造を物理的・象徴的に脱構築することで、抑圧と解放が共存する1つの「世界（WORLD）」を提示する

山岡 寛泳(ヤマオカ カンエイ)

文化服装学院II部服装科

2024年3月卒業

フリー部門 特別選抜賞

ブランド名：KANEI（カネイ）

https://www.instagram.com/kanei_design/

KANEI （カネイ）は「旅人のコンパスとなる服」をコンセプトに、2025年秋冬より始動。旅で出会う文化や色彩、素材、職人の手仕事を服へ昇華し、伝統とクラフトマンシップが融合したコレクションを展開する。挑戦を続ける現代の旅人の道標となる服づくりを目指し、哲学的なテーマをデザインに落とし込む。デザイナー自ら描くモチーフを日本各地の職人技術で具現化し、クラシカルかつユーモラスなラグジュアリーを追求する。

松本 優美永(マツモト ユミエ)

文化服装学院アパレルデザイン科

2024年3月卒業

インクルーシブデザイン部門 東京都知事賞・優秀賞

ブランド名：MABIE（マヴィエ）

https://www.instagram.com/mabie_____official/

MABIEは、フランス語で私の人生、私らしさを意味するma vieに由来する。自分らしい人生を生きるために、MABIEが力強く寄り添うパートナーになって欲しいという願いが込められている。そのためプリント柄やディテールは、人の心の風景や衝動を表現し、着る人が内に秘めた感情や思いを呼び起こすデザインとなっている。MABIEは生きる中で感じる困難や葛藤に立ち向かって自分らしく生きるための心強いパートナーであり続ける。

〈SFDA〉

田村 香奈(タムラ カナ)

文化服装学院ファッション高度専門士科

2025年3月卒業

ウェア部門 東京都知事賞・優秀賞

ブランド名：PERFUMA（ペルフマ）

https://www.instagram.com/kanatamura_perfuma/

PERFUMAは “香り” をテーマに、目には見えないが確かに存在する「空気」「雰囲気」「世界観」を衣服で表現するブランド。日本の伝統的な要素や素材を現代的な感性で再解釈し、日常では纏えないほどのリアリティと幻想、その境界を追求している。花の香りが空間の印象を変えるように、PERFUMAの服がその場の空気を異世界へと静かに変えていく。そんな体験を届けることを目指している。

赤塩 葉月(アカシオ ハヅキ)

岩間 夢々(イワマ ムム)

文化服装学院アパレルデザイン科

2023年3月卒業

ウェア部門 特別選抜賞

ブランド名：ŌNAMENT（オーナメント）

https://www.instagram.com/onament_official/

「日々変化する女性らしさの探求」

ブランド名はその名の通り、装飾品を意味する「オーナメント」から由来しており、着用する女性の魅力をさらに際立たせることを目的としてネーミングした。そして、 “女性一人一人の美しさとは毎日少しずつ変化している” という考えを軸に据え、日々洗練されていく彼女たちの美しさを引き立たせるフェミニンなファッションを提案し、共に新鮮な美を追求し続けたいと考えている。

本企画の詳細は

NFDT/SFDA事務局 プレスリリースをご確認ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000162835.html

Next Fashion Designer of Tokyo 2026（ネクスト ファッション デザイナー オブ トウキョウ 2026）

東京から未来を担う若手デザイナーを生み出し、世界で活躍できる人材に育てていくため、都内在住又は在学の学生等を対象としたコンクール。

■主催：東京都

■公式サイト：https://nfdt.metro.tokyo.lg.jp/

Sustainable Fashion Design Award 2026 （サステナブル ファッション デザインアワード 2026）

日本の伝統文化である着物の生地等を活用した新たな作品を世界に発信するコンテスト。

■主催：東京都

■公式サイト：https://sfda.metro.tokyo.lg.jp/

【文化服装学院】

文化服装学院は、日本最初の服飾教育学校として認可されて以降、日本のファッション教育において中心的役割を担い、2023年に創立100周年を迎えました。コシノジュンコ、高田賢三、山本耀司、津森千里、丸山敬太、皆川明（mina perhonen）、高橋盾（アンダーカバー）、NIGO、落合宏理（FACETASM）、岩井良太（AURALEE）、後藤愼平（MASU）など、国内外で活躍する著名なデザイナーをはじめ、クリエイター、スタイリスト、バイヤー、プレスといった多岐にわたる職種で、ファッション業界をリードする人材を多数輩出しています。これまでに文化服装学院を巣立った30万人以上の卒業生たちは、日本のファッションを世界トップレベルまで押し上げ、その第一線で活躍し続けています。

2023年には、第41回 毎日ファッション大賞「特別賞」、および繊研新聞社ファッションスクールアワード第一回「大賞」を受賞。さらに、アメリカのビジネスマガジン『CEOWORLD magazine』が発表する「Best Fashion Schools In The World For 2025」では、12位にランクイン。世界124校の中から日本で唯一選出され、アジアNo.1のファッションスクールとして確固たる評価を得ています。

文化服装学院

〒151-8522 東京都渋谷区代々木 3-22-1

WEB：https://www.bunka-fc.ac.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/bunka_fc/

YouTube: https://www.youtube.com/user/bfcstaff

■文化服装学院卒業生特集

・公式サイト

国内外で活躍する文化服装学院 卒業生特集

https://www.bunka-fc.ac.jp/careers/bfc-graduate/

創立100周年記念

ブンカ 100歳×装苑 卒業生インタビュー集

https://soen.tokyo/regular/bunka100/

題字：現代美術作家

加賀美 健（Ken Kagami）

文化服装学院スタイリスト科卒業