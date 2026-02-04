【続報】冬の軽井沢で過ごす、大人のバレンタイン。歴代首相も愛した老舗フレンチレストラン 【オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ】

シマダグループ株式会社

シマダグループ（東京都渋谷区、代表：島田成年）が運営する「オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ」は、2026年2月のバレンタイン期間（計6日間）に向けて、冬の軽井沢ならではの魅力を凝縮した特別ディナーと宿泊体験の全容を公開いたしました。 2026年1月にレストラン営業を再開したばかりの当館が提案するのは、都会の喧騒から離れ、凜とした冬の空気に包まれて過ごす、上質で静かなバレンタインです。

冬の軽井沢が教えてくれる、贅沢な「静寂」

バレンタインシーズンの軽井沢は、夏や秋の賑わいが嘘のように静まり返り、一年で最も美しい「静」の時間を迎えます。白息が立つほど冷え込んだ夜、レストランの扉を開けると、そこにはクラシックで温かな空間が広がっています。 歴代首相をはじめとする数多くの著名人に愛されてきたこの場所で、大切な人とテーブルを囲む。そんな「何もしない贅沢」こそが、大人のバレンタインにふさわしい過ごし方です。

■ショコラのデザートが締めくくるバレンタイン限定ディナー

すでに予約を開始している本プランのディナー。その真髄は、シェフが「今、最も食べていただきたい」と願う、信州の冬の恵みにあります。

この季節にぴったりの温かいスープや、 赤ワインでじっくり煮込んだ牛ホホ肉など、 クラシックフレンチの技法で仕上げた全7品のコースをご用意しました。締めくくりには、チョコレートのスフレと小菓子を。甘く優雅なひとときをお楽しみください。

国産牛ホホ肉の赤ワイン煮込み：厳選した牛ホホ肉を濃厚な赤ワインソースで。口の中でほどける食感は、冬の寒さを忘れさせる至福の味わいです。

■2026バレンタインディナー

※ワインはコースに含まれておりません。

【メニュー】

・アミューズ

・帆立のポワレ

・オニオングラタンスープ

・本日のお魚料理

・国産牛ホホ肉の赤ワイン煮込み

・チョコレートのスフレ

・コーヒーと小菓子

※メニューは仕入れ状況により変更の可能性があります。

予約可能日

2026年2月6日(金)・7日(土)・8日(日)・13日(金)・14日(土)・15日(日)

金額

16,500円（税・サービス料別）

ワインペアリング（3杯 \6,500/税サ別）

料理に合わせてセレクトした、ロゼスパークリング・白・赤の3種のワインをご用意。

お料理とのマリアージュをお楽しみいただけます。

宿泊プラン（1泊2食付き）

バレンタインディナーと朝食がセットになった、 室数限定の特別な宿泊プランもご用意しております。

美食と共に楽しむ、冬の軽井沢おすすめスポット

[表: https://prtimes.jp/data/corp/46799/table/311_1_b719e0e5df6976b224b1400dec627f65.jpg?v=202602041251 ]ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/primavera/reserve

オーベルジュでの滞在をより豊かにする、この時期だけの特別な景色をご紹介します。

軽井沢高原教会「St.Valentine Session」 2/11～14開催。ランタンキャンドルが灯る森は、言葉を失うほど幻想的。静かに未来を願う、大人のバレンタインに最適です。

白糸の滝「真冬のライトアップ」 凍ることのない湧水の滝が光に照らされ、神秘的な氷の芸術へと変わります。

雲場池（スワンレイク）のスノーウォーク 当館からほど近い名所。霧氷が水面に映り込むモノトーンの世界を、凜とした空気の中で散策いただけます。

■レストラン特徴

歴代首相も来訪「オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ」

レストラン内

「オーベルジュ」とは地元食材を使った料理を主役として楽しみつつ、レストラン併設の客室も備えたフランス発祥の施設。「オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ」は、1996年の開業以来、地元の別荘族や各界著名人、歴代首相などの方々にご利用いただいています。パリで選んだ壁紙やゴブランで飾られたエレガントかつカジュアルなダイニングでは、美食と自然をお楽しみいただけます。このたび宿泊棟が先行オープンし、レストラン棟が続いてのオープン、ディナー営業が再開しました。

自然の中で自然の恵みを堪能する「軽井沢フレンチ」

「信州の自然の恵みに育てられた旬の食材を最高の状態で食べて頂きたい」そんな思いでご用意しているお料理は、正統派のフランス料理です。

一皿一皿、シェフのインスピレーションと確かな技術で素材のうま味を引き出します。

旬の素材で季節の移り変わりを彩豊かに表現するこの「軽井沢フレンチ」。白息立つ軽井沢の冬の味覚もぜひご賞味下さい。

選び抜かれた4000本が眠るセラー

イメージ ※季節によりメニューは変更いたします

温度・湿度が徹底管理された約4000本のワインが眠るセラーでは、その日のお食事、お客様のお好みに合わせて、ソムリエがあなただけの一本をセレクトいたします。

5,000円台から高品質なワインをお楽しみいただけます。生まれ年や記念の年のワインもお気軽にご相談ください。

■施設紹介

フランスの空気を贅沢にまとう「宿泊棟」

最奥のプライベートセラーには、希少なコレクションもテラスでコーヒーを飲みながら自然も堪能できます

2025年8月にリニューアルオープンした宿泊棟はフランス・ボルドー地方のオーベルジュがコンセプト。パリの静かなアトリエやボルドー地方のブドウ畑を思わせる贅沢な空間づくりを目指しました。現地の20世紀初頭から中ごろのアンティーク照明、フランスのカーテンやリネン、20世紀を代表するアートを各所に設えました。

唎酒師の店主が提供「穏坐（おんざ）bar」

宿泊予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/primavera/reserveプリマヴェーラレセプションの奥に佇む隠れ家バー

「穏坐bar」は、「オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ」の敷地内にあります。お食事前後のバー利用をお楽しみください。お客様に「穏やかな心でくつろぎながら、日本酒の魅力を存分にお楽しみいただきたい」という思いで、2024年にオープンした日本酒が主体のバーです。店名の「穏坐」は、本来いるべき場所に戻り、心を落ち着かせくつろぐという意味の「帰家穏坐」に由来しています。

※barは不定休です。営業日につきましては以下のInstagramでのご確認をお願いいたします。

■穏坐bar 軽井沢(@onza_bar_karuizawa)(https://www.instagram.com/onza_bar_karuizawa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

■施設概要

■住所

〒389-0102

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢1278-11

オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ（不定休）

■アクセス

軽井沢駅徒歩８分、旧軽銀座まで徒歩15分、東雲交差点付近。

■電話番号：0267-42-0095

※取材に関する問い合わせは右記までお願いいたします。03ｰ6275ｰ2224

■客室数：11室

■付帯施設：日本酒バー「穏坐bar」

■セカンドレストラン：ロティスリーレストラン「ピレネー(https://www.karuizawa-primavera.jp/pyrenees/)」

■HP:https://www.karuizawa-primavera.jp/onthetable/

シマダグループは、1952年世田谷区にある一軒の精米店から始まりました。飲食事業をはじめ、不動産・建築事業、介護事業・ホテル事業・保育事業・旅行事業・酒造事業。ほんのひとときから、一生涯まで。その時間が「いい時間」になるように、人生に寄り添う幅広い事業を展開しています。

■シマダグループが運営するホテル■

bar hotel箱根香山神楽坂レトロなBARとホテルHotel＆Residence六本木葉山うみのホテルseven x seven 石垣（運営受託）SAKE Kura Hotel 川崎宿