【転職AGENT Navi】20代・未経験向け日本最大級の転職イベント「Re就活 大転職博」に出展｜来場者限定で対面キャリア相談を実施

circus株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：⽮部 貴志）が運営する、求職者とキャリアアドバイザーのマッチングサービス「転職AGENT Navi」が、2026年2月7日（土）、8日（日）に開催される「Re就活 大転職博」に出展することをお知らせいたします。

イベント概要

「Re就活 大転職博」は20代・未経験の方向けの日本最大級の転職・就職イベントです。

<概要>

イベント名：Re就活 大転職博

日程：2026年2月7日（土）、2月8日（日）

時間：11:30～18:00（11:00～受付開始）

会場：ベルサール渋谷ガーデンB1F

主催：株式会社学情

URL：https://re-katsu.jp/career/events/evt_dtl?p1=evt2201

※Re就活の会員登録、及びイベントへ事前予約が必要です（当日の登録/予約も可能）

転職AGENT Naviブース概要

大転職博の「転職AGENT Navi」ブースでは、転職活動に精通した経験豊富なコンシェルジュによる転職準備サポートやキャリア相談を実施いたします。自分に合ったエージェントの選び方や、効率的な転職活動の進め方について直接アドバイスを受けることが可能です。

【来場者限定】

当日ブースへお立ち寄りいただいた方に、Amazonギフト券500円分をプレゼントいたします。

転職AGENT Naviとは

「転職AGENT Navi」は、求職者とキャリアアドバイザーを繋ぐマッチングサービスです。「転職AGENT Navi」のコンシェルジュが求職者とLINE通話で面談を行い、求職者のニーズに合わせてキャリアアドバイザーを複数名紹介。その後、マッチングしたキャリアアドバイザーと転職活動がスタートします。

「転職AGENT Navi」では、多種多様な業界・職種に強みを持つ300名以上のキャリアアドバイザーと業務提携しており、仕事で忙しい20代・30代でも、「自分に合うキャリアアドバイザーを見極めるプロセス」に集中できる環境を提供しています。

【サービス利用の流れ】

- LINE公式アカウントからお友だち追加- コンシェルジュとLINE通話で面談（15分～30分程度）- マッチしたキャリアアドバイザーをご紹介、LINEで日程調整- キャリアアドバイザーと転職活動が本格スタート

LINE公式アカウント：https://s.lmes.jp/landing-qr/1657864300-2YK0koly?uLand=d3Tl8Q

LINEで気軽にご相談可能。全て無料で利用いただけます。

（相談受付時間：平日22時まで、土日祝20時まで）

会社概要

circus株式会社は、「ともに、HRに正解を。」をミッションに掲げ、HR領域における構造的な課題に、テクノロジーと人の力の両面から挑むHRTech企業です。

採用企業とエージェントを繋ぐプラットフォーム「circusAGENT」をはじめ、企業人事向け業務支援SaaS「circusHR β」、求職者とキャリアアドバイザーをマッチングする「転職AGENT Navi」、履歴書・職務経歴書作成サービス「ととのう応募書類」等、HR領域における構造的な課題に応えるプロダクトを展開。採用・転職・経営判断などの、あらゆる意思決定を支えるビジネスインフラの構築に取り組んでいます。

業界最大級のデータ基盤と、ユーザー起点で設計されたプロダクト、そして現場に根ざした「おせっかい」な支援スタイルを強みに、人と組織が「後悔のない意思決定」をあたりまえにできる社会の実現を目指しています。

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 9F

代表者：代表取締役 矢部 貴志

設立日：2017年7月

資本金：29,560,000円（資本準備金含む）

事業内容：HR Tech・プラットフォーム事業、人材獲得支援事業

URL：https://circus-group.jp/

■求職者向けサービス

履歴書・職務経歴書作成サービス「ととのう応募書類」：https://circus-career.jp/services/totonou

転職準備ポータルサイト「circusCAREER」：https://circus-career.jp/

エージェントマッチングサービス「転職AGENT Navi」：https://service.circus-group.jp/circus/agentnavi/