『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』『ソニックレーシング クロスワールド』がセールに登場！「セガ 2月オススメセール」開催中！

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)／Nintendo Switch(TM) 2用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ 2月オススメセール」を開催中です。

セガから、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディションが72%オフ、ソニックシリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40%オフでセールに登場します。

また、Metacriticユーザースコア8.6を記録し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』が40%オフでラインナップされます。

アトラスから、『ペルソナ３』『ペルソナ４』『ペルソナ５』クリエイターをはじめ、一流アーティストが参画した完全新作ファンタジーRPG『メタファー：リファンタジオ』が50％オフで登場します。

セール終了日は、2026年2月25日（水）となります。

セール対象タイトル、割引率については特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/)をご確認ください。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/(https://www.sega.jp/special/sale/)

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM)『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

※ニンテンドーeショップでの販売は、2月24日（火）までとなります。

■PS5(R)/PS4(R)/Nintendo Switch(TM)『SHINOBI 復讐の斬撃』

※ニンテンドーeショップでの販売は、2月24日（火）までとなります。

■PS5(R)/PS4(R)『メタファー：リファンタジオ』

ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。