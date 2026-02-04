音と光で「さっぽろ雪まつり」の雪像を彩る！　『雪ミク』『【推しの子】』それぞれの特別演出をクリプトン独自技術「COUGEN」で実現！

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=20bg4MutA9o ]

※挿入動画はリハーサル時に撮影した参考映像です

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：伊藤博之）は、2月4日（水）から2月11日（水・祝）まで開催される「2026 さっぽろ雪まつり（第76回）」の大通会場11丁目で、自社開発技術「COUGEN（コウゲン）」を活用した雪像ライトアップを実施いたします。「COUGEN」とは、音楽の拍基準に合わせて光の演出をぴったり同期させられる照明コントロールシステムです。今年は当社が展開する北海道を応援するキャラクター『雪ミク』の雪像ライトアップに加え、隣接する『TVアニメ【推しの子】』雪像（著作：株式会社KADOKAWA）のライトアップにも技術面で協力。音と光のシンクロ演出で、夜の大通会場11丁目を華やかに盛り上げます。

「SNOW MIKU 2026」雪ミク雪像ライトアップ

「2026 さっぽろ雪まつり（第76回）」の大通会場11丁目では、当社が展開する北海道を応援するキャラクター『雪ミク』の中雪像「雪ミク Sweet Snow Ver.」をご覧いただけます。『雪ミク』が北海道を応援するフェスティバル「SNOW MIKU 2026」と連動して制作した雪像となっており、展示期間中の夜間は、同フェスティバルのテーマソング『SHIAWASE FOR YOU!』（いよわ feat. 初音ミク）にあわせたスペシャルライトアップを定期的に実施いたします。また、2026年2月7日（土）・8日（日）には、ウイングベイ小樽会場にて「SNOW MIKU 2026」のメインイベントも開催。雪像会場・メインイベント会場ともに、皆さまのご来場をお待ちしております。

雪ミク雪像ページ :https://snowmiku.com/2026/location_snow.html

『TVアニメ【推しの子】』雪像ライトアップ

今年の大通会場11丁目には、2026年1月より第3期が好評放送中のTVアニメ『【推しの子】』より、登場キャラクターの一人「アイ」をイメージしたオリジナル雪像も登場。作中に登場するアイドルグループ「Ｂ小町」の大人気楽曲『サインはB』『POPIN２』『Bのリベンジ』の3曲メドレーに合わせた雪像のライトアップが実施されることとなり、当社は「COUGEN」技術の提供を通して、その特別演出に協力しております。「2026 さっぽろ雪まつり（第76回）」における『TVアニメ【推しの子】』の出展情報は、「日本全国project【47都道府県の子】」特設ページよりご確認ください。

【47都道府県の子】特設ページ :https://ichigoproduction.com/47todofuken/event/index00990000.html

(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

各雪像の「COUGEN」を活用したライトアップは、展示期間中の夜間に交互に実施いたします。音と光の連動が生み出す魅惑的なエンターテインメントをお届けいたしますので、札幌近郊にお住まいの方やイベント開催期間中に札幌を訪れるご予定のある方は、ぜひ夜の大通会場11丁目にお立ち寄りください。

【「COUGEN」を活用したライトアップの概要】

期間：2026年2月4日（水）～2月11日（水・祝）

時間：18:00～22:00 ※定期的に実施

場所：大通会場11丁目 国際広場（東側）

対象雪像１.：中雪像〈雪ミク Sweet Snow Ver.〉

対象雪像２.：中雪像〈TVアニメ【推しの子】〉



※天候状況などにより、実施中止・時間変動・追加公演を行う場合がございます

※長時間の撮影や専有など周囲の迷惑となる行為はご遠慮ください

※『雪ミク』と『TVアニメ【推しの子】』のライトアップは、それぞれが独立した演出です

「2026 さっぽろ雪まつり（第76回）」大通会場11丁目について

https://www.snowfes.com/sites/odori/#block11

なお、これまでに実施したCOUGENプロジェクトの様子は、それぞれ動画でもご覧いただけます。様々な形で応用できる「COUGEN」の導入や活用にご興味のある方は、ぜひ公式WEBサイトをご確認の上、お気軽にお問い合わせください。

「COUGEN」公式WEBサイト：https://cougen.net/

【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 取材広報担当

https://www.crypton.co.jp/cfm/inquiry/media

＜参考情報＞

▼「COUGEN（コウゲン）」システムとは https://cougen.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した「MIDI to DMX コンバーター」。LED照明の制御をMIDI信号で行えるシステムであり、ミュージシャンが音楽制作に用いるDAW上で、音楽の拍基準にて照明を操作することができる。2023年1月には、照明コンテンツ制作におけるさらなる高能率化を目指して、追加機能「電飾シンセ」を開発。「MIDI to DMX コンバーター」のリソースを踏まえ、ミュージシャンがPCで音色を作るのと同様の手順でMIDI信号を合成し、DMX信号として出力できるシンセサイズ機能を、新たに実装した。

▼『雪ミク』とは https://snowmiku.com/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する”北海道を応援するキャラクター”。2010年の「さっぽろ雪まつり」で”真っ白い『初音ミク（https://piapro.net/pages/character）』の雪像”を作ったことをきっかけに誕生した。現在は北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げている。また『雪ミク』が主役のフェスティバル「SNOW MIKU」を毎年北海道で開催していて、そのフェスティバルで『雪ミク』が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿って公募している。2026年の衣装テーマは「しあわせパティスリー」。また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中。

＜会社概要＞

会社名：クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者：代表取締役 伊藤博之

所在地：〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立：1995年7月

サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、4,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



コーポレートサイト：https://www.crypton.co.jp/