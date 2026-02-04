ONE株式会社、NewMatchのオウンドメディアが総再生回数10億回を突破──縦型ショート動画をハックし、圧倒的な若者認知を獲得

ONE株式会社

「友だちから始まる新しい出会い」をテーマにしたSNS『NewMatch（ニューマッチ）』を運営するONE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：畠中理弥、以下：ONE）は、NewMatchのオウンドメディア（TikTok／Instagram）の総再生回数が10億回を突破したことを発表いたします。NewMatchは2025年1月のリリース以降、SNSでのバズを起点に新規ユーザーが大幅に拡大し、現在では18～24歳の若年層を中心に数十万人が利用するサービスへと成長しています。

総再生回数10億回突破の背景

広告感を無くした、日常に溶け込むコンテンツ設計

NewMatchのオウンドメディアでは、「広告として見せないこと」を重視したコンテンツ制作を行っています。日常の会話や関係性がそのまま流れてくるような言葉選びやテンポ、距離感に寄せることで広告特有の違和感を抑え、視聴者のフィードに自然に溶け込む表現を徹底しています。

その結果、視聴やコメント、シェアといった自発的なアクションによる拡散が積み重なり、広告配信に大きく依存せずとも、新たな視聴者へ継続的にコンテンツが届く循環を生み出しています。

文脈ごとに設計された複数アカウント運用

従来のように単一の公式アカウントでヒットを狙うのではなく、複数の文脈を持つアカウントを同時並行で運用。それぞれのアカウントに役割や企画意図、ターゲットとなる視聴者層を設定し、文脈ごとに最適化した発信を行っています。

各アカウントが異なる入口として機能しながら相互に波及し合うことで、単一アカウントでは生まれにくい拡散の連鎖が生まれ、総再生回数の押し上げにつながっています。

インハウス制作による高速な改善サイクル

企画・撮影・編集・投稿までをすべてインハウスで完結させる体制により、高いスピード感の中で量と質の両立を実現しています。また、社内インターン生がそれぞれ複数のアカウントを運用し、互いに出演し合うことで、自然な掛け合いのあるコンテンツ制作とキャスティングコストの最適化を同時に可能にしています。

こうした改善を前提とした制作サイクルを回し続けることで、トレンドの変化や視聴者の温度感の移り変わりにも柔軟に対応し、継続的な成長を支えています。

以下では、ONE株式会社が運用しているアカウントの一部をご紹介します。

主な運用アカウント（一部）

〈マルオ/今日のデート代いくらですか？〉

街ゆく男女に“今日のデート代”をユーモラスに聞いていくリアルインタビューコンテンツ。

若者の恋愛観や金銭感、関係性が自然体で現れるテーマ性が支持を生み、視聴者の共感やコメント、体験談のシェアにつながっています。

- 総再生回数：5,900万回- 平均再生回数：55万回- 総視聴者数：4,120万人- 総いいね数：160万いいね- 総コメント数：1万コメント- 総フォロワー数：5.7万フォロワー- 投稿本数：108本

https://www.tiktok.com/@date_ikura

https://www.instagram.com/date_ikura

ただの友達かと思ったらまさかの激アツ展開で大興奮(https://www.tiktok.com/@date_ikura/video/7561810314539437329)

〈好きになっちゃだめだよ〉

大学生の恋愛シチュエーションをテーマにした“あるある”ショートドラマコンテンツ。

「分かっているのに好きになってしまう」微妙な距離感や感情の揺れを切り取ったストーリーが共感を呼び、視聴者の実体験と重なるコメントが多数寄せられています。

- 総再生回数：6,100万回- 平均再生回数：58万回- 総視聴者数：1,340万人- 総いいね数：53万件- 総コメント数：3,400コメント- 総フォロワー数：3.1万フォロワー- 投稿本数：104本

https://www.tiktok.com/@sukininatyadame

https://www.instagram.com/sukininatyadame

奥手男子が告白するときってこんな感じ(https://www.tiktok.com/@sukininatyadame/video/7578535987375082770)

〈君の好きが聞けるまで〉

NewMatchで出会った相手と電話をつなぎ、少しずつ距離を縮めていく様子を描くトークドキュメント型コンテンツ。

緊張感のある会話や、言葉にできない感情の間までをそのまま届ける演出が支持を集め、「自分もこんな出会いをしてみたい」という共感や憧れの声が多く寄せられています。

- 総再生回数：3,500万回- 平均再生回数：23万回- 総視聴者数：2,270万人- 総いいね数：48万いいね- 総コメント数：5,000コメント- 総フォロワー数：2.6万フォロワー- 投稿本数：152本

https://www.tiktok.com/@kimisuki_0318

https://www.instagram.com/kimisuki_0318

切らないでって言ったら切らないとこが！！！すき！！！！もうこれ両想いって思ってもいいかな😳(https://www.tiktok.com/@kimisuki_0318/video/7577015821441010951)

〈トモカ🌛〉

1人で飲みに来た女性が隣の席の男性と自然に会話を始め、距離を縮めていく様子を描く出会いのショートストーリーコンテンツ。

偶然の隣席から始まるリアルなやり取りや空気感が共感を呼び、「こんな出会いがあったらいいな」という憧れの声が多く寄せられています。

- 総再生回数：2,600万回- 平均再生回数：40万回- 総視聴者数：970万人- 総いいね数：15万件- 総コメント数：800コメント- 総フォロワー数：2万フォロワー- 投稿本数：65本

https://www.tiktok.com/@t0m.ca_

https://www.instagram.com/t0m.ca

焼肉大好き(https://www.instagram.com/reel/DS6T5oYE35O/)

〈チャッピーと泥酔ネキ〉

泥酔しながら1人飲みをする女性が、AIチャット相手に恋愛相談を持ちかける会話バラエティコンテンツ。

本音がこぼれる酔いどれトークと、どこか冷静なAIとの掛け合いのギャップが笑いや共感を呼び、視聴者からは「わかりすぎる」「深夜に見たくなる」といった声が寄せられています。

- 総再生回数：830万回- 平均再生回数：93万回- 総視聴者数：420万人- 総いいね数：9万いいね- 総コメント数：1,000コメント- 総フォロワー数：1.8万フォロワー- 投稿本数：9本

https://www.tiktok.com/@chatgpt_neki

https://www.instagram.com/chatgpt_neki

二日酔いやばかったぁ～、みんなも記憶飛ばしたりする？？(https://www.instagram.com/reel/DUIpyO9ExDf/)

〈ゴミ彼氏と暮らす女子大生〉

NewMatchで出会った彼氏との同棲生活を描く日常ドキュメントコンテンツ。

理想だけではないリアルな恋愛の一面をユーモラスに切り取ることで、「わかる」「うちも同じ」といった共感の声が広がり、視聴者の間で“あるある”コンテンツとして親しまれています。

- 総再生回数：4,200万回- 平均再生回数：57万回- 総視聴者数：3,170万人- 総いいね数：82万いいね- 総コメント数：1.2万コメント- 総フォロワー数：3万フォロワー- 投稿本数：74本

https://www.tiktok.com/@gomikare_jd

https://www.instagram.com/gomikare_jd

未経験歓迎！動画出演者募集！

彼氏に食べられたの悔しすぎたから今度これ以上に美味いもん食べてやる😤(https://www.tiktok.com/@gomikare_jd/video/7562016548236332309)

現在、弊社が運用するTikTokアカウントにご出演いただける方を募集しております。撮影は短時間で、台本もご用意しておりますので、演技経験がない方でも安心してご参加いただけます。

募集内容

- すべて台本あり- 相手役は弊社がご用意 恋人、友達との出演もOK- 1本あたりの撮影時間：約15分- 「カメラに慣れていない」「演技経験がない」という方でも問題ありません。

謝礼・条件

- 謝礼：3,000円（税込）- 撮影時期：2月中- 撮影場所：渋谷駅周辺- 年齢、性別、見た目の指定なし

※応募多数の場合のみ、簡単な選考を行う場合があります。

応募方法

以下ページをご確認のうえ、内容にご興味をお持ちいただけましたら、公式LINEを追加しご応募ください。

TikTok運用インターン積極採用中！

応募詳細を確認する :https://0x1.company/entry-cast

平均年齢21歳の若くて熱気のある組織で、日本一使われるサービス作りを一緒にしませんか？他の会社や組織とは圧倒的に違う本当の仕事の楽しさをONEでは学ぶことができます。一緒にたくさん働いて、たくさん遊びましょう！初めてインターンをする方でも大歓迎です！ご応募お待ちしています。

NewMatch（ニューマッチ）について

応募詳細を確認する :https://0x1.company/internship

NewMatchは、「友だちから始まる新しい出会い」をテーマにした友だち作りアプリ。

リリースからわずか1年間でスワイプ数は8億回、マッチ数は1,000万組、メッセージ数は6,000万通を突破。

TikTok・Instagramなどのショート動画を中心に拡散され、1年間で10億回以上の再生を記録。

ファッションや音楽、カルチャーの文脈に自然に溶け込みながら、Z世代が「新しい出会いを日常にする」時代をつくっています。

公式サイト：https://www.newmatch.app

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6502700340

Instagram：https://www.instagram.com/newmatchapp

X：https://x.com/newmatchapp

ONE株式会社について

「新しい出会いを最大化させ、人々の人生をもっと楽しく」を掲げ、自社アプリ「NewMatch」「シブハチ」を運営しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101105/table/17_1_e7dbb5d3ec5fc4959ba0819999205029.jpg?v=202602040251 ]