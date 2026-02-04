Archeda、第7回宇宙開発利用大賞にて環境大臣賞を受賞

株式会社Archeda

自然由来カーボンクレジット向けのdMRVソリューションを開発する株式会社Archeda（本社：東京都千代田区、代表取締役：津村 洸匡、以下、Archeda（読み：アルケダ））はこの度、内閣府が主催する第7回宇宙開発利用大賞において環境大臣賞を受賞しました。

Proprietary Deforestation Risk Maps

宇宙開発利用大賞について

宇宙開発利用大賞は、宇宙開発利用の推進に多大な貢献をした事例に対し、その功績をたたえることにより、我が国の宇宙開発利用の更なる進展や、国民の認識と理解の醸成に寄与することを目的としています。

この度、Archedaが受賞した環境大臣賞は、自然環境の保護など環境課題解決の視点から特に顕著な功績が認められる取り組みに授与される賞です。当社の自然由来カーボンクレジットのMRV※1ソリューションへの提供が、カーボンクレジット市場の健全な成長を後押しする革新的な取り組みとして評価されました。

・ 宇宙開発利用大賞ウェブサイト： 第7回宇宙開発利用大賞(https://s-riyoutaishou7.jp/)

・ 受賞掲載先（内閣府ウェブサイト）： 宇宙開発利用大賞について(https://www8.cao.go.jp/space/prize/prize.html)

※1 MRV ： 温室効果ガスの削減量や吸収量を測定(Measurement)した結果を報告(Reporting)し、第三者が検証(Verification)する一連のプロセス

当社の取り組みについて

Archedaは、森林・農地・マングローブ等を対象としたREDD+※2、ARR※3、AWD※4などの自然由来カーボンクレジットに対応し、プロジェクト地の適地探索から、PDD※5作成に必要な解析、モニタリングまでを一気通貫で支援しています。

従来、カーボンクレジット創出における現地調査や手作業による計測は、人的・コスト面で大きな負担となっていました。当社のMRVソリューションは、光学衛星およびSAR衛星データを統合解析し、AIや統計的手法を用いることで、広域かつ高精度な環境モニタリングを可能にしました。これにより、カーボンクレジット創出プロセスの効率化と、クレジットの透明性・信頼性の向上に貢献しています。

当社の取り組みは、衛星データの活用領域を、カーボンクレジットという新たな金融・社会インフラへと拡張する試みです。現在、日本国内に加え、フィリピン、ベトナム、インドネシアなどASEAN諸国におけるプロジェクト支援も進めています。

※2 REDD+：伐採などにより森林に貯蓄されている炭素量の排出を防ぐプロジェクト

※3 ARR：植林によりCO2の吸収量を増加させるプロジェクト

※4 AWD：水田を交互に湛水・乾燥させることによりメタンガス排出を抑制する水管理手法

※5 PDD：事業の設計内容をまとめたプロジェクト計画書

カーボンクレジット業界への当社へのアプローチ

◼️Archeda代表取締役社長 津村洸匡のコメント

この度、第７回宇宙開発利用大賞において、環境大臣賞という大変名誉ある賞を賜り、心より光栄に存じます。日頃よりご支援をいただいている関係者の皆様に、深く御礼申し上げます。本受賞は、当社が開発する自然由来カーボンクレジットのMRV（測定・報告・検証）ソリューションが、衛星データを活用することで、環境保全と市場の信頼性向上を同時に実現する取り組みとして評価されたものと受け止めております。

自然環境を対象とするカーボンクレジットにおいては、信頼性と経済的インパクトを両立できるモニタリング技術が不可欠であり、宇宙技術はその基盤を支える重要な役割を果たします。今後もArchedaは、宇宙開発利用の成果を環境課題の解決につなげることで、カーボンクレジット市場の健全な成長と、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

Archedaについて

Archedaは、衛星データを利用した自然由来の炭素クレジットプロジェクトのdMRVソリューションの開発を行うスタートアップです。プロジェクト開発プロセスの各段階（サイト選定、プロジェクト登録、モニタリング、信頼性チェックなど）において、最適な分析ソリューションを提供しています。 当社は、森林（植林、再植林、再緑化：ARR、途上国における森林減少・劣化による排出削減：REDD+など）、水田（間断灌漑：AWD）、マングローブなどの自然環境をベースとしたプロジェクトに重点的に取り組んでおり、VCS、Gold Standard、JCMなどの国際的な方法論にも対応しています。さらに、自治体や林業事業者向けに、衛星データを用いた森林資源量の推定や違法伐採の検知などのソリューションも提供しています。

◆Archeda会社概要◆

社名：株式会社Archeda（アルケダ）

設立：2022年09月

代表者：代表取締役 津村 洸匡

所在地：東京都千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビルディング36F

事業内容：衛星データを活用した自然環境の解析事業、カーボンクレジットのモニタリング解析事業

Website：https://archeda.inc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/archeda-inc

X：https://x.com/ArchedaInc

Facebook：https://www.facebook.com/Archeda