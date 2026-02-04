AYA、全国47都道府県の実践を基に、病気や障がいのある子どもと家族の外出機会づくりを自治体とともに推進

特定非営利活動法人AYA

AYAインクルーシブ映画上映会の様子。医療従事者が帯同し、病気や障がいのある子どもとその家族が、安心して映画を楽しめる環境を整えています。

現在、日本には病気や障がいのある子どもが数多く存在しており、

日常的に医療的ケアを必要とする医療的ケア児は約2万人とされています。

また、難病などにより長い治療生活を送る長期療養の子どもについては、

支援団体等の推計で約25万人にのぼるとされています。

そのような子どものいる家庭が家族での外出を望む一方で、

医療的ケアへの不安や受け入れ体制の不足などから、体験や外出の機会は非常に限られています。

特に、病児や医療的ケア児を育てる家庭では、外出に伴う安全面への配慮や施設側との調整などが

大きな負担となり、家族全体として社会参加の機会が狭まることが少なくありません。

特定非営利活動法人AYA（以下、AYA）は、こうした課題に向き合い、

これまで日本国内の全47都道府県(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000116240.html)で病気や障がいのある子どもと家族を対象とした

外出・体験の機会の提供を行ってきました。

医療的ケアへの対応や事前調整を含む運営を重ねる中で、

自治体や施設が無理なく関われる実践的なノウハウを蓄積してきました。

AYAインクルーシブ映画上映会の冒頭挨拶の様子。開催趣旨や運営体制について説明し、医療的ケア児を含む参加者が安心して参加できる環境を共有しています。

今回の取り組みでは、これまでの全国での実践を基に、

病気や障がいのある子どもとその家族が安心して参加できる外出機会づくりを、

自治体と連携しながら各地域で推進していきます。

対象は、病児・医療的ケア児だけでなく、きょうだい児や保護者を含む家族全体とし、

学校教育の枠外にある体験機会に焦点を当てています。

具体的には、AYAがこれまで実践してきた事前の医療情報共有や役割分担の整理、

必要に応じた医療従事者の関与などを通じて、受け入れ側の負担を過度に増やすことなく

実施できる体制づくりを重視します。

これにより、自治体や地域の関係機関、企業が、既存の施策や事業と接続しながら

取り組める「学校外体験の地域連携モデル」として整理しています。

上映前に行われるボランティア向け説明の様子。医療従事者と連携し、参加者一人ひとりに配慮した運営体制を事前に共有しています。

本取り組みは、制度改正や政策的主張を目的とするものではありません。

原則現行制度の枠内で実施可能な形で、地域の実情に応じた活用や継続的な運用を想定しています。

AYAは今後、全国での実践事例や運営ノウハウを共有しながら、

病気や障がいの有無にかかわらず、すべての子どもと家族が地域の中で

外出や体験の機会を持てる環境づくりを、各地域の自治体とともに進めていきます。

【主催者コメント（AYA 代表理事）】

「2027年5月、全47都道府県でのインクルーシブ映画上映の同日一斉開催を、

一過性のイベントではなく、全国各地に根付いていく取組として実現することを目指します。

自治体、映画関連企業、そして市民の皆さまと一緒に、文化体験や外出が特別なものではなく、

誰にとっても開かれた社会をつくっていきたいと考えています。」

中川 悠樹

AYA 代表理事

【有識者コメント（大学関係者）、氏名50音順・敬称略】

「全都道府県での一斉開催という実績は、外出が困難な方々にとって、

社会参加に伴う心理的なためらいを和らげ、参加しやすい環境を整えた点に意義があります。

自治体との連携により、属人的な支援を地域全体で機能する仕組みへと転換し、

社会参加を継続的に支える制度的基盤を確立しました。

本取り組みは、持続可能なインクルーシブ社会に資するきわめて先進的なモデルであり、

行動科学の視点からも高く評価されます。」

瓜生原 葉子

同志社大学商学部教授 ソーシャルマーケティングセンター長

「病気や障がいのある子どもたちが、地域でスポーツ・芸術・文化に

『安心して参加できる』ことは、体験の提供にとどまらず、社会の側の環境整備そのものです。

自治体とAYAの連携が全国規模で進むことは、家族の孤立を減らし、

地域の包摂力を高める確かな一歩として高く評価されます。活動を心より応援しております。」

窪田 和巳

下関市立大学研究機構 教授

「本取り組みは、文化体験という『生きる力』の源泉を、

病気や障がいを理由に諦めさせない 『教育と福祉の融合』を体現しています。

自治体と民間（AYA）の共創により、地域資源を再定義し、

当事者家族のQOL（生活の質）向上を公的に担保しようとする試みは、

新しい公共のあり方を示すものです。

孤独・孤立対策の観点からも、社会全体で共有すべき示唆に富んでいます。」

鈴木 寛

東京大学教授、慶應義塾大学特任教授

「映画鑑賞は日常の延長にある、少し特別な体験です。

医療的ケアや見守りが必要な子どもたちとその家族にとって、

一人ひとりのニーズが尊重される場で『特別な日常』を重ねることは、容易ではありません。

AYAの活動は、地域の人が少しずつ時間と心を寄せ合えば、

インクルーシブな社会が実現できることを、生き生きと証明しています。」

谷口 麻希

国立大学法人 東京科学大学大学院 保健衛生学研究科 精神保健看護学分野 教授

【映画・文化関連企業コメント、氏名50音順・敬称略】

「ティ・ジョイでは『すべてのお客さまへ驚きと感動を』お届けすることを目指し、

日々劇場の運営を行っております。

AYA様の活動は、映画という文化体験の可能性を広げる大変意義深いものと感じております。

この取り組みを通じて、より多くのお客さまに映画館ならではの感動を

体験いただける機会が広がることを、心より期待しております。」

親川 拓海

株式会社ティ・ジョイ 劇場事業本部劇場運営部番組編成室

「AYAの皆様の活動は、病気や障がいのある子どもたちに安心して映画を楽しめる時間を届け、

文化やコンテンツが持つ包容力を社会に広げる大切な取り組みであり、

東宝グループが掲げるグループ・スローガン『Moments for Life その時間が、人生の力になる。』という想いとも深く通じています。

映画をみんなで共有する『ワクワクするひととき』を誰にでも開かれたものにするため、

AYAの皆様と共に映画館の新たな可能性を育んでいけることを心より願っています。」

木田 直樹

TOHOシネマズ株式会社 取締役総務担当

「AYAさまの取組みが、映画との出会いを通じて

子どもたちの文化体験の扉を開くことを期待しています。

エンターテイメントには心をつなぎ、

感動の輪を広げる力があると私たちは信じています。

子どもたちを輪の中心に、笑顔溢れるあたたかい未来を、

これからも共に紡いでいきたいと思います。」

中村 光宏

イオンエンターテイメント株式会社 営業本部

「2024年の初開催以来、AYA様の活動に深く賛同し複数劇場での上映を継続して参りました。

上映前に『初めて映画館に来た人？』と問いかけた際、

半数以上の手が上がった光景がとても印象に残っています。

スクリーンを見つめる子供たちの輝く笑顔は、私共にとっても大きな喜びと誇りです。

映画館という場所が、あらゆる壁を越えて感動を分かち合う場になれるよう、

今後もこの大切な取り組みを共に広げていきたいと願っております。」

西海 愛

ＭＯＶＩＸさいたま支配人

【自治体関係者コメント、氏名50音順・敬称略】

「滋賀県草津市ではこども・若者の居場所づくりに力を入れています。

医療的ケアが必要なこどもや障害のあるこども、そしてそのご家族を対象に

映画上映会が開催されることは、こどもたちにとっては貴重な経験であり、

すべての人が互いを尊重し、住みやすい地域づくりにもつながる

非常に意義深い取り組みであると考えます。」

板垣 裕之

草津市役所 健康福祉部・こども若者部 理事

「佐賀県では、年齢・性別・国籍の違いや障がいの有無に関わらず、みんなが自然に支え合い、

心地よく過ごせる社会をみんなで創る『さがすたいる』に取り組んでいます。

NPO法人AYAさんの活動は、佐賀県が目指す社会の実現に向けた大切な取組であり、

昨年12月にAYAさんと佐賀県進出協定を締結いたしました。

これからも連携を深め、病気や障がい・医療的ケアが必要な子どもたちに

いろいろな体験ができる機会を創出し、誰もが自分らしく輝ける未来を目指していきます。」

古沢 博文

佐賀県県民協働課 課長

「障がいや病気のある子どもたちとその家族が、映画館をはじめとする

さまざまな娯楽・文化施設で、安心して体験に参加できる本取り組みに、

京都府としても共感し、応援しております。

企画や運営、安心面への配慮を含め、関係者が連携しながら進められている点は、

現場にとっても取り組みやすく、AYAさんのさらなる活動の広がりを期待するとともに、

引き続き、微力ながら応援していきたいと思います。」

森本 耕次

京都府産業立地課長

「本事業は、病気や障がいがある、医療的ケアが必要である子どもたちに対し、

スポーツ・文化芸術の体験機会を提供することで、子どもたちの世界観を広げるとともに、

これを受け入れるインクルーシブな社会の実現をめざすものであり、

これは、本県の『ともに生きる社会かながわ』の理念に合致するものです。

本事業の協働を通じて、誰もがスポーツや文化芸術を楽しめる環境構築をともに目指していきます。」

神奈川県文化スポーツ観光局文化課、スポーツ課、福祉子どもみらい局障害福祉課

（かながわボランタリー活動推進基金21令和７年度協働事業負担金協働担当部署）

「世田谷区は、医療的ケア児とそのご家族が地域で安心して暮らせる地域づくりを進めています。

貴法人では、医療的ケア児のみならず、きょうだい児や保護者を含む家族全体に寄り添った支援を継続されております。

区としても、貴法人との連携を通じて、病気や障害のあるお子さんへの温かな支援が

さらに広がることを期待しています。」

世田谷区 障害福祉部障害保健福祉課

※本プレスリリースに掲載している各コメントは、コメント提供者の原文を尊重し、表現の趣旨を変更しない形で一部改行し掲載しています。

【今後のロードマップ】

AYAは今後、以下のステップで取り組みを進めていきます。

2026年：地域連携の実証

病気や障がいのある子どもと家族が安全安心に参加できるAYAインクルーシブ映画上映会等を

希望する自治体と連携し各地で開催・実証。

2027年5月：全国47都道府県 インクルーシブ映画上映会 同日一斉開催

全国の自治体・企業・地域団体・ボランティアと連携し、

病気や障がいのある子どもと家族が、

当日は全国どこでも参加できるAYAインクルーシブ映画上映会「AYAインクルーシブ映画Day（仮称）」を開催

2027年後半以降：インクルーシブの定着推進

全国での自治体との取り組みを基に、音楽やスポーツなど他分野でも全国同日一斉開催を目指す。

自治体と連携し地域に根づいた継続的な取り組みとしての定着を推進する。

【参加・連携のご案内】

AYAでは、これまで本取り組みにご連携いただいてきた自治体とともに実践を重ねてきました。

現在は、そうした取り組みを基に、本取り組みに関心を持つ自治体との連携を主軸に、

協働の可能性を検討しています。

既存施策との接続やモデル事業としての実施など、自治体ごとの状況に応じた形での

関与を想定しています。

あわせて、本取り組みを地域で支えるパートナーとして、以下の形での参画も歓迎しています。

・自治体：調査・検証、後援、共催、モデル事業としての実施

・企業：協賛、体験機会の提供、企業ボランティアとしての参加

・地域NPO・個人：各地域におけるボランティア連携、運営協力

詳細は下記フォームよりお問い合わせください。

【関心表明フォーム】

・「関心表明フォーム（Googleフォーム）(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecYQMDPrkOakK4cAMwtWltIl8kTDsVN5YaSrbxNOGkvhcJbw/viewform?usp=preview)」

・「関心表明フォーム（FAX申込書）(https://drive.google.com/file/d/1JD4wMfU2TNYGiHHo92lGacHCy71bPYut/view)」（PDF）

FAX送付先：050-3488-9023

※本取り組みは制度改正や公募を目的とするものではなく、

各自治体の既存施策と接続可能な形での連携先を、これまでの実践を踏まえて広く検討するものです。

【付属資料】

・「地域連携の内容・役割分担等について(https://drive.google.com/file/d/1-h6P8R0lNRobpR-iIg-PZBkm3hQSQd89/view)」（参考資料）

※付属資料に掲載している図表・構想・文章は、

AYAが現時点で検討・整理している考え方を示したものであり、

本プレスリリースにコメント・協力いただいた自治体、企業、大学、有識者の方々が、

付属資料の内容に対して合意・賛同・承認していることを示すものではありません。