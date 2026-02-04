グローブ・トロッターのバレンタインギフト
英国プレミアム・ラゲッジブランドのグローブ・トロッターは、2月4日～15日までの期間、バレンタインキャンペーンを開催いたします。期間中、各直営店舗にて30,000円（税込）以上お買い上げのみなさまに、ハート型レザーチャームをモチーフにしたピンバッジをプレゼントいたします。
※限定数量がなくなり次第終了となります。
【期間】2026年2月4日水曜日ー15日日曜日
【対象】1回のお買上げ総額30,000円（税込）以上のお客様対象
【ギフト】ピンクのハート型オリジナルピンバッジ
大切な方へ、そしてご自身へ。
日常にも旅にも寄り添うアイテムをセレクト。
EC限定・キャリーオン \286,000
ラゲッジラベルチャーム \26,400
カードホルダー \44,000
トートバッグ \297,000
ギフトガイドはこちら
キャンペーン開催店舗｜
グローブ・トロッター 銀座
グローブ・トロッター 阪急うめだ
グローブ・トロッター 新宿伊勢丹メンズ館
グローブ・トロッター 銀座三越
グローブ・トロッター 日本橋三越
グローブ・トロッター 福岡岩田屋
グローブ・トロッター 名古屋松坂屋
グローブ・トロッター 青山
グローブ・トロッター札幌大丸店（POP UP）
グローブ・トロッター福屋八丁堀本店（POP UP）
グローブ・トロッター オンラインストア
キャンペーンを詳しく