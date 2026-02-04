株式会社PLANT(本社：福井県坂井市 代表取締役社長 三ッ田泰二)は、SUPER CENTER PLANT全23店舗で、当社の新商品『選べるのり弁』の販売を開始いたしました。





昨今では共働き世帯・単身世帯の増加により、調理の手間を省きたいというニーズがますます高まってきております。

このような背景も踏まえ、PLANTでは“毎日食べても飽きない”をコンセプトとして、お弁当の定番である“のり弁当”を和・洋・中の多彩なメニュー構成でご用意いたしました。

おかかとのりだけのシンプルな商品から、ボリュームのあるガッツリ系の商品まで幅広く取り揃えており、価格帯も“お手頃なもの”から“少し贅沢なもの”まで、多様なニーズに対応したラインアップとなっております。

お客様の気分に合わせて、お好みの“のり弁”をお選びいただけます。





選べるのり弁





『選べるのり弁』では、主食であるごはんに新潟県産コシヒカリ「粒ぞろい」を使用し、のりの下には香り豊かな国産鰹の削り節を敷くことで、のり弁の本質である“のり・米・だし”の調和を追求しました。

また味のアクセントとして塩麹のきんぴらを添えることで全体のバランスをとっております。





※「粒ぞろい」は当社従来品より約1.2倍の大きさの粒を丁寧に選別したPLANTオリジナルの高品質米

※一部の商品には塩麹のきんぴらが入っておりません





私たちPLANTは、「選ぶ楽しさ」「食のワクワク感」を提供することを重要な価値と考えています。

のり弁の持つシンプルなおいしさを生かしながら豊富なラインナップを取り揃えることで毎日選べる価格と品質で提供いたします。









■商品概要

商品名 ： 選べるのり弁

販売店舗： PLANT全23店舗

価格 ： 本体価格199円(参考税込価格214円)～





【『選べるのり弁』の一例】





選べるのり弁の一例





※商品写真はイメージですので、実際の商品と一部異なる場合があります

※店舗により取り扱い状況が異なる場合がございます

※商品名、価格が予告なく変更される場合がございます





今後も和洋中の様々な料理を組み合わせることで新しい商品の提案をしていき、年間を通じて“毎日食べても飽きない『選べるのり弁』”を進化させてまいります。









＜会社概要＞

社名 ： 株式会社PLANT

本社 ： 〒919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15号8番地の1

代表者 ： 代表取締役社長 三ッ田 泰二

設立 ： 昭和57年(1982年)1月

資本金 ： 1,425百万円

上場市場： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7646)

事業内容： 衣食住のあらゆる部門にわたり網羅的に生活必需品を取扱う

スーパーセンターを中心に地域密着型の営業展開を行っています

(店舗展開エリア)福島県、新潟県、富山県、石川県、福井県、

岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、鳥取県、

島根県

URL ： https://www.plant-co.jp/