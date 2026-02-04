栄養士の働き方や生き方に関する事業を展開するヒカリテーブル株式会社が運営する、栄養士限定・無料オンラインコミュニティ「ひかりクエスト」は、2026年2月より新規参加者の募集を開始いたします。本コミュニティは2025年11月から試運転を行っており、その取り組みを踏まえ、このたび本格的に参加者を募集する運びとなりました。





これまで大きな告知や派手な募集は行わず、口コミや紹介を中心に静かに広がってきた本コミュニティには、試運転期間にもかかわらず、現在全国から約90名の栄養士が参加しています。





これまで頑張ってきた働き方に、どこか違和感や疲れを感じている栄養士さんへ。

毎日クタクタで、将来の働き方や生き方まで考える余裕がない。





そんな栄養士に向けて、「働くほど自分も周りも満たされていく」

そんな在り方が当たり前になる社会を目指し、実践型コミュニティ「ひかりクエスト」は活動を続けています。派手な成功や正解を提示するのではなく、立ち止まり、考え、小さく試してみる。

ひかりクエストは、自分の人生に向き合うための“余白”を大切にした場です。









【栄養士限定・無料オンラインコミュニティ】

■「ひかりクエスト」の参加メリット

ひかりクエストは、育児中やライフステージの変化で一時的に現場を離れている方も含め、年齢や現在の働き方を問わず参加できる栄養士限定・無料のオンラインコミュニティです。

参加することで、次のようなメリットがあります。





●全国の栄養士と、オンラインでゆるくつながれる

同じ栄養士同士だからこそ分かり合える、言葉にしづらい成功体験やモヤモヤを、少人数で安心して共有できる場があります。





●転職・復職・副業など、働き方のリアルな話を聞ける

成功談だけでなく、迷いや試行錯誤も含めた等身大の経験に触れることで、自分に合った働き方の選択肢や視野が、少しずつ広がっていきます。





●職場や家庭では話しにくい悩みを、安心して言葉にできる

否定されず、焦らされない環境の中で、自分が大切にしている価値観や、これからどう生きていきたいかを整理することができます。

なお、ひかりクエストは、無理に仲良くなることや、積極的な発言を求める場ではありません。

企画への参加もすべて自由で、その時の状況や気持ちに合わせて関わることができます。









【背景｜専門職でありながら「消耗」しやすい現実】

栄養士は、人の健康や生活に深く関わる専門職でありながら、忙しさや責任に比べて、報われにくい働き方になりやすい側面があります。





「好きな仕事だから仕方ない」

「今は我慢の時期だと思っている」





そうして自分のことを後回しにし続けた結果、心や体の余裕を失ってしまう栄養士も少なくありません。ひかりクエストは、“働き損が当たり前”という前提そのものを見直すために生まれました。









【静かに始まった取り組みが、全国に広がっています】

ひかりクエストは、2025年11月に静かにスタートしました。

大きな告知や派手な募集は行わず、口コミや紹介を中心に広がり、現在では全国から約90名の栄養士が参加しています。

年齢や働き方、ライフステージはさまざまですが、「今の働き方や生き方に、どこか違和感がある」という共通の思いを持つ人たちが集まっています。









【なぜ「実践型コミュニティ」なのか】

栄養士向けのコミュニティは、現在さまざまな形で存在しています。一方で、「登録したものの、参加できないまま終わってしまった」という声が多いのも現実です。忙しさや疲れの中で、「参加しなきゃ」「活用しなきゃ」と思うほど、かえって足が遠のいてしまう。

ひかりクエストが目指しているのは、登録すること自体がゴールになる場ではなく、日々の中で、少し立ち止まり考えることが自然に起こる場です。ここで言う「実践」とは、成果を出すことや、何かを成し遂げることではありません。





・話を聞いてみる

・自分の気持ちを言葉にしてみる

・他の人の考えに触れて、視野が少し広がる





そうした小さな関わりを重ねていくことを、ひかりクエストでは「実践」と呼んでいます。また、ただ話を聞いたり考えを共有するだけでなく、さまざまなツールを使いながら、日常の中で自然にアウトプットを重ねられる環境づくりも大切にしています。

フリーランスを目指すかどうかに関わらず、情報を発信したり、人とやり取りをしたりすることに、少しずつ慣れていく。そうした経験が、「やってみたことがある」という実感につながり、次の働き方を選ぶときの安心感になると考えています。









【メディア掲載実績】

ひかりクエストの取り組みは、信濃毎日新聞社発行の地域情報紙「MGプレス」にも掲載されました。

・2026年1月17日付(1・3面)

・「クローズアップ 栄養士の挑戦を応援」

栄養士の働き方に寄り添う取り組みとして紹介されています。









【最後に】

ひかりクエストは、優秀な栄養士を育てる場所でも、無理に仲良く馴れ合う場所でも、誰かを同じ型にはめる場所でもありません。自分で考え、選択を重ねながら、自分の人生に責任を持てる栄養士が増えていくこと。その積み重ねが、家族の幸せにつながり、社会の幸せにつながっていくと信じています。









【詳細・参加方法】

ひかりクエストの詳細は、公式LPをご覧ください。

【会社概要】

会社名 ： ヒカリテーブル株式会社

代表者 ： 小野 久実

所在地 ： 静岡県富士市島田町1-50

公式サイト ： https://hikaritable.com/

問い合わせ先： info@hikaritable.com









栄養士という専門職の働き方や生き方について、現場の実体験をもとにお話しする取材やご相談、講演・企画協力などにも対応しています。

ご関心をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。