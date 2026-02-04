横浜駅直結のヘアメイク専門店『アトリエはるか ルミネ横浜店』が、2026年2月16日(月)リニューアルオープン！
全国の駅チカ・駅ナカにヘアメイク専門店を展開するatelier haruka(運営：株式会社アトリエはるか、代表取締役社長：西原 良子)」は、2026年2月16日(月)に、横浜駅直結のルミネ横浜にヘアメイク専門店『アトリエはるか ルミネ横浜店』をリニューアルオープンいたします。男女問わず立ち寄りやすい店頭イメージに一新し、明るく快適な空間でヘアメイクやネイルサービスを提供します。
アトリエはるか ルミネ横浜店オープン
店頭写真
店内写真1
店内写真2
アトリエはるかルミネ横浜店は、横浜駅直結という利便性の高い立地で、結婚式など特別な日から日常のケアまで多くのお客様にヘアメイク・ネイルサービスを提供してきました。これまで以上に快適にご利用いただけるよう店頭イメージを一新しリニューアルオープン！
今後も、お客様一人ひとりに寄り添った上質なサービスを追求し、美しさとご満足をお届けしてまいります。特別な日から、仕事帰りやショッピング中の隙間時間にも気軽にお立ち寄りください。
■オープニングキャンペーン ※税込
【実施期間】2026年2月16日(月)～2月28日(土)
(1)眉カット《10分》
通常価格：女性：1,980円、男性：2,200円
特別価格：1,650円
眉カット
(2)まつげパーマ《60分》
通常価格：5,390円
特別価格：3,850円
まつげパーマ
(3)ジェルネイル(ハンド／ワンカラー)《40分》
通常価格：6,050円
特別価格：3,850円
ジェルネイル
■リニューアルオープン記念キャンペーン
当店をご利用の先着300名様限定！
アトリエはるかオリジナルハンドパックMANA(1枚)をプレゼント！
※なくなり次第終了
ハンドパック「MANA」
■メニュー例 ※税込
・ヘアセット ：3,520円／20分
・フルメイク ：3,520円／20分
・眉カット ：1,980円／10分
・眉カット＋ワックス脱毛 ：3,300円／20分
・まつげパーマ(上) ：5,390円／60分
・ハンドジェル(ワンカラー)：6,050円／40分
■店舗概要
店舗名 ： アトリエはるか ルミネ横浜店
電話番号 ： 045-444-0777
営業時間 ： 平日10:00～21:00／土・日・祝10:00～20:30
※ 土・日・祝 早朝8時よりご予約可(時間外料金有り)
休業日 ： ルミネ横浜に準ずる
所在地 ： 〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 B1F
アクセス ： JR「横浜」駅東口ルミネ横浜・「横浜」駅中央北改札、又は中央南改札より徒歩1分
ご予約はこちらから： https://wrpcxa.b-merit.jp/y8zho4/web/login
■アトリエはるか概要
アイキャッチ
ヘアメイク&ネイル専門店を全国の主要都市に65店舗以上出店。サロンで手掛けるサービスは、メイクアップ・ヘアアレンジ・ネイルの他、アイラッシュ・アイブロウの目元ケア、着物やドレスのレンタル、着付け等。駅チカ・駅ナカの好立地にあり、所要時間は20分程度、価格は1,980円～とリーズナブルなサービスを提供している。
所在地： 名古屋市中区錦3-4-6
創立日： 2000年12月8日
URL ： https://www.haruka.co.jp
●アトリエはるか公式SNS
Instagram： @atelierharuka_official
https://www.instagram.com/atelierharuka_official/
X ： @atelier_haruka
https://twitter.com/atelier_haruka
TikTok ： @atelierharuka_official
https://www.tiktok.com/@atelierharuka_official