バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )では、『ひみつのアッコちゃん』より「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」(5,280円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年2月4日(水)16時に開始いたします。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ： https://p-bandai.jp/item/item-1000236433/?rt=pr





Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト





■商品特長

「ひみつのアッコちゃん」原作者の赤塚不二夫生誕90周年を記念し、1988年に放送されたアニメ「ひみつのアッコちゃん(第2作)」より、主人公のアッコちゃんが変身の際に使用する、印象的なアイテム「テクマクマヤコンコンパクト」が大人のためのなりきり玩具仕様で復刻商品化いたします。





本体のデザインは当時発売された玩具に近づけて再現。ピンクを基調としたデザインに、コンパクトの外側には印象的な「A」のデザインを施し、内側には金色メッキ加工やホットスタンプによる華やかな装飾が施され、大きな鏡を搭載しています。

また、本体には静電センサーを搭載しており、中央部をタッチすると印象的な変身メロディが流れます。

楽曲は、懐かしのオープニングテーマ「ひみつのアッコちゃん」を収録しました。当時の思い出が鮮やかに蘇ります。





Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト(商品イメージ)

Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト(使用イメージ2)





■商品概要

・商品名 ：

Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト

( https://p-bandai.jp/item/item-1000236433/?rt=pr )

・価格 ： 5,280円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容： テクマクマヤコンコンパクト本体…1

・商品サイズ： W約80mm×H約80mm×D約33mm

・対象年齢 ： 15才以上

・電池 ： LR44×3(付属)

・生産エリア： 中国

・販売ルート： バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )、他

・予約期間 ： 2026年2月4日(水)16時～2026年4月3日(金)23時予定

・商品お届け： 2026年7月予定

・発売元 ： 株式会社バンダイ





(C)赤塚不二夫・東映アニメーション





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/?rt=pr