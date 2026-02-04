『Giselle in Haunted book store』が2026年2月19日 (木) ～ 2026年3月1日 (日)に池袋シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）にて上演！！チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中。

古典バレエ《ジゼル》の運命を、バレエエンターテインメントカンパニー Colorpointe（カラーポワント） が独自の視点で新解釈！

STU48の中村舞、2.5次元ミュージカルなどで活躍する川井雅弘、星元裕月らを迎えたバレエミュージカル『Giselle in Haunted book store』が池袋シアターグリーンBIG TREE THEATERにてまもなく開幕！このミュージカルは、古典バレエ『ジゼル』の物語を、2024年にバレエエンターテインメントカンパニー 『Colorpointe（カラーポワント） 』が独自の視点で新解釈し初上演したオリジナルミュージカルの再演。今回も演者の魅力が詰まったビジュアルを公開し、観客の注目を集めた。『死後の世界』という題材を扱いながらも、誰もが共感できる夢、人との絆や孤独への葛藤、愛情・・それぞれの想いを描き、軽快に、そしてエネルギッシュに進む物語となっている。散りばめられるバレエの優美さを、こだわりぬいた舞台美術や衣装と共に是非ご堪能あれ！

▼STORY

ここは、地球から遠く離れた星にある、とある小さな村。恋人に婚約者がいることを知り、ショックのあまりに息絶えてしまった村娘『ジゼル』の魂が行き着く先は、結婚を前に亡くなった娘の集まる呪いの森・・ではなく、とにかく騒がしいオバケの溜まり場『Haunted book store』だった！個性的なオバケたちと出会い、少しずつ変わっていくジゼル。やがてジゼルの魂に時間制限が設けられ・・！？ゴシックな世界に、バロックな音楽、そしてトゥシューズの音色。幕が降りたらきっと見つかる、貴方の中にある「宝物」。幻想的でいて、現実逃避ではない、Colorpointeが紡ぐ麗しきオバケの世界、再び！！

Colorpointe（カラーポワント）とは

2011年1月結成。脚本・振付・演出・作詞など、総合プロデュースを手がけるHink（ヒンク）が率いる、トゥシューズを履いたバレエエンターテインメントカンパニー。クラシックバレエの優美さに、オリジナルの音楽と物語をかけ合わせ、誰もが楽しめる舞台表現を届けている。パフォーマンスの多くは、カンパニーが創り出す想像の世界《プラチナステラ》を舞台に描かれ、観る人をそっと物語の中へと誘う。脚本から手がけるバレエミュージカルや演劇型ライブ公演をはじめ、メンバーは振付師・ダンサー・舞台俳優としても幅広く活躍。その高い表現力と大衆性を兼ね備えたステージは、「観る音楽」とも称されている。タイ、シンガポール、アメリカ、ロンドンなど、海外のジャパンカルチャーイベントにも多数出演。また浅草・六区ストリートでは、花魁や日本舞踊とのコラボレーションも行い、ジャンルや言語の壁を越えて活動の幅を広げ続けている。

公演概要

『Giselle in Haunted book store』公演期間：2026年2月19日 (木) ～ 2026年3月1日 (日)会場：池袋シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）■出演者【Haunted組】ジゼル・・中村舞（STU48）カルマ・・川井雅弘ミミ・・Rion（Colorpointe）アーサー・・登野城佑真アルト・・松本ひなたウラン・・Sena（Colorpointe）ティファニー・・青木志穏ルイ・・Uni（Colorpointe）ティラミス・・すばる未来（Kyo from Colorpointe company member）オペラ・・星元裕月【Unholy組】ジゼル・・Uni（Colorpointe）カルマ・・川井雅弘ミミ・・Sena（Colorpointe）アーサー・・登野城佑真アルト・・AKIRAウラン・・小坂姫加ティファニー・・Rion（Colorpointe）ルイ・・中村舞（STU48）ティラミス・・すばる未来（Kyo from Colorpointe company member）オペラ・・星元裕月アンサンブル（両組共通）加藤凜桜AkaRingMono如月まい小口奈穂伊藤響久慈沙耶花川島美紗■スタッフ脚本/演出/振付 Hink(Colorpointe)振付 kaze（M1・M7）音楽 ナカムラタカノリ(ジャミーメロー) ・fryadlus ・エンドウ.(GEEKS)・水野蒼生舞台監督 /舞台美術 申大樹(深海洋燈)音響 加藤一博 (深海洋燈) ・槻岡優季音照明 RISE演出助手 三原久実 よしだめぐみヘアメイク 伊森凱晴 (IMO)衣装制作 twinCle factory dressメインビジュアルイラスト 芹沢主催 LIFS entertainment Inc.■公演スケジュール2月19日(木) 19:00【H】2月20日(金) 14:00【U】 / 19:00【U】2月21日(土) ★14:00【H】 / 19:00【H】2月22日(日) 14:00【U】 / 19:00【H】2月23日(月・祝) 14:00【U】 / 19:00【H】2月24日(火) 休演日2月25日(水) ★14:00【U】 / 19:00【U】2月26日(木) 14:00【H】 / 19:00【H】2月27日(金) 14:00【U】 / 19:00【U】2月28日(土) 14:00【H】 / 19:00【H】3月01日(日) 12:00【U】 / 16:00【H】・【H】はHaunted組、【U】はUnholy組となります・未就学児入場不可（★公演を除く）・★公演のみ4～5歳入場可。（チケットのご購入が必要です。）・開場は開演の30分前になります・車椅子でお越しの方は、事前にお知らせください■チケット料金SS席：9,500円S席：6,800円A席：4,800円（全席指定・税込）

