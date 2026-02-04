Made in Japanを掲げるECサイト「Kanaete（カナエテ）」、海外向け越境ECをローンチ

カナエテ株式会社

日本のものづくり商品を扱うECサイト「カナエテ（https://kanaete.jp/）は、新たに海外向け越境ECサイトをリリースしました。

ECサイト「カナエテ」について

カナエテは、「日本のものづくりを、あなたの暮らしに。」をテーマに、日本全国の優れたものづくり企業が手がける家具・インテリア・生活雑貨などを取り扱うオンラインショップです。

日々の暮らしの中で長く使いたくなる品質や、つくり手の考え方が感じられる商品を集めて販売しています。

届けたいのは、“つくり手の想い”

カナエテでは、現在150を超える全国のMade in Japanブランドを取り扱い、約1,150と言った多数のアイテムを販売しています。

それぞれのブランドが誇る技術や感性を伝えるため、「良質なものづくり」を実感できる商品一つひとつを紹介してきました。

越境ECサイトでできること

今回オープンした海外向けサイトでは、

- 日本のものづくり背景が伝わるコンテンツ- 海外ユーザーでも分かりやすい商品情報- 越境ECに対応した決済・配送

を整え、日本に住んでいなくてもカナエテの商品を購入できる環境を用意しています。

◼︎取り扱い商品は150アイテム

越境ECサイトでは、日本独自の製法やデザインを特徴とした約150アイテムを販売予定です。

日本のいいものを、もっと世界へ

Masu Wooden Sake CupChopstick Rest 6-Piece Set TileHana Mokko Table ClockKumiko Latticework Mini Lantern

今後はラインナップを段階的に拡充し、日本の暮らしや文化を感じられるアイテムをさらに増やしていく予定です。国や言語を越え、世界のどこからでも日本のものづくりを日常に取り入れることができるECサイトとして、カナエテは挑戦と進化を続けていきます。

カナエテ株式会社

本社所在地：福岡県福岡市南区向野2-10-25

連絡先：050-5526-1339（担当窓口：運用管理部）

企業HP：https://company.kanaete.jp/

越境ECサイト：https://en.kanaete.jp/

国内ECサイト：https://kanaete.jp/