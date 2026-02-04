アルティウスリンク、スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026」に2年連続で認定

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：那谷 雅敏、以下 アルティウスリンク）は、従業員の健康増進に向けた積極的な取り組みが評価され、2年連続でスポーツ庁の「スポーツエールカンパニー2026」に認定されました。

スポーツ庁は、従業員の健康増進のためにスポーツの実施に向けて積極的に取り組む企業を「スポーツエールカンパニー」として認定しています。こうした企業の社会的評価が向上することで、「働き盛り世代」をはじめとする国民全体のスポーツ実施率の向上や、従業員の健康増進を目指しています。

アルティウスリンクの健康増進に向けた取り組み

アルティウスリンクは、パーパス「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。(https://www.altius-link.com/corporate/purpose/)」のもと、従業員一人ひとりが健康でいきいきと働ける環境づくりを推進し、「健康経営」を企業活動の重要な基盤として位置付けています。

当社の運動習慣のある従業員の割合は18.7％で、国民健康栄養調査の平均値（34.6％）と比較すると低い水準にあります。この課題に対し、イベント開催やサークル活動の推進を通じて運動習慣の定着を後押ししています。

＜イベント、サークル活動事例＞

- ウォーキングイベントの実施運動習慣のきっかけづくりとして、年に2回のウォーキングイベントを実施しています。1日3,000歩と気軽にイベントに参加できる内容で、これまでに2,172名が参加し、自分の身体や健康を意識する機会となっています。- オリジナル体操「アルティウスリンク体操」の開発・導入専門家のクルル株式会社と連携し、短時間・省スペースでどこでも実施できるBPO業界特化型のオリジナル体操「アルティウスリンク体操」を開発・導入しました。社内向けに体験イベントも実施し、今後はさまざまな場面で活用し、定着を図ります。アルティウスリンク体操についてはこちら :https://www.altius-link.com/news/detail20251219.html- サークル活動の推進コミュニケーション活性化や企業文化醸成を目的として、社内サークル活動を推進しています。野球・フットサル・バドミントンなどスポーツ系サークルが全体の半数を占め、従業員の健康増進につながっています。

アルティウスリンクは、今後も従業員の「健康」を重要な経営課題と捉え、従業員一人ひとりの健康を組織で支える健康経営を推進します。心身の健康の保持・増進への取り組みにより、「健康を大切にする文化」を定着させるとともに、従業員が自分らしく活躍できる環境づくりを追求してまいります。

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクは、人とデジタル融合による価値創造を核に、企業のお客様対応を含むフロントオフィスから、バックオフィス、IT領域まで、企業活動を包括的に支えるBPOサービスをワンストップで国内外に提供しています。アジアおよび北米を中心に7か国で事業を展開し、多様なパートナー企業との協働を通じてAI×デジタルを起点としたオペレーションの高度化とCX向上につながる新たな価値創出に貢献しています。

企業とお客様のつながりすべてをデザインする「Total CX² Design Company」 として、顧客体験価値（Customer Experience）の向上と企業変革（Corporate Transformation）という二つのCXを統合的に実現し、企業の中長期的な事業成長を支援します。

パーパスである「そのつながりを、もっとつよく。うつくしく。おもしろく。」のもと、人と企業、社会のつながりをより豊かにし、お客様企業とともに持続可能な社会の発展に貢献してまいります。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 那谷 雅敏

・資本金 ：1億円

・事業内容：コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

１.コンタクトセンター事業 ２.バックオフィス事業 ３.ITソリューション事業 ４.その他関連事業

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

◎お問合せ

報道関係者さま窓口：adv@altius-link.com

サービス窓口：service@altius-link.com

