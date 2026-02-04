株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊『ピアノソロ まらしぃ marasy piano world 88」』を、2026年2月10日に発売いたします。

ネット系ピアニストというジャンルを切り拓き、プロ＆アマどちらからも絶大な支持を得る“まらしぃ”。 本書は、最新アルバム『marasy piano world 88』との完全マッチング楽譜集です。 【まらしぃ“演奏してみた”】動画の人気楽曲を中心にセレクトしたオールジャンルカバーアルバムシリーズ最新作となる『marasy piano world 88』は、全曲グランドピアノスタジオで新レコーディング。この音源を忠実に採譜した楽譜集となります。Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」、YOASOBIの「夜に駆ける」「アイドル」、米津玄師の「Lemon」などの大ヒット曲はもとより、10年前にまらしぃがピアノ演奏でレコーディングに参加した二宮和也（嵐）のアルバム収録ソロ曲「メリークリスマス」や、地元・愛知県からのオファーで制作したオリジナル曲「愛を知る」も収載。 全15曲を、 ぜひソロピアノでお楽しみください！★既刊同様、全楽譜まらしぃ監修／演奏アドバイスコメント入り、巻頭にはカラー写真ページ、インタビューも掲載しています。【収載曲】アンパンマンのマーチ／テトリス／ライラック／Bad Apple!! feat.SEKAI／夜に駆ける／アイドル／きゅうくらりん／夢／Lemon／愛して愛して愛して／NEO／ちょっとつよい魔王／メリークリスマス／88☆彡／愛を知る (あいち県民の日テーマソング) -全15曲-

【商品詳細】

ピアノソロ まらしぃ marasy piano world 88

定価：3,630円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/132ページ発売日：2026年2月10日 ISBN：978-4-636-12374-6商品コード：GTP01102746https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102746

【まらしぃ関連既刊 好評発売中！】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817310396

ピアノソロ まらしぃ Piano monkeys

定価：3,630円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/124ページISBN：978-4-636-11943-5商品コード：GTP01102279https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01102279

ピアノソロ まらしぃ V.I.P X marasy plays Vocaloid Instrumental on Piano

定価：3,520円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/136ページISBN：978-4-636-10029-7商品コード：GTP01100045https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTP01100045

★他、好評発売中！

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp)問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP