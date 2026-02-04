【Recboo】2026年最新版｜採用代行（RPO）サービスカオスマップを公開

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業向け中途採用支援サービス「Recboo」やHR領域に特化したAIソリューション「AlgorHRm（アルゴエイチアール）」を提供する株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英、以下当社）は、2026年版「採用代行（RPO）サービスカオスマップ」を公開しました。

カオスマップの公開背景

有効求人倍率は依然として高水準で推移しており、一人の優秀な候補者に対して複数社が同時にアプローチをかける状況です。このような環境下では、候補者への初期接触から選考、フォローに至るまでの「スピード」や「体験の質」が、採用成功に必要な要因となっています。

また、採用手法そのものも変化しています。これまでのように、求人広告を掲載し、応募を待つ「待ちの採用」だけでは、必要な人材を確保することが難しくなりました。

現在では、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用、タレントプールの構築など、複数のチャネルを組み合わせた採用活動が求められています。

しかし、採用担当者が限られた人員体制の中で、採用戦略設計から実務運用、候補者対応までを一貫して担うことは困難です。

こうした背景から、外部の採用プロフェッショナルが持つ知見や実行力を取り入れる「採用代行（RPO）」への注目は高まっています。

一方で、採用代行サービスを提供する事業者も多く存在します。その結果、「自社の課題に合うRPOがどれなのか分からない」「サービスの違いや強みを比較できない」といった悩みが生まれています。

当社はこうした企業の悩みを解消するため、採用代行サービスを得意領域ごとに可視化した「2026年版 採用代行（RPO）カオスマップ」を作成いたしました。

カオスマップの内容説明

本カオスマップでは、採用代行（RPO）サービスを「総合型」「大手」「スカウト」「エンジニア」「フリーランス」「採用ブランディング」「コンサルティング」といった観点から分類しています。

今回のカオスマップでは、サービス形態や強みに応じて以下の7つのカテゴリーに分類しました。

本カオスマップご利用にあたって

- 総合型：広範な業界・職種に対応し、戦略立案から実務まで網羅的に支援。- 大手：大規模なリソースと実績を背景に、大量採用やグループ全体の採用を支援。- スカウト特化：ダイレクトリクルーティングの運用（返信率向上や候補者選定）に特化。- エンジニア特化：エンジニア採用の専門知識を持ち、技術選定の理解が必要な採用を支援。- コンサルティング：採用戦略の構築や、人事制度設計など上流工程に強み。- 採用ブランディング：採用サイト制作やSNS運用を通じ、企業の魅力を言語化・発信。- フリーランス・マッチング：実務経験豊富な個人プロフェッショナルをアサイン。

カオスマップを引用・転載される際は、出典としてサービス名「Recboo」とURL「https://recboo.com/」を明記してください。

本カオスマップは公開情報をもとに株式会社ノックラーンが独自に作成したものであり、内容の網羅性・正確性・最新性を保証するものではありません。

■ ロゴ・表記に関するお問い合わせ

カオスマップ掲載のロゴ、サービス名称の表記や使用上の問題がございましたら、お手数をおかけしますが以下までご連絡ください。

Email：info@knocklearn.com

中途採用支援サービス「Recboo」とは

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOやAIエンジニアなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

特徴

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

・提携VC50社以上。スタートアップ支援に特化。

「Recboo」の詳細はこちら :https://recboo.com/

