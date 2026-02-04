Luup、次世代マッププラットフォーム「Mapbox」を全面的に導入

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、ユーザーアプリの地図基盤として、世界最高水準のマッププラットフォームを提供するMapbox Inc.（本社：米国カリフォルニア州、以下「Mapbox」）の地図を全面的に導入することをお知らせします。本導入により、地図の視認性とカスタマイズ性を高め、より安全な移動体験の提供を目指します。

導入の背景と目的

Luupは、”街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”というミッションのもと、「マイクロモビリティシェア」事業を全国で展開しています。年齢・性別にかかわらず誰もが自由で快適に移動できるよう、現在提供している電動キックボードや電動アシスト自転車に加えて、座席・カゴ付きの特定小型原動機付自転車「電動シートボード」や、三輪・小型のユニバーサルカー「Unimo（ユニモ）」の展開も予定しています。

地方部だけでなく都市部でも深刻化しつつある地域交通の交通空白と、それに伴う運転手不足の問題解決に向けて、電動・小型・一人乗りのマイクロモビリティを包括的に取り扱う移動インフラの社会実装を目指します。

Luupではこれまでもナビ機能の提供や交通ルール啓発を続けてまいりましたが、さらなる安全性向上のため、マイクロモビリティの利用シーンに最適化された地図表示が不可欠であると考えました。特に、夜間や慣れない地域などのさまざまな利用環境で地図の視認性の確保、および走行ルートやポート位置の直感的な把握は、ユーザーの安全に直結する重要な課題です。

これらを解決するため、柔軟なデザインカスタマイズが可能で、自動車メーカーのナビゲーションシステムや配送サービスなどに採用されるマッププラットフォーム「Mapbox」を導入いたしました。

また、Mapboxの日本国内における地図データには、Luupに出資するゼンリングループの地図・道路ネットワークデータが採用されています。Mapboxとゼンリングループの地理空間情報の連携により、移動を支える情報の精度をさらに高め、インフラとしての利便性向上を加速させてまいります。

導入による改善点

Mapboxの地図上にLuup独自の情報を重ねることで、時間帯や天候を問わず一目で状況を認識できる、信頼性の高い地図体験を提供します。

将来的には、リアルタイムの天候情報の統合など、より直感的に状況を把握できる視覚的サポートの強化を予定しており、アプリ内の地図表示を順次アップデートしてまいります。

今後の展開

本機能は、ユーザーの皆様へ順次配信されるアプリのアップデートを通じて提供を開始いたします。

Luupは今後も、他社と連携・共創しながら、より便利で快適な移動体験の実現に貢献してまいります。

【会社概要（URL：https://luup.sc/(https://luup.sc)）】

・所在地：東京都品川区西五反田八丁目9番地5号 FORECAST五反田WEST 7階

・代表者：岡井大輝

・創 業：2018年7月

・アプリダウンロードURL：https://ride-your-city.luup.sc/Myjb/cfcdb04a

※LUUPアプリは、iOS 16 以降、iPhone 8 以降 （iPhone SE 第 1 世代 を除く）、Android OS 10.0 以降の端末でお使いいただけます。アプリを最新にアップデートの上、ご利用ください。

※表記について：会社名は「株式会社Luup」、サービス名は「LUUP」と表記しています。

【本件に関するお問合せ先】

・E-mail：pr@luup.co.jp

・報道関係者お問合せ：コーポレートサイト（https://luup.sc/）下部のお問合せフォームより「報道・メディアの方向け」を選択の上、ご連絡ください

・サービスに関するお問合せ：https://support.luup.sc/hc/ja/requests/new