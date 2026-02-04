SmartHRのスマートフォン向けアプリが200万インストールを突破

株式会社SmartHR

株式会社SmartHR（本社：東京都港区、代表取締役CEO：芹澤 雅人、以下「当社」）が運営するクラウド人事労務ソフト「SmartHR（スマートエイチアール）」のスマートフォン向けアプリが、200万インストール(※1)を突破しました。

「SmartHR」 スマートフォン向けアプリについて

「SmartHR」のスマートフォン向けアプリ（以下、スマホアプリ）は、現場従業員やパート・アルバイト従業員をはじめとするノンデスクワーカーが活躍する企業を中心に導入が進み、提供開始から約2年半で200万インストールを突破しました。

スマホアプリでは、従業員が自身の「SmartHR」のアカウントにログインすることで「SmartHR」の各機能が利用でき、スマートフォン上から必要な手続きや情報入力が行えます。プッシュ通知によって、重要なお知らせや対応の必要なタスクが通知され、会社から従業員へのスムーズな情報伝達を可能にします。また、従業員が端末に生体認証・パスコード認証等を設定している場合、スマホアプリの起動にそれらの認証を必須として設定でき、端末から目を話した際や紛失時における情報漏洩リスクの軽減も実現します。

スマホアプリに関する詳細はこちらをご確認ください。

SmartHR｜スマホアプリ(https://smarthr.jp/employee-portal/function/smartphone/)

※1：スマホアプリから「SmartHR」にログインしたアカウント数

「従業員ポータル」の機能と掛け合わせることで、スマホアプリを起点に、従業員が迷わない・業務が止まらない体験を実現

スマホアプリは、「従業員ポータル」の機能と組み合わせて使うことで、業務効率化に大きく貢献します。

たとえば、管理部門が従業員に対し「SmartHR」内で直接連絡が行える「メッセージ」機能は、スマホアプリと併用することで従業員との双方向の情報伝達環境が確立され、雇用形態などの従業員属性に関係なく柔軟なやり取りを可能にします。実際に「メッセージ」機能をスマホアプリ内で利用した場合、スマホアプリ非利用ユーザーと比較して約2倍（※2）の返信スピードを得られており、個別に発生する人事・労務にまつわる機微な情報のやり取りをスピーディーに行うことができます。

さらに、全従業員や特定の対象者へ情報を届ける「お知らせ」機能は、スマホアプリを組み合わせて活用することで、メールアドレスやパソコンを持たない従業員に対しても、重要情報をタイムリーに配信可能です。実際に、スマホアプリの導入企業では、未導入の企業群と比較して「お知らせ」の平均開封率が最大16％向上（※3）することがわかりました。プッシュ通知を活用したアプローチが、社内コミュニケーションの活性化に大きく寄与しています。

また、2025年6月に提供を開始した「AIアシスタント」機能は、24時間365日、スマートフォンから問い合わせの自動応対を実現。「AIアシスタント」機能は、社内規定をはじめとする社内ルールをAIに読み込ませることで、繰り返しの問い合わせにAIが回答します。スマホアプリと掛け合わさることで、従業員は場所や時間に縛られず、好きなタイミングで問い合わせを行うことができ、業務の中断や問い合わせ対応にかかる管理者・従業員双方の負担を軽減します。

そのほかにも、SmartHRの「年末調整」で搭載している画像読み込み（AI-OCR）機能により、生命保険料控除証明書（※4）を撮影し、スマホアプリにアップロードすることで、保険会社名や保険料などの情報が自動入力されるなど、スマホアプリとAI機能をかけ合わせた利便性向上が実現可能となっています。

SmartHRの「従業員ポータル」プロダクト、年末調整に関する機能の詳細はこちらをご確認ください。

- SmartHR｜従業員ポータル(https://smarthr.jp/employee-portal/)- SmartHR、「2025年版 年末調整」機能を10月上旬より提供開始。AI活用で担当者の「差し戻し・確認作業」「問い合わせ対応」の手間を大幅軽減へ(https://smarthr.jp/release/20250828_nenmatsu-chousei/)

※2：事前テスト協力企業のアプリ非利用ユーザー比での計測結果。

※3：スマホアプリのインストール率0％の企業群との比較。平均開封率：登録されている従業員数に対する、お知らせの閲覧数

※4：画像読み込み（AI-OCR）は、主要な生命保険会社の保険料控除証明書から対応を開始し、今後も範囲を拡大予定です。

スマートフォン向けアプリでも『全従業員が使いやすい』。幅広い世代・雇用形態の従業員がスムーズな業務効率化を実感できる

「SmartHR」のスマートフォン向けアプリは、社員番号でログインでき、現場で働くノンデスクワーカーのように、メールアドレスや業務用パソコンを貸与されない従業員や、パート・アルバイトとして雇用されている従業員も利用できます。

また、スマホアプリを利用することで、自分のスマートフォン上で簡単に給与明細の確認や年末調整の申請が完結し、ITツールに不慣れな従業員であっても、迷わずスムーズに利用が可能。スマホアプリにおける誰にとっても使いやすい操作性は、幅広い世代の従業員を抱える企業からの導入の決め手にもなっています。

（写真引用元：株式会社鈴花様 SmartHR導入事例より）

<スマートフォン向けアプリ 活用事例>

■株式会社鈴花 様

平均年齢61歳、70代でも「スマホで簡単」。老舗企業がSmartHRで進めるバックオフィスDX(https://smarthr.jp/case/suzuhana/)

■穂高株式会社 様

約4,000名の従業員がスムーズにスマートフォン向けアプリを導入。全社で年末調整、給与明細のデジタル化が進行中(https://smarthr.jp/case/pony-cl/)

■株式会社すかいらーくホールディングス 様

スマートフォン向けアプリを起点に店舗・本社双方の生産性を向上。店舗業務に集中できる環境づくりへ(https://smarthr.jp/case/skylark/)



SmartHRは、『worker-friendly(https://smarthr.jp/about/service-vision/)』というサービスビジョンを掲げ、経営層、管理部門、従業員といった「働くみんなが使いやすい」システムを目指しています。スマホアプリならびに従業員ポータルの機能により、あらゆる世代、雇用形態の従業員・企業とのコミュニケーションが向上し、よりスムーズな人事・労務手続きや業務効率化を実現させ、昨今の多様化する働き方や働き手に対応した新しい時代の組織づくりを支援します。

「SmartHR」スマホアプリのインストールはこちら

クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

- App Store(https://apps.apple.com/jp/app/smarthr-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%AB/id6446607328)- Google Playストア(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.smarthr.mobile&utm_source=press)

「SmartHR(https://smarthr.jp)」は、労務管理クラウド7年連続シェアNo.1(※5)のクラウド人事労務ソフトです。

採用情報の管理から雇用契約や入社手続き、勤怠・給与計算などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」「配置シミュレーション」「スキル管理」などのタレントマネジメント機能により最適な人員配置や人材育成を後押しし、データに基づく人的資本経営を支援します。アプリストアサービス「SmartHR Plus」は各業務分野に特化した様々な外部サービスと連携できるアプリケーションを展開し、個社ごとのカスタマイズ性を高め、正確性や安全性の高いデータ連携を実現しています。

「SmartHR」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。

※5：デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2024年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額（2024年度見込） https://mic-r.co.jp/mr/03350/

会社概要

- 社名：株式会社SmartHR- 代表取締役CEO：芹澤 雅人- 事業内容：クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売- 設立：2013年1月23日- 資本金：1億円- 本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー- 企業URL：https://smarthr.co.jp/