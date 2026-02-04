広島県漁業協同組合連合会内にある広島かき生産対策協議会事務局において、現在広島県内で発生している牡蠣の大量へい死に対応するため、クラウドファンディングによる緊急支援プロジェクトを2月28日まで実施中です。 本プロジェクトでは、例年以上に発生した【牡蠣殻の有効活用に向けた活動資金】と海洋環境変化の調査・把握のための【測定器購入・メンテナンス費用】への充当を目指しています。 また、今回の課題は、今シーズンだけの問題でなく、翌シーズン（2026年10月以降）の牡蠣もへい死している海域があり、複数年かけての継続的な取り組みが必要な状況です。

牡蠣大量へい死の深刻な現状

広島県は全国シェア60%以上を占める日本最大の牡蠣養殖産地です。2025年10月20日からの出荷開始時期に合わせて水揚げを開始したところ、呉市から東広島市を中心とした地域で大量のへい死が確認され、江田島市や廿日市市など西側の地域にも影響が広がり、広島県全域で5～9割の牡蠣に被害が出ています。 原因としては、高水温、高塩分、貧酸素など複合的な環境要因が考えられていますが、その影響は瀬戸内海全体に波及し、広島県だけの問題ではなくなってきています。牡蠣養殖業は地元の雇用を支える基幹産業であり、このまま改善の見込みが立たなければ事業者の廃業も懸念される状況です。

プロジェクトの2つの柱

当プロジェクトでは主に以下2点の取り組みを進めています。1. 牡蠣殻の有効活用 大量へい死により例年以上に発生した牡蠣殻は、海中の「堆積場」に保管されていますが、容量超過の危険性があります。牡蠣殻は本来、鶏の餌や農業用肥料として活用されてきましたが、近年は鳥インフルエンザの影響などで需要と供給のバランスが崩れています。 牡蠣殻は多孔質で炭酸カルシウムを含むため、海底のヘドロ（有害物質）を付着・分解させる効果があり、海底改善に活用できます。また、道路工事用コンクリート製品などへの活用案も進行中ですが、売上（収入）が減少している生産者にとって、運搬費や処理費用の負担が大きな課題となっています。

2. 海洋環境調査のための測定器導入 大量へい死の原因究明と将来的な対策のため、水温センサーなどの測定器を設置し、海の環境変化を漁業者自身が把握できる体制構築を目指しています。これにより、水温・酸素量・塩分値などの日々の海中状況を記録し、将来同様の被害が発生した際の比較データとして活用できます。 ただし、測定器は高額であるため、安易に導入することが困難な状況です。広島県の水産課や研究機関と連携しながら、既存センサー設置箇所の見直しや追加購入した際の設置案について協議・検討を進めています。

取り組みの現状と支援活動

現在、横田広島県知事や鈴木農林水産大臣をはじめ、広島県選出の国会議員にも現場視察いただき、状況を把握していただいています。国や県からの支援策も進められていますが、業界としても自主的な取り組みが必要との判断から、このクラウドファンディングを開始しました。

クラウドファンディングでは、支援者へのリターンとして、広島かきの冷凍・常温商品（かきカレー、かきの土手鍋セット、広島産大粒かきフライセット、かきづくしセット）を用意しています。

広島県漁業協同組合連合会について

- 企業名：広島県漁業協同組合連合会- 所在地：広島県広島市西区扇2-1-9プロジェクト詳細については、下記のクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」のページをご覧ください。

https://camp-fire.jp/projects/910166/view?list=prefecture_hiroshima_social-good_popular