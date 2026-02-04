アウトドア用途はもちろん、災害時の備えとしても高い支持を集める「PowerArQ（パワーアーク）」（加島商事株式会社）は、2026年2月4日（火）20:00より、楽天市場にて開催される「お買い物マラソン」へ参加いたします。本セールでは、「PowerArQ S10 Pro」をはじめとしたポータブル電源各種が特別価格で登場。さらに、寒さが続く2月の防寒対策として注目される電気毛布や電熱ベスト、電熱グローブなどの防寒アイテムもセール対象となります。日常使いやアウトドアグッズとしてはもちろん、防災グッズとしても活躍するラインナップを、よりお求めやすい価格でご用意しました。また、期間中は「0と5のつく日」キャンペーン（2月5日・2月10日）も重なり、ポイント還元とあわせてお得にお買い物いただけるチャンスとなっています。

セール詳細

https://www.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/https://powerarq.com/

【 セール期間 】

期間：2026年2月4日20:00～10日23:59※ポイント還元のある「0と5のつく日」キャンペーンは2月5日、2月10日のみ

【 割引率 】

最大50%OFF

【対象商品詳細 】

■ポータブル電源PowerArQ Max：264,000円 → 184,800円（30%OFF）PowerArQ Pro オリーブ：132,000円 → 92,400円（30%OFF）PowerArQ S10 Pro：143,000円 → 114,400円（20%OFF）PowerArQ 3：66,000円 → 59,400円（10%OFF）PowerArQ 2：55,000円 → 46,750円（15%OFF）PowerArQ Solar 120W：35,900円 → 32,310円（10%OFF）PowerArQ Solar 210W：59,400円 → 35,640円（40%OFF）■ポータブル冷蔵庫ICEBERG 45L：47,520円 → 42,768円（10%OFF）ICEBERG 29L：39,800円 → 35,820円（10%OFF）ICEBERG 12L：27,500円 → 24,750円（10%OFF）■冬物家電電気毛布：15,400円 → 10,780円（30%OFF）電熱ベスト：9,900円 → 6,930円（30%OFF）電熱ネックウォーマー：5,500円 → 4,400円（20%OFF）電熱グローブ（インナー）：13,200円 → 11,880円（10%OFF）電熱グローブ（アウター）：19,800円 → 13,860円（30%OFF）電熱ジャケット：19,800円 → 14,850円（25%OFF）電熱パンツ：15,400円 → 12,320円（20%OFF）■夏物家電サーキュレーター：7,700円 → 3,850円（50%OFF）冷却ベスト（単品）：16,500円 → 11,550円（30%OFF）ポイントクーラー：77,000円 → 65,450円（15%OFF）■その他発電機：119,900円 → 89,925円（25%OFF）EasyOneTouch5：2,980円 → ポイント10倍EasyOneTouch5 Wireless：4,950円 → ポイント20倍EasyMagMount：2,980円 → ポイント10倍EasyMagMount wireless 付属あり：5,280円 → ポイント10倍EasyMagMount wireless 付属無し：4,950円 → ポイント10倍

■ピックアップ製品

電気毛布 PowerArQ Electronic Blanket

アウトドアでの使用を想定して開発消費電力と暖かさのバランスを考えた”電気掛敷毛布”

カラー：ブラック、ベージュサイズ：180×100cm通常価格：15,400円（税込）セール価格：10,780円（税込）（30%OFF）

https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/pa-eb101855w8/

PowerArQ Electronic Heating Vest

アウトドアシーンに合わせやすい２カラー展開で、暖かさと着心地にこだわった電熱ベスト

カラー：ブラック、オリーブサイズ：S、M、L温度調節：４段階通常価格：9,900円（税込）セール価格：6,930円（税込）（30%OFF）

https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/pa-ehv10/

PowerArQ Voltera Glove（パワーアーク ヴォルテラ グローブ）

60℃の強力ヒーターにより、素早く指先まで温かい快適さを実現グローブしたままスマートフォン操作も可能

カラー：ブラックサイズ：S、M、L温度調節：3段階販売元：加島商事株式会社価格： \19,800（税込）セール価格：13,860円（税込）（30%OFF）

https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/pa-vg10/

PowerArQ S10 Pro

アウトドアから非常時まで幅広く活躍満充電まで最短約1.5時間の急速充電に対応

容量：1024Whカラー：コヨーテタン、ブラック販売元：加島商事株式会社価格：143,000円（税込）セール価格：114,400円（税込）（20%OFF）

■ブランド概要

https://item.rakuten.co.jp/kashima-tokeiten/pa100/

『PowerArQ』（パワーアーク）／アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさをこだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ日常では味わえない空間や思い出を創り出す。初めての場所でも、馴染みの場所でもあなただけのひとときを過ごす事ができる。冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

https://powerarq.com/?utm_source=newscast&utm_medium=organic&utm_campaign=powerarq_sns&utm_content=3700554&utm_term=official

