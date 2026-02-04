一般社団法人美ら琉会が運営するエルプラスクリニックは、医療脱毛経験者女性120名を対象に「毛周期と通院間隔に関する意識調査」を実施しました。

本調査では、実際の通院間隔や効果実感のタイミング、毛周期への意識について詳しく調査。その結果、実際の通院間隔は「不定期」が最多の43.3％であることが明らかになりました。

理想とされる2～3ヶ月間隔での通院は約2割に留まり、現実と理想にギャップがある実態が浮き彫りとなりました。調査結果の詳細は公式ブログ( https://lplus.or.jp/hair-growth-cycle/ )にて公開しております。









■1.調査サマリー

毛周期と通院間隔に関する意識調査









医療脱毛経験者120名へのアンケート調査の結果、以下のことが明らかになりました。





●実際の通院間隔は「不定期」が43.3％で最多。理想とされる2～3ヶ月間隔で通っている人は19.2％に留まる

●効果実感は「5回目以降」が最多で35.8％。3～4回目が34.2％で、合わせて約70％が3回目以降で効果を実感

●毛周期を意識して通っていた人は約66％。「意識していた」25.8％、「なんとなく意識していた」40.0％

●脱毛期間中の自己処理方法は「カミソリ・除毛クリーム」が42.5％で最多。推奨される電気シェーバーの使用は40.8％

●脱毛完了までの期間は「2年以上」が42.5％で最多。1年以内に完了した人は35.8％





▼本調査により、医療脱毛においては「理想的な通院スケジュール」と「実際の通院状況」にギャップがあることが分かりました。









■Q1：医療脱毛の施術を受ける間隔はどのくらいですか？





医療脱毛の施術を受ける間隔





A：「不定期」が43.3％で最多。理想とされる2～3ヶ月間隔は19.2％に留まる医療脱毛の実際の通院間隔について調査したところ、以下の結果となりました。





【通院間隔】 【割合】 【回答数】

不定期 43.3％ 52名

1～1.5ヶ月に1回 21.7％ 26名

2～3ヶ月に1回 19.2％ 23名

3ヶ月以上 8.3％ 10名

1ヶ月未満 7.5％ 9名









医療脱毛では、毛周期に合わせて2～3ヶ月間隔での通院が推奨されていますが、実際には「不定期」が最も多く、43.3％を占めました。

予約の取りづらさや仕事・プライベートの都合など、計画的な通院が難しい現実が背景にあると考えられます。

一方で、1～1.5ヶ月に1回通っている方も21.7％おり、比較的短い間隔で通院している実態も見られました。毛周期を考慮すると、短い間隔での施術は効果が十分に得られない場合もあるとされています。





▼このギャップの背景には、以下の要因が考えられます。

1.予約の取りにくさ：人気クリニックでは希望日に予約が取れないことが多い

2.スケジュール調整の難しさ：仕事の繁忙期や家族の予定により、計画的な通院が困難

なお、エルプラスクリニックでは、施術日に次回の予約(患者様の毛周期に合わせた間隔)をお取りするため、理想的な通院間隔での施術が可能です。









■Q2：効果を実感したのは何回目くらいでしたか？





効果を実感した回数





A：「5回目以降」が35.8％で最多。約70％が3回目以降で効果実感

医療脱毛の効果実感タイミングについて調査したところ、以下の結果となりました。









【効果実感のタイミング】【割合】【回答数】

5回目以降 35.8％ 43名

3～4回目 34.2％ 41名

まだ実感していない 18.3％ 22名

1～2回目 11.7％ 14名





効果を実感したタイミングは「5回目以降」が最も多く35.8％、次いで「3～4回目」が34.2％でした。合わせて約70％の方が、3回目以降で効果を実感していることがわかります。





一方で、「まだ実感していない」と回答した方も18.3％おり、毛質や施術部位、個人差によって効果を感じるまでの期間にはばらつきがあることがうかがえます。





▼医療脱毛は即効性を期待する施術ではなく、複数回の施術を重ねることで徐々に効果が現れます。特に毛周期の関係上、1～2回の施術で全ての毛にアプローチすることは難しいため、3回目以降で効果を実感する方が多い傾向にあります。焦らず継続して通うことが、満足のいく結果につながるポイントといえるでしょう。









■Q3：毛周期を意識して通っていましたか？





毛周期への意識





A：「なんとなく意識していた」が40.0％で最多。約66％が毛周期を意識

毛周期への意識について調査したところ、以下の結果となりました。









【意識の程度】 【割合】 【回答数】

なんとなく意識していた 40.0％ 48名

あまり意識していなかった 34.2％ 41名

意識していた 25.8％ 31名





毛周期を「意識していた」25.8％と「なんとなく意識していた」40.0％を合わせると、約66％が毛周期を意識して通院していたことが分かりました。

一方で「あまり意識していなかった」という方も34.2％おり、毛周期を理解しないまま施術を受けている方も一定数いることが明らかになりました。





▼毛周期を理解することで、効率的な脱毛スケジュールを立てやすくなります。「意識していた」層は、クリニックのアドバイスを参考に計画的に通院している傾向が見られます。また、「なんとなく意識していた」層も、予約間隔などクリニック側のスケジュールに合わせて自然と毛周期を意識した通院ができていたと考えられます。一方、「意識していなかった」層は結果的に通院が不定期になりやすい傾向がありますが、継続して施術を受けることで、十分な効果を得られる可能性があります。









■Q4：脱毛期間中の自己処理方法を教えてください

A：「カミソリ・除毛クリーム」が42.5％で最多。推奨される電気シェーバーは40.8％

脱毛期間中の自己処理方法について調査したところ、以下の結果となりました。





【自己処理方法】 【割合】 【回答数】

カミソリ・除毛クリーム 42.5％ 51名

電気シェーバー 40.8％ 49名

自己処理はしていない 11.7％ 14名

毛抜き・ワックス 5.0％ 6名









脱毛期間中の自己処理方法として最も多かったのは「カミソリ・除毛クリーム」で42.5％、続いて「電気シェーバー」が40.8％と、ほぼ同率の結果となりました。

一方で、「毛抜き・ワックス」を使用している方も5.0％見られました。毛抜きやワックスで毛根ごと毛を抜いてしまうと、毛周期が乱れて脱毛効果が低下するおそれがあり、注意が必要です。





▼医療脱毛期間中の自己処理には、毛根を残したまま処理できる電気シェーバーの使用が最も推奨されます。カミソリも使用可能ではありますが、刃による摩擦で肌への負担が大きく、除毛クリームも成分によっては肌トラブルを引き起こすリスクがあるため注意が必要です。特に毛抜きやワックスは、毛周期の乱れや脱毛効果の低下を招くため避けるべき方法です。自己処理は、肌への刺激を最小限に抑えつつ、脱毛効果を損なわない方法を選ぶことが大切です。









■Q5：脱毛が完了するまでの期間はどのくらいでしたか？

A：「2年以上」が42.5％で最多。1年以内の完了は25.0％

脱毛完了までの期間について調査したところ、以下の結果となりました。





【完了までの期間】【割合】【回答数】

2年以上 42.5％ 51名

1年以内 25.0％ 30名

1年～1年半程度 21.7％ 26名

半年以内 10.8％ 13名





脱毛完了までの期間は「2年以上」が最も多く、全体の42.5％を占めました。一方で、「1年以内」で完了した方は25.0％、「半年以内」はわずか10.8％にとどまりました。

この結果は、Q1の「不定期」での通院が多いことや、毛周期に合わせた適切な間隔での施術が必要なことが影響していると考えられます。

▼医療脱毛は、短期間で完了する施術ではなく、長期的な視点で取り組むことが重要です。「早く終わらせたい」と短い間隔で施術を受けても、毛周期の関係上、十分な効果は得られにくい場合があります。多くのクリニックでは、2年程度の通院期間を想定してスケジュールを組むことが一般的です。無理のないペースで通い続けることが、満足のいく結果につながるといえるでしょう。









■3.まとめ

【理想と現実のギャップ】

今回の調査では、医療脱毛における「理想的な通院間隔」と「実際の通院状況」に大きなギャップがあることが明らかになりました。

医療脱毛では、毛周期に合わせて2～3ヶ月間隔での施術が推奨されています。しかし、実際には43.3％の方が「不定期」で通院しており、理想的な2～3ヶ月間隔で通っている方はわずか19.2％でした。

このギャップの背景には、以下の要因が考えられます。





1.予約の取りにくさ：人気クリニックでは希望日に予約が取れないことが多い

2.スケジュール調整の難しさ：仕事の繁忙期や家族の予定により、計画的な通院が困難





【不定期でも効果は得られる】

重要なのは、「不定期でも継続的に通院すれば効果は得られる」という点です。毛周期の関係上、多少間隔が空いても脱毛効果が失われることはありません。

実際に、今回の調査でも約70％の方が3回目以降で効果を実感しており、通院間隔が不定期であっても継続することで結果につながっていることが分かります。





【正しい自己処理の重要性】

脱毛期間中の自己処理方法も、効果を左右する重要なポイントです。今回の調査では、推奨される電気シェーバーの使用が40.8％に留まり、カミソリや除毛クリームを使用している方が42.5％いることが分かりました。

毛抜きやワックスで毛根ごと抜いてしまうと毛周期が乱れ、次回の施術効果が低下します。脱毛期間中は必ず電気シェーバーで自己処理を行うことが重要です。





【長期的な視点が必要】

脱毛完了までの期間は「2年以上」が42.5％で最多でした。医療脱毛は即効性のある施術ではなく、毛周期に合わせて複数回の施術を重ねることで徐々に効果が現れます。

「早く終わらせたい」と焦って短い間隔で施術を受けても、毛周期の関係で効果は限定的です。長期的な視点を持ち、自分のペースで通院を続けることが、最も効率的な脱毛方法だと言えます。









■4.クリニック紹介文

■医療脱毛を始めるなら「エルプラスクリニック」

エルプラスクリニック( https://lplus.or.jp/ )は、「患者様のQuality of Life(人生の質)」の向上を理念とする美容皮膚科クリニックです。





エルプラスクリニックの特徴

●厚生労働省承認の医療機器のみ導入

●平日夜21時まで診療／完全個室制

●現金・カード・医療ローン対応

●医師と看護師による丁寧なカウンセリング

●追加費用0円の明確な料金体系





「理想的な通院間隔で通えるか不安」「仕事が忙しくて定期的に通えない」という方も、エルプラスクリニックなら柔軟に対応いたします。まずは無料カウンセリングで、あなたに合った脱毛プランをご相談ください。





▼無料カウンセリング予約はこちら： https://lplus.or.jp/





▼アンケート調査のお知らせ： https://lplus.or.jp/news/20260129-41068/









■5.調査概要

【調査概要】「毛周期と通院間隔に関する調査」に関する調査

【調査期間】2025年10月21日～10月23日

【調査対象】20～40代の医療脱毛経験者(女性120名)

【調査方法】インターネット調査

【モニター提供元】Surveroid(サーベロイド)

【調査元】エルプラスクリニック( https://lplus.or.jp/ )

※このアンケートは、当院の患者様を対象にしたものではありません。