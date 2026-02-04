いい部屋ネット　借りて住んだ＆買って住んだ街の住みここちランキング2025＜関西版＞

大東建託株式会社

大東建託株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 CEO：竹内啓）は、過去最大級の居住満足度調査を行い、「借りて住んだ＆買って住んだ街の住みここちランキング2025＜関西版＞」として集計しました。

※住みここ関西（総合）の順位は、2025年7月9日に発表した「街の住みここちランキング2025＜関西版＞」の順位を表記しています。

※近接駅を統合しています。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA（area）を付記しています。

※【谷町六丁目A】谷町六丁目・松屋町、【なにわ橋A】北浜（地下鉄堺筋線）・北浜（京阪本線）・なにわ橋、【南森町A】大阪天満宮・南森町、【上本町A】大阪上本町・谷町九丁目、【野田阪神A】野田・野田阪神・海老江、【島本A】水無瀬・島本、【渡辺橋A】肥後橋・渡辺橋、【昭和町A】昭和町・文の里、【大宮A】大宮・四条大宮、【岡本A】摂津本山・岡本

※「住みここち」ランキングのデータは、2021～2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体・駅の累計人数が規定（自治体50名以上、駅30名以上）に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。この集計基準に基づき、本調査の「借りて住んだ街（駅）」「買って住んだ街（駅）」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が20名以上の駅を、「借りて住んだ街（自治体）」「買って住んだ街（自治体）」は回答者50名以上の自治体を対象として賃貸住宅居住者と持家居住者で属性を分けて集計しています。

※本調査は、大東建託の入居者限定の調査ではなく、年齢が20歳以上であることを除けば、調査対象者の制限はありません。また、回答者に重複はありません。

※偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

※評点は、今住んでいる街への評価について、大変満足している：100点、満足している：75点、どちらでもない：50点、不満である：25点、大変不満である：0点とした場合の平均値です。

総評

■「借りて住んだ街（駅）の住みここち」トップは、 2年連続で北山

1位は京都府京都市北区に位置する北山で、唯一偏差値80台の極めて高い評価を得て、2年連続で1位に輝きました。2位は兵庫県神戸市西区に位置する西神中央（昨年9位）、3位は大阪府大阪市阿倍野区に位置する鶴ケ丘（昨年7位）で、いずれも昨年から順位を上げて上げてトップ3入りしています。

■「借りて住んだ街（自治体）の住みここち」トップは、昨年13位から大きく順位を上げた三島郡島本町

大阪府三島郡島本町が、唯一偏差値70台の高い評価を得て、昨年13位から大きく順位を上げて1位に輝きました。2位は兵庫県神戸市灘区（昨年8位）、3位は大阪府大阪市福島区（昨年5位）で、いずれも昨年から順位を上げてトップ3入りしています。

■「買って住んだ街（駅）の住みここち」トップは、3年連続で丸太町

1位は、3年連続で京都府京都市中京区に位置する丸太町です。2位は大阪府吹田市に位置する万博記念公園で、昨年11位から大きく順位を上げました。3位は谷町六丁目A（近接駅の谷町六丁目・松屋町を統合）です。

■「買って住んだ街（自治体）の住みここち」トップは、4年連続で大阪市中央区

4年連続で、大阪府大阪市中央区が1位に輝きました。2位と3位は2年連続で、2位は兵庫県芦屋市、3位は大阪府大阪市天王寺区です。大阪府・兵庫県の自治体がトップ10を占めています。

■「借りて住んだ街」は都心の街、「買って住んだ街」は郊外の街を重視。回答者属性による評価の違いも。

「借りて住んだ街」では、大阪府大阪市天王寺区・北区、京都府京都市中京区などの都市部がランクインしている一方、大阪府三島郡島本町や奈良県北葛城郡王寺町などの大阪都市圏のベッドタウンとなっている郡部に属する町も上位に入っています。一方、「買って住んだ街」では、大阪府大阪市中央区や天王寺区などの都市部と、芦屋市・西宮市・神戸市東灘区などの兵庫県の閑静な住宅街がランクインしています。これは、回答者の婚姻歴や子どもの有無についての属性の割合が賃貸と持家居住者で異なっており、結婚して子どもがいる世帯は郊外の街を評価している傾向があるようです。

借りて住んだ街（駅）の住みここちランキング2025＜関西版＞1～50位

●1位の北山は、因子別では「静かさ治安」「親しみやすさ」で2位、「行政サービス」「防災」で3位、「賑わい」で5位の高い評価を得ています。

●2位の西神中央は、因子別では「行政サービス」「防災」で1位、「静かさ治安」で3位の高い評価を得ています。

●3位の鶴ケ丘は、「住みここち＜関西版＞」では66位ですが、賃貸住宅居住者の評価は高くなっています。

●トップ10内では、7位千里山（昨年16位）、8位南千里（昨年14位）、10位芦屋（昨年13位）が、昨年から順位を上げてトップ10入りしています。

●1位の北山は唯一偏差値80台の極めて高い評価、2位～9位までの駅は偏差値70台の高い評価を得ています。また、10位～50位の駅は偏差値60台で相対的に住みここちが良いという評価になっています。

借りて住んだ街（自治体）の住みここちランキング2025＜関西版＞1～50位

●1位の大阪府三島郡島本町は、因子別では「親しみやすさ」で3位の高い評価を得ています。

●2位の兵庫県神戸市灘区は、因子別では「親しみやすさ」で1位の高い評価を得ています。

●3位の大阪府大阪市福島区は、因子別では「生活利便性」「交通利便性」で1位、「親しみやすさ」で4位の高い評価を得ています。

●トップ10では、「親しみやすさ」因子で7自治体が10位以内に入っており、この因子の評価が住みここちの良さに繋がっているようです。

●トップ10のうち、7自治体が「住みここち＜関西版＞」でもトップ10に入っています。

買って住んだ街（駅）の住みここちランキング2025＜関西版＞1～50位

●2位の万博記念公園は、因子別では「静かさ治安」で5位の高い評価を得ています。

●3位の谷町六丁目Aは、因子別では「親しみやすさ」で1位、「交通利便性」で2位、「賑わい」で5位の高い評価を得ています。

●トップ10内では、9位の阪神国道が、昨年29位から大きく順位を上げてトップ10入りしています。

●トップ50内で初登場の駅は、12位タイの菜畑で、昨年は累計回答者数が20名未満でランキングの集計対象外でした。

●1位～12位までの駅は偏差値が70台の高い評価を得ています。また、13～50位の駅は偏差値60台で相対的に住みここちが良いという評価になっています。

買って住んだ街（自治体）の住みここちランキング2025＜関西版＞1～50位

●1位の大阪府大阪市中央区は、因子別では「親しみやすさ」「賑わい」の両因子で1位、「交通利便性」で5位の高い評価を得ています。

●2位の兵庫県芦屋市は、因子別では「行政サービス」で2位、「静かさ治安」で3位の評価を得ています。

●3位の大阪府大阪市天王寺区は、因子別では「交通利便性」「行政サービス」で1位、「親しみやすさ」「賑わい」で2位の高い評価を得ています。

●トップ10のうち、9つの自治体において「親しみやすさ」因子が10位以内に入っています。また、「行政サービス」「賑わい」の両因子では6自治体が10位以内に入っており、「親しみやすさ」「行政サービス」「賑わい」因子の評価も持ち家居住者の評価に繋がっているようです。

●トップ10のうち、8自治体が「住みここち＜関西版＞」でもトップ10に入っています。

調査概要

◇調査方法

株式会社マクロミルの登録モニタに対してインターネット経由で調査票を配布・回収。

◇回答者

関西（大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・滋賀県・和歌山県）居住の20歳以上の男女、2021年～2025年（一部の回答のみ2020年・2019年を追加）合計146,945名を対象に集計。

［男女比］＜借りて住んだ（賃貸）＞男性40.8%：女性59.2% ＜買って住んだ（持家）＞男性56.2%：女性43.8%

［未既婚］＜借りて住んだ（賃貸）＞未婚56.7%：既婚43.3% ＜買って住んだ（持家）＞未婚21.8%：既婚78.2%

［子ども］＜借りて住んだ（賃貸）＞なし59.0%：あり41.0% ＜買って住んだ（持家）＞なし27.6%：あり72.4%

［世代比］

＜借りて住んだ（賃貸）＞20歳代21.0%、30歳代25.0%、40歳代23.2%、50歳代20.4%、60歳以上8.3%、70歳以上2.1%

＜買って住んだ（持家）＞20歳代6.2%、30歳代16.2%、40歳代22.9%、50歳代27.0%、60歳以上19.6%、70歳以上8.2%

◇調査期間

2025年2月21日（金）～3月10日（月）：2025年調査（回答者数：29,982名）

2024年2月21日（水）～3月14日（木）：2024年調査（回答者数：29,056名）

2023年2月17日（金）～3月15日（水）：2023年調査（回答者数：29,562名）

2022年3月 8日（火）～3月29日（火）：2022年調査（回答者数：29,341名）

2021年3月17日（水）～3月30日（火）：2021年調査（回答者数：27,399名）

2020年3月17日（火）～4月 3日（金）：2020年調査（回答者数：1,046名 ※一部の回答のみ使用）

2019年3月26日（火）～4月 8日（月）：2019年調査（回答者数：559名 ※一部の回答のみ使用）

計146,945名

◇調査体制

調査企画・設問設計・分析：大東建託賃貸未来研究所 宗 健（フェロー）、調査票配布回収：株式会社マクロミル

◇回答方法

借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキング2025は、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価（大変満足：100点 満足：75点 どちらでもない：50点 不満：25点 大変不満：0点）」の平均値から作成。

※本リリースの一部また全部を、個人的な利用を目的とする印字・保存等、その他著作権法で認められる場合を除き、著作物等を著作権者等の事前の許諾なしに、複製、公衆送信、頒布、改変、他のウェブサイトに転載するなどの行為を禁止します。

※新聞・雑誌、テレビ・ラジオ等の報道関係者におかれましては、本リリースを掲載・報道または引用する場合には、「いい部屋ネット借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキング2025＜関西版＞」と出所の表記をお願いします。

※学術研究目的の場合、本調査個票データについて提供できる可能性がありますので個別にお問い合わせください。

※「住みここちランキング」WEBサイトでは、「住みここち」と街づくりに関する学術論文や調査データの解説記事を掲載しています。詳細につきましては、WEBサイトをご覧ください。

