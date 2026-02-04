ipe、LLM/AI検索におけるブランド露出を分析する「AKARUMI（アカルミ）」をリリース！

株式会社ipe

株式会社ipeは、ChatGPT・Google AI Overviews・Gemini・Perplexity・Claudeなどの生成AI／AI検索における自社ブランド・自社コンテンツの表示状況を可視化・分析するSaaS「AKARUMI（アカルミ）」を正式リリースしました。

「AKARUMI」は、AI上でのブランド言及状況を可視化し、自社がどれだけAIに取り上げられているかを把握できるGEO/LLMO時代の分析ツールです。

従来は見えなかった「AIがどのブランドを、どの文脈で紹介しているか」を明らかにし、AI経由の顧客接点を数値化することで、戦略立案に役立つ示唆を提供します。

「AKARUMI」公式サイト :https://akarumi.jp/

「AKARUMI」の特徴

●AI上での露出を包括的に可視化

「AKARUMI」は、AIが自社をどのように理解し、どのプロンプトで、どのように引用・言及しているかをデータで可視化します。生成AI・AI検索における自社ブランドの位置や文脈を包括的に把握できます。

●AI時代の新指標にいち早く対応

ユーザーの情報取得行動が「検索結果を見る」から「AIの回答を読む」へ変化する中、「AKARUMI」はSEOの順位に代わるAI時代の新しい評価指標を提供します。GEO/LLMOという新しい領域にいち早く対応し、AI時代のWebマーケティング・ブランド戦略の構築を支援します。

●高速で回せる改善サイクル

登録したキーワード・プロンプトに対するAIの言及数の増減や競合との差を日次で計測することで、実施した施策がAI上の露出に与えた影響を把握可能。GEO/LLMO施策を勘ではなくデータで判断し、素早く改善につなげられます。

●マルチなAIモデルに対応

ChatGPT、Google AI Overviews、Gemini、Perplexity、Claudeなど複数のAIモデルを横断して分析。モデルごとの回答傾向や自社の扱われ方を比較しながら、生成AI全体における自社の可視性を総合的に把握できます。

「AKARUMI」の主な機能

●ブランド可視性分析

主要なLLMにおける自社ブランドの言及量や文脈に加え、AIの回答内でどの位置に表示されているかまで可視化します。どの質問で何位に採用されたのかを把握でき、生成AI・AI検索時代における自社のブランド存在感を定量的に評価できます。

●競合分析

自社と競合のLLM上での露出量や言及文脈、回答への採用率に加え、提示順位まで比較可能です。どのカテゴリで上位を獲得できているか、競合に後れを取っている領域はどこかを明確に把握し、戦略の優先度を正確に判断できます。

●プロンプト管理

プロンプトをまとめて管理し、成果の高い指示文や検証用プロンプトを共有・保存できます。ナレッジを蓄積することで再現性の高いAI検証体制を構築し、運用の効率と品質を安定的に高められます。

●回答文アーカイブ

主要LLMの回答結果を自動で保存し、時系列での比較や検索が可能です。日次計測と差分トラッキングにより、生成文の変化や施策の改善効果を継続的に追跡。ブランド露出やAIからの理解の変化を定量的に把握できる履歴データベースを構築できます。

想定利用シーン

・SEOで成果を出してきたが、AI検索での露出を強化したい企業

・BtoB・高単価商材など、比較・検討フェーズでAIの影響が大きい業界

・オウンドメディア・コンテンツマーケティングの効果測定

・GEO/LLMO対策の指標設計

今後の展望

・AIトラフィック（AI経由流入）の可視化

・コンテンツ改善・リライトの自動シグナル発火

・他SaaS（GA4・CMS・AIライティングツール）との連携

など、「AIに理解され、選ばれるための統合プラットフォーム」として機能拡張を進めていく予定です。

「AKARUMI」ご利用の流れ

まずは詳しく話を聞いてみたいという方は、お気軽に以下までお問い合わせください。弊社担当者がオンラインMTGにて、ツールの紹介と合わせて、導入に向けたご相談にお答えいたします。

また、「AKARUMI」は7日間の無料トライアルを行っています。お支払い方法の登録無しで開始いただけますので、導入をご検討中の方はぜひこちらもご利用ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

お電話：03-6455-5871

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

株式会社ipeとは？

株式会社ipeは「ideaのプラットフォーム(源泉)となり、社会に革新と面白いを提供する。」をコーポレートミッションに掲げ、ユーザーの行動や心理を徹底的に考え抜いた施策でデジタルマーケティング事業を行っています。

現在は、SEO・LLMOコンサルティング、コンテンツマーケティング、広告領域などを中心に事業を展開。300社を超えるお客様とお取引をさせていただいています。

社名：株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871

ipeの関連サービス

