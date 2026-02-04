宇宙開発関連の高度分析支援サービスの開始について

株式会社東レリサーチセンター

株式会社東レリサーチセンター（所在地：東京都中央区日本橋本町一丁目7番2号、社長：真壁 芳樹、以下、「TRC」）は、放射線照射や部品解析・故障解析などで長年技術支援を行っている菱栄テクニカ株式会社（本社：神奈川県鎌倉市上町屋325番地、代表取締役：山田 仁和、以下「菱栄テクニカ」）の協力のもと、宇宙開発関連の高度分析支援サービスを開始しました。

【背景】

近年、宇宙産業※１は国家主導から民間主導へとシフトしており、多くの民間企業の参入に伴う宇宙関連市場の拡大が見込まれています。そこでは先端材料の研究・技術開発だけでなく、電子部品（半導体・回路）、電源・通信モジュール、センサ類などの宇宙関連製品について、コスト削減のため非宇宙用製品（Commercial Off-The-Shelf：COTS）の活用も見込まれていますが、宇宙空間では放射線による性能劣化や永久故障※２、ソフトエラーに伴う誤作動などさまざまなリスクが存在するため、非宇宙用製品に用いられる材料や製品の分析評価が今後益々必要となってきています。

そこでTRCと菱栄テクニカは、宇宙空間における放射線リスクや過酷な使用環境での信頼性評価に対応するため、それぞれの技術的な強みを融合し、COTSを含む上記宇宙関連製品の実験計画→試験→解析までをワンストップトータルサービスで提供します。菱栄テクニカは、放射線照射試験の計画立案から試験実施、試験報告書作成までを一貫して対応できる体制を整えており、TRCでは、試験後の製品部材について、原子分解能での構造観察（TEM、 STEM）、界面・表面分析（XPS、TOF-SIMS、SEM、AFM）、材料の劣化評価（FT-IR、ESR、物性測定）など、ナノ～バルクスケールにわたる多角的な分析技術で、宇宙環境下での製品部材の劣化状態を精緻に解析します。これにより、設計段階からの製品の信頼性向上に貢献します。

TRCは1978年の設立以来、「高度な技術で社会に貢献する」という基本理念に基づき、先端材料・素材、半導体、ディスプレイ、電池、環境、医薬品・医療機器といった諸産業における研究・技術開発や生産技術における「新製品・新機能の創出」、「原因解析」や「課題解決」の要請に対して、分析や物性解析による技術支援を行ってきました。

今後も当社の基本理念に基づき、よりいっそうの技術水準の向上に努めていくとともに、最新の先端分析サービスをいち早く提供し、少しでもお客様の製品開発・課題解決に役立てるように、最先端分析技術の開発に邁進してまいります。

【用語解説】

※1宇宙産業

経済産業省資料１）によると、宇宙産業とは１.宇宙輸送、２.衛星（通信、観測、測位、軌道上サービス）、３.宇宙科学・探索に関わる産業であり、日本政府は宇宙基本計画（令和５年６月改定）で、2020年に4兆円（世界市場：54兆円）となっている市場規模を、2030年代早期の倍増（約8兆円、世界市場：2040年までに140兆円規模）を目指している。

１）第1回 産業構造審議会 製造産業分科会 宇宙産業小委員会 資料5：「国内外の宇宙産業の動向を踏まえた経済産業省の取組と今後について」

※2永久故障

配電系統の故障には瞬時故障と永久故障があり、保護装置によって回復が容易な瞬時故障が大部分を占めるが、断線や機器の絶縁破壊などに起因する永久故障は、装置やシステムにとって致命的な問題である。

〈ご参考〉

株式会社東レリサーチセンターの概要

１．所在地： 東京都中央区日本橋本町一丁目7番2号

２．代表者： 代表取締役社長 真壁 芳樹

３．設 立 年： 1978年

４．事業内容： 受託分析、教育事業

菱栄テクニカ株式会社の概要(https://www.ryoei.co.jp/)

１．所在地： 神奈川県鎌倉市上町屋325番地

２．代表者： 代表取締役社長 山田 仁和

３．設 立 年： 1978年

４．事業内容： インフラ事業、品証事業、生産サポート事業

【補足】分析手法の説明

[表: https://prtimes.jp/data/corp/172881/table/23_1_9fd5631bcbc854e56017f6d40b60a49a.jpg?v=202602041221 ]