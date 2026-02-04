XG エグゼクティブプロデューサー・JAKOPS (SIMON)が貴重なラジオ出演！　なぜXGは世界に届いたのか？　自身のルーツについても。

株式会社J-WAVE

XG エグゼクティブプロデューサー・JAKOPS (SIMON)

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で放送中のプログラム『SAISON CARD TOKIO HOT 100』(毎週日曜13:00～16:54)。2月8日(日)の放送に、世界で活躍する日本人7人組アーティストグループ、XG エグゼクティブプロデューサー・JAKOPS (SIMON)がゲストとして初登場します。

番組では、XG誕生の原点となった“日本での挑戦”や、世界を見据えて描いてきた構想、大切にしてきた哲学についてトーク。

あわせて、アーティストとしてのデビュー当時のエピソードや、自身のルーツにも言及。「機密プロジェクトのように始まった」「熱があったからこそ動いた」と、その歩みを振り返ります。

また、過酷なトレーニングを経て育まれたXGメンバーの“マインド”や、「研究のように向き合ってきた」という制作・育成への向き合い方にも言及。

さらに、1月23日（金）に発売されたXG初のフルアルバム『THE CORE - 核』についても。J-POPでもK-POPでもない、これまで追求してきたX-POPをひとつの映画のように表現した作品として制作したという、その背景が明かされます。

世界を舞台に進化を続けるXGの現在地、JAKOPS (SIMON)の思想に迫る貴重なトークをお聴き逃しなく。

番組はradikoアプリでもお聴きいただけます。また、radikoタイムフリー機能で、オンエア開始後から一週間聴取可能です。

▼radikoで聴く

https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260208130000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260208130000)

※オンエア開始から1週間聴取可能。

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：SAISON CARD TOKIO HOT 100

放送日時：2026年2月8日（日）13:00～16:54

ナビゲーター：クリス・ペプラー

ゲスト：XG エグゼクティブプロデューサー・JAKOPS (SIMON)

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/

番組X：http://x.com/tokio_hot100

番組ハッシュタグ：#トキホ