大阪天王寺「チーズミート」、本格窯焼きナポリピッツァを含む全90種以上の食べ放題が驚きの1,990円に！半額キャンペーンを2月16日よりスタート
大阪エリアを中心に飲食店を展開する株式会社 DIC（本社： 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305、代表取締役： 加納 明 ）は、設立10周年を記念し、2025年11月あべのルシアスビル16階にオープンした「チーズミート」にて、本格窯焼きナポリピッツァを含む全90種以上のメニューが食べ放題となるコースを特別価格の【1,990円】で提供する謝恩企画を2026年2月16日（月）から2月28日（土）までの平日限定で開催いたします。
本格窯焼きナポリピッツァを含む全90種以上食べ放題
本キャンペーンは、「平日16時スタート」「1日5組様」「電話予約」に限定した特別企画です。
■開催背景
運営会社であるDIC設立10周年を記念し、これまで支えてくださったお客様へ最大級の還元を行うべく、当店の看板商品を、採算度外視の1,000円台（1,990円）で提供することを決定いたしました。 お客様にとって記憶に残る特別な食体験を提供したいと考えました。当店の味をまだ知らない方にも興味を持っていただくきっかけとなることを目指しています。
■窯焼きのナポリピッツァが食べ放題
クワトロフォルマッジ
マルゲリータ
お店の窯で焼き上げる本格的なナポリピッツァがなんと食べ放題で楽しめます。さらに圧巻の熱々鉄板チーズや黒毛牛希少部位のステーキなどの本格イタリアンも食べ放題です。
【ナポリピッツァの種類】
マルゲリータ
マリナーラ
マルゲリータ コン プロシュート エ ルッコラ
クワトロフォルマッジ
プルチネッラ
アラビアータ
ビスマルクロッソ
サルシッチャとフリアリエッリ
■キャンペーン概要
イベント名： 半額キャンペーン
開催期間 ： 2026年2月16日（月）～2月28日（土）のうち、平日（月～金）のみ
対象店舗 ： チーズミート 天王寺店
開催時間 ： 16:00スタート限定
組数限定 ： 1日5組様限定
予約方法 ： 電話予約のみ（TEL：050-5597-4330）
※16:00以降のお問い合わせの際、お電話が繋がりにくい場合がございます。
あらかじめご了承ください。
利用条件 ：
1組様あたり最大4名様まで半額適用（5名様目からは通常料金となります）。
当日のコース変更は不可となります。事前にメニューをお決めください。
～対象コース（価格は全て税込）
通常3,980円 → キャンペーン価格 1,990円
窯焼きナポリピッツァが食べ放！？さらに熱々鉄板チーズ＆希少部位ステーキ含む全90種
■店舗概要
チーズミート 天王寺
店舗名 ： 釜焼きピッツァとイタリアン食べ放題 チーズミート 天王寺店
住所 ： 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアスビル 16F
アクセス ： JR大阪環状線天王寺駅徒歩3分、地下鉄御堂筋線天王寺駅徒歩3分
電話番号 ：050-5597-4330
営業時間 ：16:00 - 23:30（L.O. 23:00）
席数 ：70席
URL ： https://tabelog.com/osaka/A2701/A270203/27151909/
Instagram ：https://www.instagram.com/meat.tennoji
■会社概要
企業名： 株式会社 DIC
代表者： 代表取締役 加納 明
所在地： 〒 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町2-21-305
事業内容：
1.飲食事業の経営、企画運営
2.経営コンサルタント
3.プロデュースおよびFC事業
URL： https://dic-food.com/