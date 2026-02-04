【キル フェ ボン】ブランド初、全店で「SAKURAフェア」を開催！ひと足早い春の陽だまりを、桜の季節に寄り添うタルトにのせて

キルフェボン株式会社

キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」（https://www.quil-fait-bon.com/）全12店舗にて、2026年2月19日(木)～4月14日(火)までの期間、ブランド初となる「桜」をテーマにした特別なフェアを展開いたします。

本フェアの主役は、春の訪れを祝うために丁寧に仕立てた3種のタルトです。フランス産のクリームチーズを贅沢に使用したムースに、桜の香りをまとわせた「結晶型 “ル ガール”クリームチーズムーズのタルト～桜風味～」、水面に流れる桜の花をイメージした「徳島県里浦産なると金時 “里むすめ”と胡麻のタルト」、真っ赤なイチゴを花のようにあしらった「イチゴとカスタードプリンのタルト」です。ひと口食べれば、春の陽だまりに包まれるような、そんな穏やかで瑞々しいひとときをお届けします。

またタルトをはじめ、街を彩る桜色のショッピングバックやギフトカード、焼菓子などフェア限定アイテムが続々と登場いたします。

～SAKURAフェア 開 催 概 要 ～

【開催期間】 2026年2月19日(木)～4月14日(火)

【開催店舗】 キル フェ ボン全12店舗

【展開内容】 本フェアでは、SAKURAをテーマにした商品および限定アイテムを販売いたします。

・タルト 3種

・新作 焼菓子「桜とチェリーのパウンドバトン」

・「桜色 ショッピングバッグ」※なくなり次第終了

・「 チャージギフトカード SAKURA」※なくなり次第終了

【関連URL】https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_sakura.php

【公式 HP】 http://www.quil-fait-bon.com/

～SAKURAフェア 対象商品 ～

「結晶型 “ル ガール”クリームチーズムースのタルト ～桜風味～」

桜風味の“ル ガール”クリームチーズムースとフワフワのスポンジ生地を重ね、たっぷりの桜クリームで仕上げました。クリームチーズムースの中に混ぜ込んだ白桃のコンポートとふんだんに飾ったイチゴとチェリー、クリーミーな舌ざわりとジューシーな味わいをお楽しみください。

販売期間：2026年2月19日(木)～4月14日(火)

販売価格： piece \1,090 / whole(25cm) \10,908

販売店舗： 全12店舗

「徳島県里浦産なると金時 “里むすめ”と胡麻のタルト」

胡麻を加えたプチプチとした食感のタルトに、香ばしい白ごまのクレームブリュレを流し焼き上げました。さつまいものミルク煮をたっぷりとのせ、仕上げに春の桜をイメージしたまろやかなクリームをあわせました。

販売期間：2026年2月19日(木)～4月14日(火)

販売価格： piece \993 / whole(25cm) \9,936

販売店舗： 全12店舗

「イチゴとカスタードプリンのタルト」

どこか懐かしい、プリンアラモードをイメージしたタルトです。カラメル風味のアーモンドクリームを焼き上げ、バニラ風味のカスタードプリンとクリームを重ね、イチゴを花のように飾りました。

販売期間：2026年2月19日(木)～3月31日(火)

販売価格： piece \1,090 / whole(25cm) \10,908

販売店舗： 全12店舗

ー 春季限定焼菓子 ー

■ 卒業・入学、ホワイトデー。大切な季節に寄り添うギフト

新作「桜とチェリーのパウンドバトン」

手紙をイメージしたパッケージに、春のバトンを詰めました。箱を開けた瞬間、色とりどりの春の花々が咲き誇ります。出会いと別れの季節、手紙型のパッケージに『想いを込めて』。春を感じる贈り物におすすめです。

販売期間： 2026年2月19日(木)～※無くなり次第終了

販売価格： 1本 \300 / 春のバトン3本入り～Letter～ \1,019

<春のバトン3本入り ～Letter～ バトン3本入り商品内容>

パイナップルとココナッツのパウンドバトン×1本

桜とチェリーのパウンドバトン×1本

プレーンのバトン×1本

販売店舗： 全12店舗・公式オンラインストア

ー ショッピングバッグ ー

■ ブランド史上初、街を桜色に染める「限定ショッピングバック」

キルフェボンの象徴である紙袋を、期間中のみ「桜色」へと衣替えいたします。全店規模でのカラー変更は、創業以来初の試みです。 温かみのある桜色は、手に取るだけで心がほどけるような優しい質感に仕上げました。お持ち帰りいただく時間も、大切な春の断片となれますように。

販売開始： 2月19日(木)～※無くなり次第終了

販売価格： 11円～55円（税込み）

販売店舗： 全12店舗・公式オンラインストア

※ショッピングバッグは、サイズにより桜色の展開がない場合がございます。

ー 限定チャージギフトカード ー

■想いを繋ぐ、初の桜デザインの「限定ギフトカード」3/2(月)販売開始

桜が舞い散る情景を、抽象的な色彩とかたちで表現した背景に、実際の花びらの写真を重ねることで、桜吹雪の華やぎと春ならではの高揚感を表現しました。さらに、キルフェボンブルーを意識した澄んだブルーをアクセントとして差し込み、春の軽やかさとお店らしい爽やかな印象をプラス。卒業・入学のお祝いやホワイトデーなど、春のさまざまなギフトシーンにやさしく寄り添う、温かみのあるデザインに仕上げています。大切な方への贈り物としてはもちろん、自分使いにもおすすめです。

販売開始： 3月2日(月)～※無くなり次第終了

販売価格： 1,000円以上（1,000円単位）30,000円までチャージ可能です。

販売店舗： 全12店舗・公式オンラインストア

※チャージギフトカードにチャージ(入金）をすることで、何度でもお支払いにご利用いただける便利なカードです。

キル フェ ボンについて

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。

店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。

【公式Instagram】https://www.instagram.com/quilfaitbon_official/

【公式X】https://x.com/quilfaitbon1991

https://prtimes.jp/a/?f=d117972-47-0747645f93a10eb0696e8d641134f6ce.pdf