【海洋博公園】「美ら海通信2月号」発行！

海洋博公園では、園内の最新情報やイベント情報をお届けする広報誌『美ら海通信』2026年2月号を発行いたしました。本号では、海洋博公園で楽しめる様々なプログラムを紹介しております。

イベント情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/24500/table/157_1_025bbcb4bf9cecc078a7b8cfa128b4c7.jpg?v=202602041221 ]

花咲く春の北部街道巡り

開催期間：1月17日（土）～2月1日（日）

春の本部町と海洋博公園を

巡りながらスタンプを集めて応募すると抽選で

本部町特産品などが当たる！

詳しくはこちら :https://oki-park.jp/kaiyohaku/

そのほか、美ら海花まつりや沖縄国際洋蘭博覧会、美ら海オトナ塾など、楽しいイベントが盛りだくさん！この機会にぜひ、家族みんなで海洋博公園にお越しください！

「海洋博公園」

海洋博公園は、沖縄の「太陽と花と海」を体感できる国営公園です。

「沖縄の海との出会い」をテーマにした”沖縄美ら海水族館”や亜熱帯気候の植物が楽しめる”熱帯ドリームセンター”、太平洋地域および沖縄の海洋民族の歴史・文化を発信する”海洋文化館”、郷土文化を伝える”おきなわ郷土村”など多彩な施設を有します。