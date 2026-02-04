“ululis史上最高の超うるうる髪※1”へ トステア(R)︎＊1やPDRN＊2などを配合した 「ululis Premium（ウルリス プレミアム）」が2026年2月27日(金)新発売
株式会社H2O(本社：東京都港区南青山、社長：加藤 修)は、美容水※2に着目したMIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』から新シリーズ『ululis Premium（ウルリス プレミアム）』を2026年2月27日（金）より順次全国のドラッグストア・バラエティショップ等で新発売いたします。
今回発売となる『ululis Premium（ウルリス プレミアム）』は、 ululis史上最高※1のプレミアム処方が採用されており、トステア(R)︎＊1やPDRN＊2などの次世代MIZU美容液※1※2を配合、さらにブラックセラム水＊3が髪に浸透※3し髪のダメージを徹底補修します。高濃度配合※4されたコラーゲン水＊4とケラチン水＊5が髪を包み込み、ululis最高峰の超うるうる髪※1へ導きます。
また、世界初※5の二重構造ボトルに、シックなブラックデザインを採用。華やかなブラックフルールの香りがアイテムごとにお楽しみいただけます。
開発背景
近年、ヘアケア市場では機能性を軸としたプロダクトが求められる時代へと移行しています。
また、20代では気になりはじめの乾燥・パサつきが、30代に入るとホルモンバランスの変化やダメージの蓄積によって「うねり」「ツヤのなさ」などの、より複雑な髪悩みへと変化します。
そこで今回の『ululis Premium（ウルリス プレミアム）』では、トステア(R)︎＊1、PDRN＊2、ブラックダイヤモンドトリュフ＊6、エクソソーム＊7など、美容医療・サロン領域でも注目される成分を厳選し、年齢によって変化する髪の水分量・ツヤ・まとまりに多角的にアプローチします。
ライフステージの変化とともに変わる髪の悩みに寄り添い、より本質的なケア価値を追求したラインナップが誕生しました。
※1 当社既存品内（ululisシリーズ内） ※2 美容液成分のこと ※3 毛髪内部まで ※4 当社既存品比（ululisシリーズ比） ※5 二重構造のシャンプー・トリートメント容器（ESP総研調べ）2021年3月9日時点
＊1 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（補修） ＊2 DNAーNa（保湿） ＊3 加水分解ダイズエキス（補修）、アスペルギルス／コメ発酵液、加水分解コンキオリンタンパク（全て保湿） ＊4 水溶性コラーゲン（保湿） ＊5 シャンプー・ヘアオイル:加水分解ケラチン（羊毛）、ヘアトリートメント:加水分解ケラチン（全て補修） ＊6 トリュフエキス（保湿） ＊7 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（保湿）
○「トステア」は、オリエンタルケミカル株式会社の登録商標です
製品概要
ウルリス プレミアム ウォーターコンク ブラックセラム
シャンプー（左）
\1,500（税抜）\1,650（税込）/ 340mL
ウルリス プレミアム ウォーターコンク ブラックセラム
ヘアトリートメント（中）
\1,500（税抜）\1,650（税込）/ 335g
ウルリス プレミアム ウォーターコンク ブラックセラム
ヘアオイル /（右）
\1,500（税抜）\1,650（税込）/ 100mL
『ululis Premium』4つのPOINT
『ululis』は髪を美容水※2で包み込み、芯までうるおいで満たします。
今回発売する『ululis Premium（ウルリス プレミアム）』は、
ululis史上最高※1のプレミアム処方で髪のダメージを徹底補修します。
１. 10種の次世代MIZU美容液※1※2配合
トステア(R)︎＊1やPDRN＊2などの成分が浸透※3。
傷んでスカスカな細胞※6を美容液※2で満たし、
髪の細胞※6レベルでダメージを補修します。
２. ブラックセラム水＊3 が髪に浸透※3
ブラックセラム水＊3がダメージの要因※7から
髪を保護し強度を高め、
ダメージに負けにくい髪を作ります。
３.ululis史上最高濃度※4
１０倍に高濃度配合※4したコラーゲン水＊4・
ケラチン水＊5が次世代MIZU美容液※1※2とブラックセラム水＊3を髪内部に閉じ込めます。
４. 95%以上が補水＋補修成分で構成※8
トステア(R)︎＊1・ナノ化CMC＊9・
ブラックダイヤモンドトリュフ＊6などを配合。
傷んだ髪を細胞※6レベルで補修します。
※1 当社既存品内（ululisシリーズ内） ※2 美容液成分のこと ※3 毛髪内部まで ※4 当社既存品比（ululisシリーズ比） ※6 毛髪のタンパクのこと ※7 乾燥・摩擦ダメージ等のこと ※8 基剤を除く、水を含む
＊1 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム（補修） ＊2 DNAーNa（保湿） ＊3 加水分解ダイズエキス（補修）、アスペルギルス／コメ発酵液、加水分解コンキオリンタンパク（全て保湿） ＊4 水溶性コラーゲン（保湿） ＊5 シャンプー・ヘアオイル:加水分解ケラチン（羊毛）、ヘアトリートメント:加水分解ケラチン（全て補修） ＊6 トリュフエキス（保湿） ＊7 ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム（保湿） ＊8 乳酸桿菌／（ハチミツ／コメ）発酵液（保湿） ＊9 クオタニウムー33（補修） ＊10 オリゴペプチドー24（保湿） ＊11 ナイアシンアミド（保湿） ＊12 グルタチオン（保湿）
○「トステア」は、オリエンタルケミカル株式会社の登録商標です
○ 画像・イラストは全てイメージです
MIZUシャンプー「ululis」について
『ululis ウルリス』は、2021年4月に誕生した「髪の水分量」に着目したMIZUシャンプーです。
理想的な髪の状態を叶える「水分量15％※9」を目指し、90％以上を美容液成分※8で構成することにより、水分量の高いみずみずしい美髪へと導きます。
「うるおいケアのAQUA（アクア）」、「EXダメージケアのVITA.C（ビタシー）」、「うねりケアのPINKme（ピンクミー）」、「ツヤ補整ケアの kirameki(キラメキ)」の４シリーズに加え、
この度「スペシャルケアのPremium（プレミアム）」が仲間入りしました。
お好みの使用感やお悩みに合わせて、ご自分にあったシリーズをお選びいただけます。
※8 基剤を除く、水を含む ※9 当社調べ
・ululisブランドサイト https://www.ululis.jp/
・公式Instagram：@ululis_japan https://www.instagram.com/ululis_japan/(https://www.instagram.com/ululis_japan/)
・公式X：@ululis_pr https://twitter.com/ululis_pr(https://twitter.com/ululis_pr)