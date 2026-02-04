サクラとピオニー、やさしく華やぐ“春のペアリング”。luno（ルーノ）から、春をまとったカーフレグランスが登場

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）は、ナチュラルフレグランスシリーズ「luno（ルーノ(https://lps.carmate.co.jp/lp/fragrance/luno/)）」より、季節の香りシリーズ第4弾となる「サクラピオニーの香り」のカーフレグランスを1月13日（火）に数量限定で発売しました。カーフレグランスではこれまで、春の定番として“サクラ”イメージの香りは見られましたが、今回はサクラにトレンドの「ピオニー（芍薬）」を重ねたペアリング香調を新たに提案。ほんのり甘さのある穏やかなフローラル調の香りが、いつものドライブや通勤時間をほっと心ほどけるひとときにします。

シリーズ第4弾は「サクラピオニー」

「luno（ルーノ）」の季節の香りシリーズは、2024年8月に「キンモクセイの香り」、2025年には「ミモザの香り」「ジャスミンの香り」を発売。以降、季節感とトレンドを合わせた香りの提案が女性からも注目されているシリーズです。

～春を重ねる、香りのペアリング～

近年日用雑貨の分野で、サクラ×〇〇といった香りのペアリング（掛け合わせ）がトレンドに。そこでこの度、春に人気の「サクラ」×「ピオニー」の香りを新たに提案します。チェリーブロッサムをベースに、ピオニーなど春の花を中心にブレンドし、甘く穏やかなフローラル調の香りに仕上げました。

ピオニーの香りについて

ピオニーはバラの香りに似た、みずみずしく上品で甘い香りが特徴。2010年代中半から香水や化粧品などで人気となっている香り。

デザインとタイプ別特長

リキッドゲル吊り下げ

ホワイトピンクを基調に、淡いサクラと華やかなピオニーをあしらったデザイン。ほんのりパールを施したキャップも、上品なホワイトピンクに。リキッドのやさしい色合いと相まって、車内インテリアを華やげる上品な佇まいに仕上げています。

リキッド

香り立ちが良い液体タイプ。ドリンクホルダーやダッシュボードに設置可能。クリアなガラスボトルに淡いサクラと上品なピオニー色のリキッドが春らしい雰囲気に。持続期間：約30日間

ゲル

吸水ポリマーを使用した固形タイプ。淡いピンクのクラッシュゲルが瑞々しさを表現。ドリンクホルダーやダッシュボードに設置可能。小型なので設置もフレキシブル。持続期間：約30日間

吊り下げ

車内以外に、お部屋でも使いやすい吊り下げタイプ。香料を染み込ませたペーパーを3枚1セットに。1枚でほのかに、3枚でしっかりと、使用枚数で香りの強さを調整できます。持続期間：1枚あたり約10日間

※上記持続期間は使用環境によって異なります。

※ゲルとリキッドはエアバックの作動に影響しない場所に設置

製品スペック

発売日：2026（令和8）年1月13日

価格：オープン

香り：サクラピオニー（消臭剤配合：香りをクリーンに楽しむために消臭剤を配合しています）

