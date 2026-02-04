～海と暮らすまちの“映えない”感動旅～第二弾「海苔からひもとく豊かな海」兵庫県明石市を味わう　海旅モニターツアー in 兵庫県明石市　開催しました！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人海と食文化フォーラムは、2026年1月28日（水）～29日（木）の2日間にわたって、兵庫県明石市を舞台に「海旅モニターツアー」を開催しました。

海旅プロジェクトは、地域の「海と食」に焦点を当て、圧倒的な感動体験を通じて、学びや気づきを促す体験機会の創出を図り、食を入口にした社会課題や海洋文化の理解を深める学びの旅を設計することで、参加者が「海と人のつながり」を再発見して、次の行動へとつながる体験づくりを目指します。

第二弾の舞台は、明石海峡の速い潮に育まれた海を抱える兵庫県明石市。

海苔の漁や加工、地域の食文化を題材に「海×食×旅」をテーマとしたモニタープランを設計しました。

旅行業界関係者、食業界関係者、メディア関係者など計8名のモニター参加者が、明石ならではの “海と暮らす1泊2日” を体感しました。

この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

【開催概要】

名称：「海苔からひもとく豊かな海」兵庫県明石市を味わう 海旅モニターツアー in 兵庫県明石市

開催日：2026年1月28日（水）～29日（木） ※一泊二日

開催目的：「海旅プロジェクト」を継続可能な現地の魅力を発信する旅コンテンツとして定着させるため、ご参加いただくモニターの皆様にご意見をいただきながら、海×食×旅というコンセプトで、地域と協業して海旅体験の付加価値を探る。

モニター参加者：旅行業界関係者、食業界関係者、メディア 計8名

行程：1日目

14:00 明石駅 集合

14:30 魚の棚商店街 まち歩き

15:45 オリエンテーション

18:00 夕食「海苔を味わい尽くすスペシャルコース」

20:30 解散

行程：2日目

6:30 明石浦漁協前到着

6:45 出航～海苔の刈り取り現場見学

8:00 帰港～海苔の加工現場見学

8:45 海苔の美味しさを朝ごはんで実感する調理体験

10:30 明石酒類醸造見学 / 海苔を使ったお酒作り

11:30 振り返り会

12:30 終了

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開催地・兵庫県明石市と「海苔」

兵庫県は、海苔の生産量が3年連続で全国1位を誇り、明石市は県内生産量の約4割を占める一大産地です。明石海峡の速い潮流と豊富な栄養塩に育まれた海苔は、香り・旨味・口どけに優れ、「明石のり」として高く評価されています。今回の海旅in明石では、この「海苔」にフォーカスしました。

「海苔」と兵庫県の「豊かな海」がどうつながっているのか。旅を通じて参加者が発見と気づきを得て、価値観の変容をもたらす、そんな時間を海旅では演出します。

本モニターツアーでは、この明石の海苔を切り口に、

・海の環境と栄養塩管理

・海苔漁の仕事や工夫

・海苔の食材としての魅力、可能性

を多角的に学び、体験するプログラムを構成しました。

1日目：まちと海を知る

初日は、明石駅周辺に集合後、魚の棚商店街を散策。

地元の食文化や暮らしに触れたのち、オリエンテーションを実施しました。

オリエンテーションでは、地域の成り立ちや明石の漁業の特徴、海苔づくりの基本について解説が行われ、参加者は翌日の現場体験に向けて理解を深めました。

夜は海苔を中心に地元食材を用いた夕食を囲み、食を通じて明石の海の恵みを味わいました。

2日目：現場で学び、味わう

2日目の早朝は、明石浦漁協の戎本組合長の操船で海に出て、摘み取りを行う「潜り船」を間近に見学。

実際の収穫現場では、朝日を浴びながら行われる作業の迫力や、海の表情を間近で体感しました。

帰港後は獲れたての生海苔をいただいて、参加者からも興奮の声が上がりました。

帰港後は海苔の加工場を見学し、摘み取った海苔がさまざまな行程を経て入札にかけられるまでの流れを見ることで、海苔という身近な食材がどうやって作られているか理解を深めました。

その後は海苔を使った朝食づくり体験を実施。生産者の話を聞きながら、海苔のレシピや食べ方の工夫を学び、食材としての海苔の奥深さを味わいました。さらに、明石酒類醸造株式会社を訪問し、色落ち海苔を活用したスピリッツなど、地域資源を生かした取り組みについても理解を深めました。

振り返り会で見えた成果と可能性

ツアーの最後には、参加者、主催者、漁業関係者、行政担当者が参加する振り返り会を実施しました。

参加者からは、「ツアー前後で海苔に対する認識が大きく変わった」「産地や背景を意識して海苔を選ぶようにしたい」といった声が多く聞かれ、”海苔愛”の深まりが共通の成果として挙げられました。

また、

・現場での収穫体験や海の風景が強く印象に残ったこと、それにより訪れた場所への意識や愛着の変化があったこと

・単なる観光ではなく、人生の学びにつながる「ラーニング・ジャーニー（学びの旅）」としての価値が高いこと

・「海苔×タコ」など地域資源を掛け合わせた商品化・ツアー造成の可能性

・「海苔の里親制度」といった継続的な関係づくりへの提案

など、今後の展開に向けた具体的な意見も共有されました。

漁協関係者からは、「現場の空気を直接感じてもらうことの重要性」や「事実としての海の現状を正しく伝えていきたい」といった声が寄せられ、行政担当者からも、明石だけでなく瀬戸内海全体の環境再生に向けた発信や連携への期待が示されました。

今後の展望

海と食文化フォーラムでは、本モニターツアーで得られた知見や参加者の声をもとに、プログラム内容をさらに磨き上げ、教育旅行や一般向けツアーとしての展開を検討していきます。

「海苔からひもとく豊かな海」という視点を通じて、地域の海の価値を伝え、次世代へとつなげていく本取り組みは、その一つのモデルとなりました。

今後も “海と暮らすまちの映えない感動旅” を発信し、次世代へ豊かな海を引き継ぐ取り組みを進めてまいります。

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人 海と食文化フォーラム

URL：https://shoku.uminohi.jp/

海旅プロジェクト

■キャッチコピー

「知らないままで いたくない」

■サブコピー

～海と暮らすまちの”映えない”感動旅～

■コンセプト

“映えない”、それはありのままの日常。

“海と暮らすまち”の日常の中には、あなたにとっての非日常となる新たな発見と感動がある。

ここでしか味わえない「特別な食文化」「生業や生活の中に隠れた魅力」に出会う旅は、きっと忘れられない時間をあなたに刻む。

そして、この旅でしか知りえない「今起きている海の変化」への気づきも・・・

「知らないままでいたくない」海旅をあなたに。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/