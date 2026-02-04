IGG人気3タイトルが集結する世界大会「ワールドチャンピオンシップ2026」シンガポールで開催決定！

スマートフォン向けゲームアプリのグローバルメーカーIGG（香港証券取引所上場　日本所在地：東京都新宿区)は、3つの人気ゲーム『ロードモバイル』『ドゥームズデイ・ラストサバイバー』『ヴァイキングライズ』にて、ワールドチャンピオンシップ2026の開催地と予選のエントリーを発表いたしました。



■開催の背景：eスポーツ市場の拡大と社会的意義


第3回となる今大会は、アジアの戦略的拠点であるシンガポールを舞台に選定。急速に成長する世界のeスポーツ市場において、モバイル戦略ゲームの最高峰を決定する場を提供します。世界各地の予選を勝ち抜いた精鋭プレイヤーをシンガポールへ招待し、国境を越えた熱き戦略バトルを実施。多様な言語をサポートするIGGだからこそ実現できる、真のグローバル・トーナメントです。



■ 大会概要およびエントリー情報



対象タイトルおよびエントリー開始日：


『ロードモバイル』：2026年2月4日(水)


『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』：2026年2月4日(水)


『ヴァイキングライズ』：2026年2月6日(金)



開催地:シンガポール


参加条件:各タイトルのゲーム内告知および公式サイトを確認



■世界200ヶ国・23言語展開　IGGが築くグローバル実績と開発力


IGGは2006年の設立以来、世界200ヶ国以上のプレイヤーに高品質なゲーム体験を提供。主力タイトルである『ロードモバイル』をはじめ、各作品は世界各地で数多くの受賞歴を誇り、圧倒的なアクティブユーザー数を基盤とした独自のコミュニティを形成しています。本大会を通じて、ゲームを通じた国際交流と、戦略ゲーム特有の知的興奮を世界中に発信します。



■【3タイトル共通】開催決定記念SNSキャンペーン


大会開催を記念し、各タイトルの公式X（旧Twitter）にて豪華報酬が当たるキャンペーンを実施。



ロードモバイル: https://x.com/LordsMobileJP


ドゥームズデイ：ラストサバイバー: https://x.com/dls_japan


ヴァイキングライズ: https://x.com/Vikingrise_jp



『ロードモバイル』概要


タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)


ジャンル：世界同時対戦RPG


価格：基本無料(アイテム課金あり)



『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』概要


タイトル：ドゥームズデイ：ラストサバイバー (Doomsday: Last Survivors)


ジャンル：ゾンビサバイバルストラテジー


価格：基本無料(アイテム課金あり)



『ヴァイキングライズ』概要


タイトル：ヴァイキングライズ（ヴァイライ）


ジャンル：ヴァイキング戦略RPG


価格：基本無料（アイテム課金あり）



ロードモバイル：https://g.igg.com/f6Wcjp


ドゥームズデイ：ラストサバイバー：https://g.igg.com/xftIWW
ヴァイキングライズ：https://g.igg.com/dCHVm0



■IGGについて


IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。