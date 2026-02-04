IGG人気3タイトルが集結する世界大会「ワールドチャンピオンシップ2026」シンガポールで開催決定！

IGG

スマートフォン向けゲームアプリのグローバルメーカーIGG（香港証券取引所上場 日本所在地：東京都新宿区)は、3つの人気ゲーム『ロードモバイル』『ドゥームズデイ・ラストサバイバー』『ヴァイキングライズ』にて、ワールドチャンピオンシップ2026の開催地と予選のエントリーを発表いたしました。

■開催の背景：eスポーツ市場の拡大と社会的意義

第3回となる今大会は、アジアの戦略的拠点であるシンガポールを舞台に選定。急速に成長する世界のeスポーツ市場において、モバイル戦略ゲームの最高峰を決定する場を提供します。世界各地の予選を勝ち抜いた精鋭プレイヤーをシンガポールへ招待し、国境を越えた熱き戦略バトルを実施。多様な言語をサポートするIGGだからこそ実現できる、真のグローバル・トーナメントです。

■ 大会概要およびエントリー情報

対象タイトルおよびエントリー開始日：

『ロードモバイル』：2026年2月4日(水)

『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』：2026年2月4日(水)

『ヴァイキングライズ』：2026年2月6日(金)

開催地:シンガポール

参加条件:各タイトルのゲーム内告知および公式サイトを確認

■世界200ヶ国・23言語展開 IGGが築くグローバル実績と開発力

IGGは2006年の設立以来、世界200ヶ国以上のプレイヤーに高品質なゲーム体験を提供。主力タイトルである『ロードモバイル』をはじめ、各作品は世界各地で数多くの受賞歴を誇り、圧倒的なアクティブユーザー数を基盤とした独自のコミュニティを形成しています。本大会を通じて、ゲームを通じた国際交流と、戦略ゲーム特有の知的興奮を世界中に発信します。

■【3タイトル共通】開催決定記念SNSキャンペーン

大会開催を記念し、各タイトルの公式X（旧Twitter）にて豪華報酬が当たるキャンペーンを実施。

ロードモバイル: https://x.com/LordsMobileJP

ドゥームズデイ：ラストサバイバー: https://x.com/dls_japan

ヴァイキングライズ: https://x.com/Vikingrise_jp

『ロードモバイル』概要

タイトル：ロードモバイル (Lords Mobile)

ジャンル：世界同時対戦RPG

価格：基本無料(アイテム課金あり)

『ドゥームズデイ：ラストサバイバー』概要

タイトル：ドゥームズデイ：ラストサバイバー (Doomsday: Last Survivors)

ジャンル：ゾンビサバイバルストラテジー

価格：基本無料(アイテム課金あり)

『ヴァイキングライズ』概要

タイトル：ヴァイキングライズ（ヴァイライ）

ジャンル：ヴァイキング戦略RPG

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ロードモバイル：https://g.igg.com/f6Wcjp

ドゥームズデイ：ラストサバイバー：https://g.igg.com/xftIWW

ヴァイキングライズ：https://g.igg.com/dCHVm0



■IGGについて

IGGは、2006年に設立されたモバイルオンラインゲームの開発・パブリッシングのグローバル企業。シンガポール本社のほか、現在はアメリカ、中国、カナダ、日本、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア、ブラジル、トルコ、イタリア、スペインに支社を置き、香港証券取引所に上場（HongKong Stock：0799）。モバイルゲーム、ブラウザゲーム、クライアントベースのオンラインゲームを、23種類の言語で世界200ヶ国以上のプレイヤーに提供。「ロードモバイル」「ドゥームズデイ：ラストサバイバー」「ヴァイキングライズ」「タイムプリンセス」「ミシックヒーローズ」「モバイル・ロワイヤル」「Castle Clash」などが人気タイトル。