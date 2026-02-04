公益財団法人日本ユニセフ協会

【2026年2月3日 イスラマバード（パキスタン）発】

パキスタン・バロチスタン州で発生した武装勢力による攻撃で、子どもが死傷したとの報告を受け、ユニセフ（国連児童基金）パキスタン事務所代表のパネラ・アイアンサイドは、以下の声明を発表しました。

＊ ＊ ＊

先週末、パキスタン南西部のバロチスタン州内各地で起きた攻撃で死傷した人々の中に、子どもが含まれていたとの報告に、ユニセフは深く憂慮しております。この暴力の激化によりコミュニティ全体に不安が広がり、その影響は子どもと家族に最も重くのしかかっています。

犠牲となられた方々のご家族ならびに被害を受けたいくつものコミュニティに対し、心よりお悔やみを申し上げます。

子どもたちは攻撃の標的にも、巻き添えの被害者になってもなりません。彼らの命は、国内法および国際法に基づき、常に守られなければなりません。

＊ ＊ ＊

