Epic Games Store Year in Review 2025

Epic Games, Inc.

Epic Games（本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney）は、2025年のEpic Games Store の総括を公開。2025年を振り返るとともに、2026年に登場予定の最も期待されるEpic Games Store の新機能やリリースを含む、今後の予定についてもお伝えします。また、3月には、Epic Games StoreをiOS向けに日本で提供開始する予定です。

■サードパーティータイトルのプレイヤー支出が、過去最高の4億ドルに到達

Epic Games Storeにおけるサードパーティータイトルのプレイヤー支出が過去最高の4億ドルに到達し、前年比57％増となりました。また、サードパーティータイトルのゲームプレイ時間も増加し、総プレイ時間は27.8億時間となり、2024年比で4％増となりました。

■12月のPCマンスリーアクティブユーザー数は、過去最高の7,800万人を記録

Epic Games Storeのコミュニティは成長を続けており、PC版の総ユーザー数は3億1,700万人を超え、Epicのクロスプラットフォームアカウントの総数は2024年の8億9,800万から9億7,200万に増加しました。

さらに、昨年も無料ゲームプログラムを通じて、プレイヤーが新たなお気に入りタイトルを発見できるよう支援しました。100タイトルを提供し、プレイヤーは6億6,200万本の無料ゲームを獲得。1人あたりの総価値は2,316ドルに相当します。Epic Games Storeで無料提供されたタイトルの77％以上が、ストア内で過去最高の同時接続プレイヤー数を記録し、さらにSteam上でも平均で40％増加しました。

また、PC、Mac、iOS、Androidへの対応拡大に注力するとともに、プレイヤーおよびデベロッパー向けの重要な新機能やツールを提供しました。これには、収益分配モデルの大幅なアップデート（製品ごとに年間純収益100万ドルまでデベロッパーが100％保持(https://store.epicgames.com/ja/news/epic-games-store-updates-revenue-share-keep-100-of-the-first-1m-per-product-per-year?lang=ja)）、ダウンロードマネージャー(https://store.epicgames.com/ja/news/epic-games-new-download-manager?lang=ja)、ギフト機能(https://store.epicgames.com/ja/news/gifting-now-available-on-egs?lang=ja)、Epic Games App(https://store.epicgames.com/ja/news/epic-games-app-now-available-globally-on-android?lang=ja)を通じたエコシステム全体でのテキストチャット(https://store.epicgames.com/ja/news/connecting-players-in-more-places-text-chat-now-available-across-the-epic-ecosystem?lang=ja)、二段階認証の導入などが含まれます。

Epic Games Storeは、長年要望されてきた機能の提供と、より深いプラットフォーム改善に注力しています。現在、ランチャーの基盤アーキテクチャを再構築しており、これによりパフォーマンスと安定性の向上、新機能の導入が可能になります。プレイヤー向けには、新しいコミュニティスペース、ボイスチャット、ゲームに依存しないパーティー機能、プレイヤープロフィールなどのソーシャル機能を予定しています。また、Fortniteのマーケティング力を活用し、デベロッパーのゲーム販売を支援する新プログラムも開始予定です。

■Epic Games Store - 2025年の主なデータと統計

収益とエンゲージメント

● Epic Games StoreでプレイヤーがサードパーティーのPCゲームに費やした額：4億ドル

● Epic Games StoreでPCプレイヤーが費やした額：11.6億ドル

● 2025年12月のマンスリーアクティブユーザー数： 7,800万

● 提供された無料ゲーム：100本

● 取得された無料ゲーム：6億6,200万本

● プレイヤー1人あたりの総額：2,316ドル

● すべての無料ゲームの平均スコア：78％

その他のデータや統計に関する詳細およびインフォグラフィック、2026年にEpic Games Storeで計画されていることなどについては、ブログ(https://store.epicgames.com/ja/news/epic-games-store-2025-year-in-review)をご覧ください。プレスキットはこちら(https://epicgames.ent.box.com/s/qx8jhuj4jbqblgtsgvpvu3es5b23zgs9/folder/363520520975)よりご覧ください。

◆Epic Gamesについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。 ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。 現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。 Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。

また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。 Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

◆フォートナイト について

全世界で5億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.com(https://www.fortnite.com/)をご覧ください。