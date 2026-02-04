新発想 冷凍スパークリング美容で“瞬間スッキリ！”頭皮スッキリ＆軽やかに髪まとまる「プロスタイル アイス美容スパークリングスプレー」新発売
クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、ヘアスタイリング剤専門ブランド「プロスタイル」から冷凍スパークリング美容で頭皮と髪をスッキリ整えるドライシャンプー「アイス美容スパークリングスプレー」を２０２６年３月１３日(金)に新発売いたします。
【発売の背景】
年々猛暑日が増え、夏が長期化する中、「とにかく頭も冷やしたい」というニーズは高まりつつあります。また、気温の高まりとともに「髪がパサつく」、「頭皮のかゆみ」といった悩みが上昇し、髪と頭皮を美しくする施術として美容室では「冷やすスプレー」、エステサロンでは「冷凍美容」が注目を集めています。髪のべたつきをケアするドライシャンプー市場は拡大を続けておりますが、一方で、ドライシャンプー使用者の中には「髪が白くなってしまう」といった不満があり、興味はあるが購入したことのない未使用者の中には、「髪が乾燥しそう」、「頭皮に悪そう」といった懸念があることが分かりました。（２０２５年当社調べ）
そこで、新発想の「冷凍スパークリング美容」で頭皮と髪をスッキリ整えるドライシャンプー「プロスタイル アイス美容スパークリングスプレー」を開発しました。
地肌でパチパチはじけ、ひんやり冷感がつづく「冷凍スパークリングの泡」が汗や皮脂によるムレや頭皮のかゆみを抑え、サロン帰りのようなさらっとまとまる髪へと導きます。また、「ユキノシタエキス」配合で髪と頭皮にうるおいを与えながら、パウダーでべたつきをOFFすることで、白くならずにうるおいのあるさらさら質感を実現しました。頭皮にシューッとスプレーし、手のひらで押さえると、冷凍スパークリングの泡がパチパチはじけ、“瞬間スッキリ！”。ピュアホワイトアロマの香りに包まれ、サロンの施術のような、ひんやりとしたここちよさを体験いただけます。暑い夏の日にはもちろん、運動後やリフレッシュしたいときに使用するのもおすすめです。
新発想「プロスタイル アイス美容スパークリングスプレー」が、冷凍スパークリング美容で頭皮スッキリ＆軽やかに髪をまとめ、快適な1日をサポートします。
【商品特長】
瞬間スッキリ！新発想の冷凍スパークリング美容で頭皮と髪をスッキリ整えるドライシャンプー
●「冷凍スパークリング美容」採用
地肌でパチパチとはじける冷凍スパークリングの泡が
汗や皮脂によるムレや頭皮のかゆみを抑え、サロン帰りのようなさらっとまとまる髪へ導きます。
●うるおい成分「ユキノシタエキス」配合
ユキノシタエキス配合の冷凍スパークリングの泡でうるおいを与えながら、
パウダー＊1でべたつきをOFFすることで、白くならずにうるさら質感の髪へ導きます。
＊1：【吸着剤】オクテニルコハク酸デンプンＡｌ
●清涼成分「メントール」配合
ひんやりと冷感が続きます。
（メントールの冷感刺激に弱い方はご使用をお控えください）
●ここちよいピュアホワイトアロマの香り
【ご使用方法】
【商品概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/7954/table/665_1_50f9c52a1f5fef97745fc2f1a6e306f9.jpg?v=202602041221 ]
左から95g、40g（ミニ）
【発売予定日】
２０２６年３月１３日(金)
【販売チャネル】
全国のドラッグストア、スーパーマーケット等
【ＷＥＢサイト】
https://www.kracie.co.jp/prostyle/
