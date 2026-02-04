新発想 冷凍スパークリング美容で“瞬間スッキリ！”頭皮スッキリ＆軽やかに髪まとまる「プロスタイル　アイス美容スパークリングスプレー」新発売

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）

クラシエ株式会社（ホームプロダクツカンパニー）は、ヘアスタイリング剤専門ブランド「プロスタイル」から冷凍スパークリング美容で頭皮と髪をスッキリ整えるドライシャンプー「アイス美容スパークリングスプレー」を２０２６年３月１３日(金)に新発売いたします。

【発売の背景】

年々猛暑日が増え、夏が長期化する中、「とにかく頭も冷やしたい」というニーズは高まりつつあります。また、気温の高まりとともに「髪がパサつく」、「頭皮のかゆみ」といった悩みが上昇し、髪と頭皮を美しくする施術として美容室では「冷やすスプレー」、エステサロンでは「冷凍美容」が注目を集めています。髪のべたつきをケアするドライシャンプー市場は拡大を続けておりますが、一方で、ドライシャンプー使用者の中には「髪が白くなってしまう」といった不満があり、興味はあるが購入したことのない未使用者の中には、「髪が乾燥しそう」、「頭皮に悪そう」といった懸念があることが分かりました。（２０２５年当社調べ）

そこで、新発想の「冷凍スパークリング美容」で頭皮と髪をスッキリ整えるドライシャンプー「プロスタイル アイス美容スパークリングスプレー」を開発しました。

地肌でパチパチはじけ、ひんやり冷感がつづく「冷凍スパークリングの泡」が汗や皮脂によるムレや頭皮のかゆみを抑え、サロン帰りのようなさらっとまとまる髪へと導きます。また、「ユキノシタエキス」配合で髪と頭皮にうるおいを与えながら、パウダーでべたつきをOFFすることで、白くならずにうるおいのあるさらさら質感を実現しました。頭皮にシューッとスプレーし、手のひらで押さえると、冷凍スパークリングの泡がパチパチはじけ、“瞬間スッキリ！”。ピュアホワイトアロマの香りに包まれ、サロンの施術のような、ひんやりとしたここちよさを体験いただけます。暑い夏の日にはもちろん、運動後やリフレッシュしたいときに使用するのもおすすめです。

新発想「プロスタイル アイス美容スパークリングスプレー」が、冷凍スパークリング美容で頭皮スッキリ＆軽やかに髪をまとめ、快適な1日をサポートします。

【商品特長】

瞬間スッキリ！新発想の冷凍スパークリング美容で頭皮と髪をスッキリ整えるドライシャンプー

●「冷凍スパークリング美容」採用

地肌でパチパチとはじける冷凍スパークリングの泡が

汗や皮脂によるムレや頭皮のかゆみを抑え、サロン帰りのようなさらっとまとまる髪へ導きます。

●うるおい成分「ユキノシタエキス」配合

ユキノシタエキス配合の冷凍スパークリングの泡でうるおいを与えながら、

パウダー＊1でべたつきをOFFすることで、白くならずにうるさら質感の髪へ導きます。

＊1：【吸着剤】オクテニルコハク酸デンプンＡｌ

●清涼成分「メントール」配合

ひんやりと冷感が続きます。

（メントールの冷感刺激に弱い方はご使用をお控えください）

●ここちよいピュアホワイトアロマの香り

【ご使用方法】

【商品概要】

【発売予定日】

２０２６年３月１３日(金)

【販売チャネル】

全国のドラッグストア、スーパーマーケット等

【ＷＥＢサイト】

＜ご参考＞

