事業拡大に伴う渋谷区への支店移転のお知らせ【アグレ都市デザイン】

アグレ都市デザイン株式会社

アグレ都市デザイン株式会社（本社： 東京都新宿区、 代表取締役：大林 竜一、以下当社）は、事業・組織拡大に伴い、自由が丘支店は東京都渋谷区への増床移転することを決定いたしました。なお、本移転により、支店名を「渋谷支店」へ変更し、より一層のサービス向上を目指してまいります。

渋谷支店概要

渋谷S.野口ビル[表: https://prtimes.jp/data/corp/104844/table/19_1_2203730dcdb2f7f63cce94f935cbbe78.jpg?v=202602041221 ]

アクセス

■JR各線「渋谷」駅

新南改札より徒歩3分

■東急東横線・田園都市線・東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷」駅

C2出口より徒歩2分

移転の背景・目的

当社は「人類の共同財産を創出する」という企業理念のもと、新宿・吉祥寺・自由が丘・東京の４拠点で事業を展開し、都市における価値創造を通じて社会に長期的な恩恵をもたらす開発に取り組んでまいりました。

このたび、東京城南エリアにおける更なる業容拡大と、東急東横線沿線での認知度向上を目指し、自由が丘支店を渋谷区へ移転することといたしました。渋谷駅周辺は継続的な都市開発が進み、ビジネス拠点としての存在感が一段と高まるエリアであり、本移転は当社の事業拡大と業務効率の向上を図るうえで、戦略的に重要な判断であると考えております。

また、渋谷への移転を契機に、支店間の人材交流が一層活性化し、当社の強みであるハウジング事業の自社一貫体制をさらに磨き上げてまいります。社員の創造性と生産性をより一層引き出す環境を整備することで、お客様へこれまで以上に質の高いサービスを提供できる体制を構築し、都市開発を通じて社会に貢献してまいります。

事業用地・ハウジング用地のご相談について

当社は今後も、都市価値創造に資する良質な事業用地の確保に努めてまいります。

本件に関するお問い合わせならびにアセットソリューション事業用地・ハウジング用地のご相談は、新設の「渋谷支店」までお気軽にご用命ください。

【アグレ都市デザイン株式会社について】

アグレ都市デザイン株式会社は、日本の伝統文化を大切にしながら、最新のテクノロジーでそこに住まう人と環境に優しく、機能的にデザインされた都市と家づくりを行う会社です。

「ハウジング事業」「アセットソリューション事業」「宿泊事業」の3つを柱として、お客様に心からの満足をご提供するため、手掛けるすべての事業で一貫した流れにこだわって事業展開をしております。時代の流れをとらえ、培った経験とノウハウを最大限に駆使して、真に質の高い商品・サービスをご提供してまいります。

【会社概要】

企業名：アグレ都市デザイン株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3467）

本社所在地：〒163-0231 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル31階

代表者：代表取締役 大林 竜一

事業内容：新築戸建ての設計・施工・分譲／新築賃貸マンションの1棟売り・中古マンション・ビルの

コンバージョン及びリノベーション／空き家や空き別荘等を活用した宿泊施設の開業支援・

コンサルティング及び宿泊施設の運営管理

WEBサイト：https://about.agr-urban.co.jp/