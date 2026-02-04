スタディチェーン株式会社、公式Amebaブログを開設教育・学習分野における一次情報の発信を強化し、「人は変われる」を社会に届ける

スタディチェーン株式会社

本ブログでは、大学受験、英検、総合型選抜をはじめとする教育・学習分野に関する情報を、事業運営や現場で得られた知見をもとに継続的に発信してまいります。

公式Amebaブログ開設のお知らせ

スタディチェーン株式会社は、「人は変われるを証明する」というVISIONのもと、人の可能性が環境や情報の使い方によって埋もれてしまう構造を変えることをMISSIONとし、「人のポテンシャルを解放し、日本は変われる！を証明する。」というPURPOSEを掲げ、教育・学習領域における事業を展開してきました。

今回開設した公式Amebaブログは、こうした思想や現場での実践を、より多くの方に届けるための情報発信拠点として位置づけています。

公式Amebaブログ開設の背景

インターネットやAIの進化により、勉強法、受験情報、体験談、ツールなど、あらゆる情報に誰もが簡単にアクセスできる時代になりました。一方で、「情報はあるのに、どれをどう使えば成果につながるのか分からない」というブラックボックスは、依然として多くの受験生や保護者、学習者の前に存在しています。

スタディチェーン株式会社は、逆転合格特化塾、英検コーチ、総合型選抜コーチ、東大コーチといったサービスを通じて、このブラックボックスに真正面から向き合ってきました。その中で見えてきたのは、人は「努力量」だけで変わるのではなく、「正しい情報の使い方」と「個々に最適化された戦略」によって、大きく変われるという事実です。

公式Amebaブログでは、広告や表面的なノウハウに偏らず、事業運営や教育現場で蓄積されたデータや実体験に基づく、一次情報に近い内容を発信していきます。

今後の発信内容について

本ブログでは、以下のようなテーマを中心に情報発信を行っていく予定です。

・大学受験、英検、総合型選抜に関する制度やトレンドの解説

・学習成果につながった具体的な考え方や戦略

・教育や学習支援の現場で見えてきた課題と可能性

・スタディチェーン株式会社が目指す教育・成長支援の在り方

特定のサービスを一方的に訴求するのではなく、読者一人ひとりが自分に合った選択をするための判断材料となる情報提供を目指します。

今後の展望

スタディチェーン株式会社は、公式Amebaブログを通じて、受験や資格といった枠組みにとどまらず、学習・挑戦・成長の在り方そのものをアップデートする情報発信を行っていきます。

AIやツール、情報が溢れる時代だからこそ、それらをどう組み合わせ、どう活用すれば人のポテンシャルを最大限に引き出せるのか。そのブラックボックスを解消し、「人は変われる」を社会に証明し続けることが、私たちの使命です。

塾長メッセージ

スタディチェーン株式会社代表取締役社長「竹本明弘(https://studychain.jp/takemoto)」

代表メッセージ

スタディチェーンが目指しているのは、情報や環境によって可能性が制限される社会を変えることです。正しい情報と戦略に出会えたとき、人は何歳からでも、どんな状況からでも変われる。その事実を、事業と情報発信の両面から証明し続けていきます。

