株式会社オフィスバスターズ常時70,000点規模の在庫を誇る 左：東日本サーキュラーベース(通称 ECB) 右：西日本サーキュラーベース(通称 WCB)

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下当社）は、中古オフィス家具の保有在庫が常時70,000点規模＊へと拡大し、千葉県柏市の東日本サーキュラーベース（ECB）及び大阪府大阪市の西日本サーキュラーベース(WCB)において約70,000点＊のオフィス家具在庫を集約していることをお知らせします。 さらに、全国の店舗ネットワークを組み合わせることで、3月末の決算・年度末にピークを迎えるオフィス移転・レイアウト変更・拠点統合のニーズに対し、十分な在庫量と短納期でお応えできる体制を整えました。

＊在庫数はいずれも2026年1月現在の数値です。

常時 60,000点から70,000点 規模の在庫へ

当社では日本全国 41店舗を展開中

=年度末の「在庫不安」を解消するオフィス家具プラットフォームへ=

当社はこれまでのプレスリリースにおいて、リユース品の在庫規模として「常時60,000点以上のリユース品をストック」を公表してきました。 現在はその規模を超えた在庫体制を構築し、国内主要メーカー（オカムラ・イトーキ・コクヨ・プラスなど）の中古オフィス家具を、カテゴリー・カラー・仕様を揃えてご提案できるレベルまで拡充しています。

とりわけ、3月末の決算・年度末は、

・本社・基幹拠点の移転・統合

・フリーアドレス導入に伴うチェア・デスクの一括入れ替え

・拠点閉鎖・増床に伴う什器の再配置・整理

などの案件が集中し、「欲しい商品・台数が揃うかどうか」への不安が高まりやすい時期です。

当社では、チェア・デスク・テーブル・ロッカー・書庫からOA機器・PCまでを含めた多数の在庫を常時確保することで、

「必要な時期に、必要な数量を、適正な価格でそろえたい」

という企業・団体・個人のお客様の要望に、オフィス家具業界の立場から“在庫”でお応えするプラットフォームを目指して拡大しました。

柏のECBと大阪のWCB──

＝東西サーキュラーベースで「量」と「スピード」を両立＝

保有在庫 約70,000点の中核を担うのが、千葉県柏市に位置する東日本サーキュラーベース（ECB）です。 ここには、チェア・デスク・ロッカー・書庫などを中心にオフィス家具在庫が集約されており、クリーニング・メンテナンス・検品・保管・出荷までを一貫して行うことで、大ロット案件に対応できる供給基盤を構築しています。

一方、西日本エリアでは、大阪市内の物流拠点に西日本サーキュラーベース（WCB）を設置しています。 関西圏を中心に、中部・中国・四国・九州エリアへ向けた中古オフィス家具のリフレッシュ・検査・梱包・出荷を担い・・・

・西日本・中部エリアのリードタイム短縮

・東西複数拠点にまたがる案件の分散出荷・分納対応

・関西支社・各店舗と連携した現地確認・レイアウト提案

などを実現しています。

ECBとWCBという東西2つのサーキュラーベースに、全国の店舗・サテライト拠点からなるネットワークを組み合わせることで、

・「東日本はECB、西日本はWCB」から最適なルートで出荷

・決算期に集中する大型案件でも、在庫・物流の両面からボトルネックを抑制

・地域特性やオフィス文化に応じた提案型のオフィス構築

といった、量（在庫）とスピード（物流）を両立した全国対応が可能になっています。

当社独自のサーキュラー ファシリティ マネジメント(R)とは

=在庫・物流・設計を一体で考える「循環前提」のオフィスづくり=

当社が推進する当社独自のサーキュラー ファシリティ マネジメント(R)は、オフィス移転・改装・レイアウト変更の際に、「新品を買うか／買わないか」という二択ではなく、

・既存什器の再利用・再配置

・中古オフィス家具の再流通・再活用

・不要什器の買取・適正処理

・必要に応じた新品什器・工事の追加

などを組み合わせて、コストと環境負荷の両方を最適化するファシリティマネジメントの考え方です。常時70,000点の中古オフィス家具在庫と、ECB／WCBを中心とした物流拠点、そしてレイアウト設計・工事・移転作業を組み合わせることで、次のようなメリットをお届けします。

【コスト面のメリット】

新品購入と比べて、大幅な初期投資の抑制（最大約90％OFF水準のケースも）

既存什器の買取や再活用により、廃棄費用や保管コストを軽減

【環境面のメリット】

廃棄物の削減と、製造・輸送工程に伴うCO2排出の削減

「捨てない・活かす」オフィスづくりによる、ESG・サステナビリティへの貢献

【運用面のメリット】

在庫データに基づいた現実的なレイアウト・什器計画

「一度きり」で終わらない、ライフスパン全体を見据えたオフィス運用

在庫と物流だけでなく、設計・施工・買取・販売を一体で考えることで、当社独自のサーキュラーファシリティマネジメント(R)による循環前提のオフィス構築を支援します。

こんな課題をお持ちの皆様へ

・3月末の決算・年度末に合わせて、本社や主要拠点の什器を一括で見直したい

・東日本・西日本にまたがる複数拠点で、シリーズやカラーを揃えた中古オフィス家具を導入したい

・新品と中古、中古と買取を組み合わせて、総額予算とCO2排出量の両方を抑えたい

・フリーアドレス化やオフィス縮小で余った什器の扱いと、新たなオフィス環境づくりを

ワンストップで相談したい

といったご要望に対し、当社はECB／WCBを柱とする在庫・物流基盤と、当社独自のサーキュラーファシリティマネジメント(R)のノウハウを活かし、課題整理からプランニング、什器手配、移転・工事まで一貫してサポートいたします。

「年度末に向けて在庫があるかどうか不安」「ロットが大きくて対応できる業者が限られる」とお感じのご担当者様は、廃棄や新品購入だけで決めてしまう前に、ぜひ一度オフィスバスターズへご相談ください。



■OfficeBusters Official Web Site

https://www.officebusters.com/(https://www.officebusters.com/)

■コーポレートサイト

https://www.officebusters.co.jp/(https://www.officebusters.co.jp/%E2%80%8B)

■本件お問合せ先

株式会社オフィスバスターズ

担当：柏木

受付時間（平日）9:00～18:00

E-mail：k-kashiwagi@officebusters.com

TEL：070-3196-6763

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

関西支社：〒541-0059 大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11号 大一ビル

TEL： 06-6258-0231

■取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等オフィスに関するOA機器・オフィス家具全て

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■許認可等

東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

宅地建物取引業 東京都知事(4)第90179号

内装仕上工事業 国土交通大臣許可(般-6)第26676号

解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■参加団体

一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

一般社団法人 日本リユース業協会 (JRAA) 正会員

東京経営者協会 経営者懇談会委員

東京商工会議所 会員

柏商工会議所 会員

京都商工会議所 会員

ダイヤモンド経営者倶楽部 会員