【気仙沼】めかじき解体ショー・握り寿司の無料お振舞いを開催します！【めかじき祭り】

南気仙沼水産加工事業協同組合

南気仙沼水産加工事業協同組合（理事長：阿部泰浩）は、気仙沼「海の市」にて2026年2月22日(日)に「めかじき祭り」を開催します。気仙沼が水揚げ日本一を誇る冬の味覚「めかじき」を存分にお楽しみいただける機会を提供します。

気仙沼では一年を通して水揚げされ、日本一の水揚げ量を誇るめかじき。新鮮さを活かして刺身でも食べられるほか、煮付け・ステーキなど幅広い料理でその美味しさを発揮します。中でも10月～3月に水揚げされるものは「冬メカ」と呼ばれ、寒さに備えてたっぷりと蓄えた脂により、とろけるような濃厚な旨味が楽しめます。本イベントでは、この「冬メカ」の魅力を多くの方に味わっていただくため、めかじきの握り寿司を300食限定で無料提供いたします。

また、イベントの目玉企画として、迫力満点のめかじき解体ショーを開催いたします。職人が目の前で捌いためかじきを、会場で行うクイズやじゃんけん大会の勝者へプレゼントします。そのほか、会場内ではめかじきパズルなど、お子様にも楽しんでいただけるお祭りコーナーをご用意しております。

本イベントを通じて、気仙沼が誇るめかじきの魅力を広く発信してまいります。

イベント概要

「めかじき祭り」

開催日時

2026年2月22日（日）午前9時30分～12時

会場

気仙沼「海の市」

〒988-0037 宮城県気仙沼市魚市場前7-13

入場料

無料

イベントスケジュール

10:00～｜めかじき解体ショー・ジャンケン大会

熟練の職人が目の前でめかじきを豪快に捌き上げる解体ショーを開催します。普段はなかなか見ることのできない迫力のある魚体と、繊細かつ力強い包丁さばきを間近でご覧いただける貴重な機会です。

切り分けためかじきは、「ホヤぼーや」と気仙沼住みます芸人の「けせんぬまペイ！」さんが登場するジャンケン大会の勝者や、会場で出題されるクイズの正解者へプレゼント！鮮度抜群のめかじきをGETできる、来場者必見の企画です。

11:00～｜めかじき握りお振舞い（無料・限定300食）

めかじきの握り寿司２貫セット（生めかじき１貫・炙りめかじき１貫）を、来場者の皆さまへ無料でお振舞いいたします。

脂のりが良く濃厚でとろけるような味わいが特徴の「冬メカ」を、生と炙りの２つの食べ比べで存分にご堪能ください。（限定300食・無くなり次第終了）

9:30～12:00｜お祭りコーナー

館内2階の特設会場にて、めかじきパズルやクラフトお絵描きなどの体験型コンテンツをご用意しています。小さなお子様からご家族まで、どなたでも気軽に参加していただける内容となっております。

同時開催｜オリジナルめかじきメニュー提供

館内の飲食店4店舗では、めかじきを使用したオリジナルメニューを提供中。各店の料理人が腕を振るったこだわりのめかじきグルメを、この機会に是非ご賞味ください。

～提供店舗～

・カネト水産

・気仙沼いちば寿司

・北かつまぐろ屋

・リアスキッチン

※提供時間は各店舗の営業時間に準じます。詳しくは店舗までお問い合わせください。

【主催】

南気仙沼水産加工事業協同組合

理事長：阿部泰浩

設立：平成24年8月7日

所在地：宮城県気仙沼市弁天町二丁目83番地3

【後援】

気仙沼「海の市」テナント会

気仙沼メカジキブランド化推進委員会

気仙沼漁業協同組合

【本件に関するお問い合わせ先】

「めかじき祭り」運営事務局

担当：菅原

電話：0226-21-5225