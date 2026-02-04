「niko and ...」がNetflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン２とのコラボレーションアイテムを２月５日（木）より発売！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、話題沸騰中の日本初の男性同士の恋愛リアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン２とのコラボレーションアイテム全１５型を２０２６年２月5日（木）より、「niko and ...」一部店舗、公式WEBストア and ST（アンドエスティ）などのオンラインストアにて販売いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。

Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン2は2026年2月3日（火）に最終話が配信されました。冬の北海道を舞台に、10人のBoysたちがコーヒートラックを運営しながら共同生活をしていく中で恋愛や、かけがえのない友情が芽生えるヒューマンドラマの数々に多くの視聴者が心を揺さぶられています。作品の心温まる世界観に共感し実現した今回のコラボレーションでは、作品のキーカラー”ペパーミントグリーン“を軸に、出演メンバーのHIROYAさんが作中で描いた花のアートをあしらったアイテムや、象徴的なコーヒートラックのイラストを使用したアイテムなど、性別年齢問わず全ての方に楽しんでいただけるスペシャルなコレクションをご用意しました。

■Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン２コラボ概要

発売日：2026年2月5日（木）10:00~順次

※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。

特設サイト：https://www.dot-st.com/nikoand/concept/?dispNo=013001628

取扱い店舗：

「niko and ...」国内外一部店舗

公式WEBストア and ST

※アイテムによって展開店舗が異なります。取り扱い店舗の詳細は and ST商品ページをご確認ください。

■商品詳細（一部抜粋）

商品名：フラワープリントフーディ

価格：6,600円（税込）

カラー展開：グレー／ミント／ネイビー

サイズ：M／L

商品名：アソートフラワーT

価格：5,000円（税込）

カラー展開：オフ／ネイビー

サイズ：M／L

商品名：コードロゴチャーム

価格：2,200円（税込）

カラー展開：ブラウン／ライトブルー

商品名：コラボキャップ

価格：3,990円（税込）

カラー展開：デニム／ベージュ

商品名：マグカップ

価格：2,860円（税込）

商品名：キャニスター

価格：2,640円（税込）

商品名：クッション

価格：2,860円（税込）

■Netflixリアリティシリーズ「ボーイフレンド」シーズン２について

2024年に配信開始した「ボーイフレンド」は、日本初の本格的な男性同士の恋愛リアリティとして注目を集め、Boysたちの素直な言葉と関係性が多くの共感を呼んだ。恋愛だけでなく、友情や自己発見までも描くその姿は、恋愛リアリティの新たな可能性を切り拓いた。

シーズン1で描かれた潮風の夏の“Green Room”から一転、舞台は雪の北海道へ。

シーズン2では、さらに多様なバックグラウンドを持つ10人のBoysたちが集い、白銀の世界でそれぞれの想いと向き合う。偶然の再会やすれ違いのなかで、彼らは“恋”や“友情”と出逢いながら、自分自身と向き合い、それぞれの答えを探していく。

MCは前シーズンに続き、MEGUMI、ホラン千秋、青山テルマ、ドリアン・ロロブリジーダ、徳井義実の5名が務める。

恋の形も、生き方も、人の数だけある。新たな場所で、新たなBoysの新たな物語が、いま始まる。

作品ページ：http://www.netflix.com/ボーイフレンド(http://www.netflix.com/%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%82%A4%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%89)

■「niko and ...」について

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。

全国145店舗展開（2026年1月末時点、WEBストアを含む。）

＜公式WEBストア and st（アンドエスティ）＞ http://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official