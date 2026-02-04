【問い合わせ2倍・商談化率30%UP】BtoBのリード獲得を支援するテクロ、フロンティア株式会社主催のウェビナーに登壇

テクロ株式会社

BtoB企業のリード獲得や商談化を支援するテクロ株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：天野 央登、以下当社）が、2/10（火）に開催予定であるフロンティア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 政裕）が主催するウェビナー「【製造DX】～伸びている製造業は何をやってるのか～ 専門知識・リソース不足でも勝てるマーケティング施策」に登壇いたします。

本ウェビナーはマーケティングの知見・リソースが少ない少人数組織に向けて、おすすめのマーケティング施策を合計4社が紹介。当社は11時31分より、「最短90日で商談化！ MA×コンテンツで受注を生むユーザー・インサイトマーケティング術」というテーマで代表取締役の天野が登壇いたします。

https://readycrew.jp/seminar/seminar/20260119-2?organizationId=2492

ウェビナー概要

「営業も頑張っている、製品も悪くない…なのになぜ売上が伸びないんだろう?」

そんな漠然とした不安を抱えていませんか？

実は、売上が伸び悩む製造業には3つの共通する”落とし穴”があることが分かってきました。

一方で、問い合わせを2倍に増やし、商談化率を30%まで改善した企業や、月4～5件の質の高い案件を獲得している企業も存在します。この差は一体どこから生まれているのでしょうか？

本ウェビナーでは製造業・プロジェクト型企業の実例をもとに、売上が伸び悩む企業が陥りがちな「見えない落とし穴」と、少人数でも成果を出している企業の「業務の進め方の違い」を具体的に解説します。

テクロ登壇セッション

お申し込みはこちら（無料） :https://readycrew.jp/seminar/seminar/20260119-2?organizationId=2492- テーマ：最短90日で商談化！ MA×コンテンツで受注を生むユーザー・インサイトマーケティング術- 日時：2/10（火）11:31～11:44- 登壇者：テクロ株式会社 代表取締役 天野 央登

マーケティング知識やリソースがない中でも問い合わせ・商談を増やす方法として、コンテンツとMAツールを使って自社商材・サービスに興味のある顧客を「検知」し、最短90日で商談を創出する「ユーザー・インサイトマーケティング術」を解説します。

詳細・お申し込みの流れ

お申し込みはこちら（詳細） :https://readycrew.jp/seminar/seminar/20260119-2?organizationId=2492[表: https://prtimes.jp/data/corp/60080/table/25_1_3c15ce43b4d70cd0ee01c38bd7d3fed4.jpg?v=202602041221 ]

当社の登壇者について

天野 央登（あまの ひさと）

テクロ株式会社 代表取締役

テクロ株式会社CEO。シンガポール国立大学、インド工科大学留学でデータサイエンスを学び、大学2年生時に起業。留学メディア「交換留学ドットコム」を1年半ほど運用し、事業売却。

その後はコンテンツマーケティングの知見を活かして、BtoBマーケティングの顧問事業を開始。BtoBマーケティングを中心にSEO・MAツールに詳しい。

テクロ株式会社について

【マーケティングを通してBtoB企業の価値や魅力を伝える会社です】

テクロ株式会社は、オンライン経由の問い合わせや商談を増やしたいBtoB企業様向けのWebマーケティング支援サービスです。 MVVに「モノづくりからコトづくりへ」を掲げ、「マーケティングでお客さまの商品・サービスの価値・体験を伝えたい」という気持ちで支援に取り組んでいます。

また勘や経験ではなく、100社以上の支援実績・データを基に戦略や施策を決めるデータドリブンを信念とし、オウンドメディアやMA/SFA導入、インサイドセールス立ち上げなど、マーケティングから営業まで幅広くご支援しています。

マーケティングを通したBtoB企業への貢献について、他にも思いがあります。ご興味のある記者様など、ぜひ取材いただけますと幸いです。

会社概要・問い合わせ先

- 社名：テクロ株式会社- 代表者：代表取締役 天野央登- 所在地：東京都渋谷区神宮前1-5-8 神宮前タワービルディング12階- 設立年月：2016年10月- 事業内容：- - BtoBマーケティング支援：オウンドメディア支援、MA/SFA導入運用支援、eラーニングサービスを通したBtoBマーケティング人材育成- - みつかる訪看：訪問看護の集客・採用プラットフォーム- 公式サイト：https://techro.co.jp/、https://mitsukeru-hokan.techro.co.jp/

