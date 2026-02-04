タイガー魔法瓶のECサイト「タイガーオンライン」「O-PLUX」の導入でクレジットカード不正利用を未然に防止

かっこ株式会社

国内導入実績No.1※1の不正注文検知サービスを提供し、安全なネット通販のインフラづくりに貢献するかっこ株式会社（本社:東京都港区、代表取締役社長 : 岩井 裕之、証券コード：4166、以下 Cacco）は、タイガー魔法瓶株式会社（本社:大阪府門真市、代表取締役社長:菊池 嘉聡、以下タイガー魔法瓶）が運営するECサイト「タイガーオンラインストア」および「タイガーパーツショップ」において、不正検知サービス「O-PLUX（オープラックス）」が採用されたことをお知らせいたします。

「O-PLUX」の導入により、タイガー魔法瓶ではクレジットカード不正利用によるチャージバックを未然に防止できるようになり、目視確認に伴う業務負荷の50%以上の削減を実現しました。

※1：株式会社東京商工リサーチ「日本国内のECサイトにおける有償の不正検知サービス導入サイト件数調査」2025年3月末日時点

事例インタビューはこちら :https://ecnomikata.com/original_news/49207/

■「O-PLUX」導入の背景

1923年の創業以来、卓越した技術力で暮らしに寄り添う製品を展開するタイガー魔法瓶は、自社ECサイト（公式通販サイト）「タイガーオンラインストア」の売上拡大とともに、クレジットカードの不正利用によるチャージバックへの対策が課題となっていました。

特に2022年10月の調理家電の取り扱い開始以降、高単価製品を狙った不正注文が顕在化し、年間約30件の被害が発生。加えて、チャージバック保険料の値上げなど自己負担の増加といった運営コストの影響も無視できない状態になっていました。

これまで同社は、コマースプラットフォーム「Shopify」の標準機能による不正分析ツールと目視確認で対応していました。しかし、メディア掲載や注文集中時に確認作業の負荷が増大したことを受け、チェック精度の向上と業務効率化に加え、お客様の安心な購買体験とブランド価値を守るため、「O-PLUX」の導入を決定しました 。

■タイガー魔法瓶が「O-PLUX」を選んだ理由

以下の3点が導入の決め手となりました 。



1. Shopifyとのスムーズな連携：「O-PLUX」のShopifyアプリにより、自社サイトへの追加開発が不要でスピーディーな導入が可能。※「O-PLUX」のShopifyアプリ詳細はこちら

2. 実績とサポート体制：業界トップクラスの導入実績に加え、導入検討時から寄り添う親身なサポート体制。

3. 運用効率の向上：管理画面が直感的で使いやすく、チェック業務の自動化が可能。



■導入後の効果

「O-PLUX」導入後、以下の成果を得られています。



1. チャージバック被害の未然防止が可能に：導入以降、クレジットカード不正利用による損失が抑えられています 。

2. 業務負荷を半分以下に削減：不正パターンの自動判定により、1件ずつの目視確認の手間と時間が大幅に軽減されました 。

3. ブランド価値の保護：クレジットカードの不正利用を防ぐことで、お客様が安心して買い物ができる環境を整備しました 。

■タイガー魔法瓶株式会社 デジタルC＆Sグループ リーダー 西一仁氏のコメント

ECではお客様と直接つながり、ファンになっていただくことを大切にしています。決済手段や購買スタイルが今後さらに多様化していく中で、どのような形でもお客様が安心して購入できる環境を整えることは、ブランドの信頼を守る上で欠かせません。「O-PLUX」の導入により、その強固な土台ができました。今後はログイン段階から不正を防ぐ「O-PLUX Account Protection」の活用も視野に入れ、お客様に寄り添った、安全・安心なEC運営を追求してまいります。

■不正検知サービス「O-PLUX」について

Cacco が提供する不正検知サービス「O-PLUX」は、ECで起こる不正ログイン・不正注文をリアルタイムに検知し、個人情報漏洩やクレジットカードの不正利用、悪質転売などの不正被害の防止及び審査業務の自動化を実現するクラウドサービスです。不正ログイン対策では、IPアドレス分析、端末同一性の判定、Bot判別、ネガティブリスト照合などを組み合わせることで、アカウント乗っ取りや不正会員登録を高精度に検知し、対策にかかるコストを削減します。

不正注文対策では導入実績No.1※1の共有ネガティブデータをはじめ、住所・電話番号・メールアドレスのチェックや、特許取得の名寄せ技術などを活用し、高精度な審査を実現します。

サービスの特徴

１. 国内導入実績No.1

多数のECサイトに導入され実績が豊富。

２. 高精度な不正検知

多種多様な共有ネガティブデータ、特許取得の名寄せ技術、ローカライズされた審査ロジックで高い検知精度を実現。

3. 迅速な対応力

専任コンサルタントとAI（機械学習×ルールベース）の組み合わせにより、新たな不正手口にも柔軟に対応。

4. 簡単導入

様々なECシステムとの標準連携やシステム開発不要のCSVアップロードによる運用もでき、状況に合わせ選択可能。

5. 月額3万円から利用可能

低コストで導入でき、トライアルでの効果検証や運用チェックが事前に可能。

■かっこ株式会社について

Caccoは、「未来のゲームチェンジャーの『まずやってみよう』をカタチに」という経営ビジョンを掲げ、セキュリティ・ペイメント・データサイエンス技術をもとに、アルゴリズム及びソフトウエアを開発・提供し企業の課題解決やチャレンジを支援することを目指しております。 オンライン取引における「不正検知サービス」を中核サービスとして位置づけ、不正ログインから不正注文対策まで対応可能な国内での導入実績数No.1の不正検知サービス「O-PLUX」や金融機関や会員サイトにおける情報漏洩対策の不正アクセス検知サービス「O-MOTION」、フィッシング対策サービス等を提供しております。

データサイエンスサービスでは、製造業やアパレル、建設業など様々な業種において、データ活用・分析を通じ、コスト削減・業務効率化・利益向上などに貢献しております。

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、商標または権利者の登録商標です。

※本件による、今期業績への影響は軽微です。今後開示すべき影響が見込まれる際は、速やかに開示いたします。

会社概要

タイガー魔法瓶株式会社

かっこ株式会社

