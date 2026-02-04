系統用蓄電池の取扱量50MWを突破

デジタルグリッド株式会社

デジタルグリッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：豊田祐介、以下「当社」）は

系統用蓄電池の取扱量が、2026年1月時点で50MWを突破しました。

当社は系統用蓄電池を保有する事業者と連携し、複数の系統用蓄電池をまとめて制御・運用するアグリゲーションサービスを提供しております。こうしたアグリゲーションサービス（運用受託）に

加え、自社保有の系統用蓄電池についても2028年7月までの3年で100億円規模の投資を進め、

当社グループの事業の柱の１つとしてまいります。

*1 運転開始日ベースでカウントしています。取引情報の速報値を集計したものであるため、今後修正・変更が発生する可能性 があります。またMW未満を切り捨てして記載しているため過去に開示した数値と一致しない場合があります。

*2 取扱量は総設備容量を記載しており、当社グループによる出資比率は考慮しておりません。

＜当社の系統用蓄電池事業＞

１. 系統用蓄電池を保有する事業者からの運用受託（他社保有の蓄電池を運用・制御するサービス）

２. 当社の子会社（デジタルグリッドアセットマネジメント株式会社）が出資し保有する系統用蓄電池の運用

系統用蓄電池について

再生可能エネルギーの導入が進む中、電力消費が多い時間に放電し、電力需要が少ない時間に充電できる蓄電池が注目されています。当社は法人向けの電力取引のプラットフォーム事業（図を参照）を主力にしていますが、今後さらなる再生可能エネルギー市場の広がりと蓄電池の需要拡大に備え、中期経営計画に投資計画を盛り込んでいます。

会社概要

▶令和7年度 気候変動アクション環境大臣賞 ▶令和6年度 新エネ大賞「新エネルギー財団会長賞」

会社名：デジタルグリッド株式会社 （http://www.digitalgrid.com/）

代表者：代表取締役社長CEO 豊田祐介 【東証グロース市場350A】

設 立：2017年10月 資本金：1,139 百万円 従業員数：89名（1月5日現在）

所在地：東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル3階

事業内容：電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP」運営、分散型電源アグリゲーションサービスの提供

問合せ先

デジタルグリッド株式会社 広報室 石原・安藤 pr@digitalgrid.com