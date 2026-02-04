【富山県高岡市】「CAMPFIREふるさと納税」で地元観光団体が地域活性化を目指してクラウドファンディングに挑戦中！

高岡市

富山県高岡市では、「住みたいまち 高岡」の実現に向けて、市民、団体、企業が身近な課題を主体的に捉え、解決に向けて取り組んでいく「挑戦」を全力で支援しています。

クラウドファンディング型ふるさと納税の仕組みを活用した「クラウドファンディングたかおか事業」は、民間事業者や個人が実践する「高岡を元気にする」プロジェクトの実行に向けて資金調達を支援する事業で、「CAMPFIREふるさと納税」にてクラウドファンディングを実施中です。

温かい応援をよろしくお願いします！

●高岡の文化と人をつなぐ「日本まちあるきフォーラムin高岡」を成功させたい！

本プロジェクトは、地域観光の案内技術や発信力の向上を図るため、市民参加型の学びと交流の場となる「日本まちあるきフォーラムin高岡」を開催するものです。若い世代の参画を促し、まち歩きや交流を通じて地域の歴史や文化を学ぶ機会とすることで、高岡市におけるシビックプライドの醸成と地域の魅力の磨き上げ、さらには交流人口の拡大を目指します。

寄附募集期間：2026年２月28日（土曜日）まで

プロジェクトページ：https://camp-fire.jp/projects/912554/view

●富山県高岡市について

高岡市は、深緑と清らかな水に包まれたとても自然豊かな地域です。日本の渚百選に選ばれた雨晴海岸からは、海越しに3000メートル級の立山連峰の大パノラマを見ることができます。

加賀前田家2代当主前田利長公によって慶長14年（1609年）に高岡城が築かれ、以来、400年にわたり銅器、漆器や菅笠などの「ものづくりの技と心」を脈々と受け継ぎ、時代の流れの中で創意を積み重ねながら、富山県西部の中核都市として発展してまいりました。

国定公園 雨晴海岸高岡大仏

●お問合わせ先

富山県高岡市 市長政策部チェンジ推進課 連携推進係

電話：0766-20-1101 メール:change@city.takaoka.lg.jp