【社名変更】株式会社ツヴィーゼル・ジャパンは、ドイツ本社のグローバルなブランド再編に伴い、2026年2月1日より社名を「株式会社ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパン」へ変更

株式会社ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパンZWIESEL FORTESSA■ 社名変更の背景と目的

今回の社名変更は、2022年に米国のFortessa Tableware Solutions（フォルテッサ・テーブルウェア・ソリューションズ社）（以下、フォルテッサ社）がZwiesel Kristallglas AG（ツヴィーゼル社）のグループに統合されたことに伴う、グローバルなブランド再編の一環です。

ドイツ本社も2025年10月にZwiesel Kristallglas AG（ツヴィーゼル社）から ZWIESEL FORTESSA AG（ツヴィーゼル・フォルテッサ社）に社名を変更したため、日本支社も「株式会社ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパン」に社名を変更することになりました。

これまで世界各地で個別に展開してきたツヴィーゼルとフォルテッサの両ブランドを「ZWIESEL

FORTESSA（ツヴィーゼル・フォルテッサ）」の名の下に統合することで、国際的なプレゼンスを

さらに強化します。日本法人においても、150年以上の歴史を誇るツヴィーゼル社の職人技と、

フォルテッサ社が持つ革新的なテーブルウェアの専門知識を融合させ、お客様により包括的な

ライフスタイル提案を行ってまいります。

■ 新たなビジョン：「the table is yours」

新生ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパンは、「the table is yours（そのテーブルは、

あなたのもの）」というビジョンを掲げます 。

ZWIESEL GLAS（ツヴィーゼル グラス）、SCHOTT ZWIESEL（ショット・ツヴィーゼル）、

FORTESSA（フォルテッサ）、そして2025年10月より加わったラグジュアリーブランド

EISCH（アイシュ）を加えた包括的なブランドとなったことにより、ツヴィーゼル・フォルテッサは、単なる食器の提供にとどまらず、グラス、カトラリー、陶磁器を組み合わせたトータルな

テーブルセッティングを通じて、プロフェッショナルの現場からご家庭まで、あらゆる食卓を個性的で忘れられない瞬間に変えることを目指します。

各ロゴ（ツヴィーゼル・フォルテッサ、ツヴィーゼル グラス、ショット・ツヴィーゼル、アイシュ、フォルテッサ）

■ ドイツ本社代表者コメント（ZWIESEL FORTESSA AG CEO：アンドレアス・ブスケ）

「食卓は、単なる食器の集合体ではありません。それは出会い、楽しみ、そしてインスピレーションの場なのです。私たちはグローバルで統一されたブランド名の下、最高品質と創造性を兼ね備えた製品・コンセプト・アイデアを通じて、ホストの皆様が特別な瞬間を創り出すお手伝いをしてまいります」。

■会社概要

新社名： 株式会社ツヴィーゼル・フォルテッサ・ジャパン

旧社名： 株式会社ツヴィーゼル・ジャパン

変更日： 2026年2月1日

主な取扱いブランド：

・ZWISEL GLAS（ツヴィーゼル・グラス）、SCHOTT ZWIESEL（ショット・ツヴィーゼル）

→ https://zwiesel-glas.co.jp/ にて取扱

・FORTESSA（フォルテッサ）

→ https://zwieselfortessa.jp にて取扱（https://united-tables.jp/ よりURL変更）

※今後、こちらのサイトにEISCH（アイシュ）ブランドの商品も追加予定